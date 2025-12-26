CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de descubrir que Will (Noah Schnapp) tiene poderes, pero necesita reconectar con la mente colmena para utilizarlos, el grupo idea un plan electrizante para conseguir ese objetivo en la segunda parte de la quinta y última temporada de “Stranger Things”, popular serie de Netflix creada por Matt y Ross Duffer. En tanto, Vecna ​​(Jamie Campbell Bower) pretende remodelar el mundo con doce niños, a quienes considera los “recipientes perfectos” por su debilidad, credulidad y facilidad de control. ¿Esta vez logran detenerlo?

Mientras Eleven (Millie Bobby Brown), Hopper (David Harbour) y Kali (Linnea Berthelsen) logran escapar de la Dra. Kay (Linda Hamilton) y los soldados, Holly (Nell Fisher) le pide a Derek (Jake Connelly) que distraiga a Henry Creel para que ella pueda buscar una salida con Max (Sadie Sink), y Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton), Steve (Joe Keery) y Dustin (Gaten Matarazzo) continúan la búsqueda del Laboratorio Hawkins en el Otro Lado en medio de tensiones.

El plan de Max consiste en recorrer los recuerdos de Holly hasta encontrar la salida. Lo consiguen, pero antes de que puedan acercarse, Vecna las encuentra e intenta asesinar a Max. Antes de que pueda deshacerse de ella, Will vuelve a acceder a la mente colmena y toma el control de Vecna el tiempo suficiente para que Max y Holly se refugien en la cueva. Cuando el aterrador villano retoma el control, lo atrapa en su mente y lo utiliza como “espía” para descubrir la ubicación física de Max.

Vecna ​​(Jamie Campbell Bower) pretende fusionar Hawkins con otro mundo llamado el Abismo en la quinta Temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “STRANGER THINGS” - TEMPORADA 5 VOLUMEN 2?

Tras una discusión con Steve, Dustin descubre los diarios del Dr. Brenner y comprende que la esfera gigante está compuesta de materia exótica, “una única fuente de energía que mantiene unida esa pared de carne”. Destruirla significaría eliminar el agujero de gusano, junto con el Upside Down y todos los que están ahí. Antes de que pueda alertar a Nancy, ella le dispara a la esfera y causa una alteración que casi les cuesta la vida.

Nancy y Jonathan logran sobrevivir luego de hablar con sinceridad sobre su relación. En tanto, Eleven evita que su grupo sea arrastrado hacia el vacío negro y utliza una grieta para regresar al mundo real. Al enterarse de la situación de Will, lo contacta y libera solo después de que Vecna consigue la ubicación del cuerpo de Max y envía a sus demogorgones a eliminarla.

¿Max y Holly logran escapar?

Max cree que la persona que controlaba a Vecna era Once, así que está decidida a esperar que la rescate en la cueva. No obstante, Holly prefiere buscar otra salida en el recuerdo que tanto teme Henry. Lo consigue, pero también el momento traumático de Henry: tras entrar en las cuevas el pequeño Henry se encuentra con un científico frenético que cree que el niño fue enviado por alguien y le dispara en la mano. Antes de que vuelva a disparar, Henry lo golpea con una piedra hasta matarlo.

Holly también logra ver que Henry toma el maletín del científico y ve algo que lo cambia todo, pero antes de que pueda descubrir más, Max le indica que encontraron la salida. Max sigue su canción y está lista para escapar, pero antes ayuda a Holly a encontrar su momento especial. Ambas regresan a sus cuerpos, pero la hermana de Mike (Finn Wolfhard) tiene un largo camino que recorrer.

Max (Sadie Sink) y Holly (Nell Fisher) logran escapar de la mente de Vecna en la parte 2 de la temporada 5 de "Stranger Things", pero... (Foto: Netflix) / Netflix

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “STRANGER THINGS” - TEMPORADA 5 VOLUMEN 2?

Antes de que Max despierte, Lucas (Caleb McLaughlin) y Robin (Maya Hawke) se encargan de proteger su cuerpo de los demogorgones, incluso reciben la ayuda de la madre de Holly, quien aunque desea ayudar más, debe quedarse en el hospital. En tanto, Holly logra escapar de la mente de Vecna y empieza a caer desde el cielo del Otro Lado, pero antes de que pueda reunirse con Nancy y el resto, el villano a atrapa y la regresa al Árbol del Dolor, donde reciben partículas del Azotamentes a través de enredaderas adheridas a Vecna.

¿Cuál es el plan de Vecna?

Henry quiere fusionar a Hawkins con otro mundo llamado el Abismo, que es una dimensión alternativa conectada a la Tierra a través del Mundo del Revés y al que Once envió a Henry cuando intentó destruirlo por primera vez. Cuando llega el 6 de noviembre, Vecna empieza con su plan de destrucción y utiliza a los doce niños, Holly y Derek son obligados a seguir sus órdenes, mientras que el resto aún cree en sus mentiras. De hecho, la segunda parte de la quinta temporada de “Stranger Things” termina con esa escena.

¿Cómo pretenden detener a Vecna?

Por sugerencia de Steve, planean esperar a que Vecna una los dos mundos y que la torre de radio de Squawk atraviese una de las grietas para que Eleven entre en acción. Parte del grupo que está en el mundo real se une para entrar al complejo de la Dra. Kay y regresar al Upside Down. Cuando lo consiguen se reúnen con Dustin y el resto para preparar la batalla final.

A pesar de que falló en su primer intento, Will está listo para enfrentar a Vecna, sobre todo porque ya no tiene miedo. Al fin se animo a contarles a sus familia y amigos sobre su homosexualidad y se siente respaldado. Por su parte, Hopper está listo para dar la vida para proteger a Once, sabe que Kali oculta algo.

¿Qué pretende Kali?

En los nuevos episodios de la quinta temporada de “Stranger Things”, Kali revela que la Dra. Kay la mantuvo con vida para intentar reiniciar el programa secreto del gobierno del Dr. Brenner. Utilizó la sangre de Kali para realizar transfusiones a mujeres embarazadas y conseguir más niños con poderes. Pero no ha tenido éxito, porque la sangre que necesita es la de Eleven, quien tiene más parecido con Henry.

Por eso, Kali está segura de que destruir a Vecna y el Upside Down no es suficiente. Mientras ellas existan, el gobierno seguirá intentando reactivar esos experimentos, así que propone que Eleve y ella permanezcan en el puente cuando explote. Deben desaparecer junto con el Mundo del Revés. Eleven parece dispuesta a sacrificarse, pero ¿Hopper lo permitirá? ¿Qué pasará en el gran final?

Henry/ Vecna ​​(Jamie Campbell Bower) continúa con su plan de destrucción al final del volumen 2 de la quinta y última temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí