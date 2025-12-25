CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después del emotivo y romántico final de “Beso dinamita” (“Dynamite Kiss” en inglés y “Ki-seu-neun Gwaen-hi Hae-seo” en su idioma original), los fanáticos de los K-dramas se preguntan si la historia de amor de Go Da‑rim (Ahn Eun-jin) y Gong Ji‑hyeok (Jang Ki-yong) continuará en una segunda temporada de la exitosa comedia romántica coreana de Netflix dirigida por Kim Jae-hyun. Por eso, te comparto lo que se sabe al respecto.

Da‑rim y Ji‑hyeok finge ser pareja mientras están en la isla de Jeju, pero lo que inicia como una farsa para darle una lección a un exnovio y concretar un trato de negocios se convierte en un romance intenso después de un inesperado beso. Ambos se dan cuenta de las chispas que surgen entre ellos y están dispuestos a dejarse llevar por sus sentimientos, pero un problema familiar los separa.

No obstante, la pareja se vuelve a reunir cuando Da-rim consigue un empleo en la empresa familiar de Ji‑hyeok tras mentir sobre estar casada y tener un hijo. Ji‑hyeok se siente engañado y la confronta para que renuncie, pero ella se niega a hacerlo porque necesita el dinero para no perder su casa y pagar la atención médica de su madre.

En la serie coreana "Beso dinamita", Go Da‑rim (Ahn Eun-jin) y Gong Ji‑hyeok (Jang Ki-yong) viven una romance intenso que surge a partir de una mentira (Foto: Netflix)

“BESO DINAMITA” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix no ha confirmado una segunda temporada de “Beso dinamita”, pero el último capítulo ofrece un final perfecto para la romántica historia de Da‑rim y Ji‑hyeok. Luego de enfrentar y superar varios obstáculos, la pareja forma una relación sólida y logran alcanzar sus sueños.

Al final de la primera temporada, Ji‑hyeok hace su última jugada para derrotar a quienes están en su contra, pero la venganza pone en riesgo su vida y elimina su memoria. Da-rim se queda al lado de su novio hasta que despierta y cuando no la recuerda, se esfuerza por ayudarlo a recuperar sus recuerdos.

Cansado de sus esfuerzos infructuosos, Ji‑hyeok le pide que se aleje. A pesar de que le resulta dolorosa, Da-rim está lista para marcharse, pero la madre de Ji‑hyeok le ofrece ayudarla a fundar su propia empresa. Un año después, Da-rim se encuentra con Ji‑hyeok, quien finalmente la recuerda.

Da‑rim y Ji‑hyeok retoman su romance y tienen una vida feliz. Tras años de relación, se comprometen y se casan. Con ese final, es poco probable que la serie consiga luz verde para una segunda temporada, a pesar de su éxito.

Por lo pronto, solo queda esperar una respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse algunas semanas para evaluar la reacción de la audiencia y en base a dichas cifras determinar el futuro de una producción. No obstante, la mayoría de series coreanas solo cuentan con una entrega.

Gong Ji‑hyeok (Jang Ki-yong) y Go Da‑rim (Ahn Eun-jin) tienen un matrimonio feliz al final de la serie coreana "Beso dinamita" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “BESO DINAMITA”?

La primera temporada de “Beso dinamita” terminó el 25 de diciembre de 2025 en Netflix. Por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí