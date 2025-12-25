CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de varios momentos dramáticos, románticos y divertidos, “Beso dinamita” (“Dynamite Kiss” en inglés y “Ki-seu-neun Gwaen-hi Hae-seo” en su idioma original) llegó a su fin el 25 de diciembre de 2025. Go Da‑rim (Ahn Eun-jin) y Gong Ji‑hyeok (Jang Ki-yong) se enfrentaron a su último obstáculo en el décimo cuarto episodio de la serie coreana de Netflix dirigida por Kim Jae-hyun. ¿Lograron superarlo? ¿Qué pasó con los personajes secundarios? ¿Kim Seon‑u (Kim Mu-jun) y Yu Ha‑yeong (Woo Da-bi) iniciaron una relación?

Después de un accidentado encuentro en la isla de Jeju, el amor surge entre los protagonistas de la comedia romántica escrita por Ha Yoon-ah y Tae Kyung-min. Aunque todo empieza para fingir ante un exnovio y para conseguir cerrar un trato, los sentimientos se vuelven más intensos. No obstante, antes de que puedan dar el siguiente paso, Go Da‑rim debe volver a casa porque su madre sufrió un infarto tras enterarse que su hija menor hipotecó la casa para pagar las deudas de su prometido.

Para no perder su casa y pagar el hospital, Da-rim miente para conseguir trabajo en Natural Bebe, empresa que busca a madres para formar un nuevo equipo. A pesar de no tener experiencia, Da-rim consigue el empleo debido a que Gong Ji-hye (Jung Ga-hee), la hermanastra de Ji‑hyeok, quiere que este fracase en la responsabilidad que le impuso su padre, Kong Chang-ho (Choi Kwang-il).

Gong Ji-hyeok (Jang Ki-yong) y Go Da-rim (Ahn Eun-jin) se enamoran tras fingir un noviazgo en la serie surcoreana "Beso dinamita" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “BESO DINAMITA”?

Cuando Ji‑hyeok, quien ha estado buscando desesperadamente a la mujer del “Beso dinamita”, descubre que Da‑rim está casada y tiene un hijo, la confronta por su engaño y le exige que renuncie. Da‑rim no puede hacerlo debido a su madre y que no quiere perjudicar al resto del equipo, así que él se transforma en un jefe tirado para que el grupo no consiga trabajo permanente en la empresa de su familia.

Kim Seon‑u acepta fingir que está casado con Da-rim porque es su amigo y está enamorado de ella. No obstante, cuando conoce Yu Ha‑yeong, hijo de un importante empresario que debe casarse con Ji‑hyeok por exigencias de sus familias, por trabajo, le cuenta la verdad y le pide guardar el secreto. Aunque está comprometida, ella se enamora del fotógrafo e incluso le da un beso.

El momento romántico es presenciado por Ji‑hyeok, quien lidia con los celos que siente por Da-rim y su necesidad de protegerla. Aunque los protagonistas de “Beso dinamita” intentan mantenerse alejados, las circunstancias los reúnen, además, Ji-hye urde planes para que su hermanastro no se convierta en el sucesor de su padre. Eventualmente, las cosas se aclaran y, Go Da‑rim y Gong Ji‑hyeok inician un romance secreto.

Seon‑u rechaza a Ha‑yeong y confiesa sus sentimientos por su amiga, pero al ver a Da-rim feliz con Ji‑hyeok prefiere decir que fue una broma para no causarle angustia a la persona que quiere. En tanto, Ji-hye descubre el secreto de la pareja y decide esperar el momento perfecto para utilizarlo, además se une al hermano de Ha‑yeong, Yoo Tae-young (Jeong Hwan) para apoderarse de Natural BeBe.

Yu Ha‑yeong (Woo Da-bi) se enamora de Kim Seon‑u (Kim Mu-jun) e intenta conquistarlo en la serie coreana "Beso dinamita" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “BESO DINAMITA”?

¿Por qué Go Da‑rim y Gong Ji‑hyeok se separan?

Poco a poco el secreto de los protagonistas de “Beso dinamita” sale a luz. Cuando crea confusión entre sus compañeras de equipo. Da‑rim decide contar toda la verdad y renunciar antes de que las cosas escalen, pero un escándalo de espionaje empresarial, la pone en el ojo de la tormenta. A pesar de que las pruebas la acusan, sus amigas y su novio creen en su inocencia.

Sin embargo, Da-rim admite la culpabilidad y se despide de Ji‑hyeok antes de desaparecer. Él, con el corazón roto, se concentra en limpiar el nombre de su amada. Más tarde se revela que ella solo confesó para evitar que Ji‑hyeok salga perjudicado. Cuando él demuestra la inocencia de su amada, la busca, se reconcilian y se presenta en una importante reunión de socios de la empresa para desenmascarar al culpable.

Expone a su hermanastra Ji-hye, quien poco antes lo acusó de ser cómplice de espionaje y también traicionó a su padre para quedarse con el control de la empresa. Tras el escándalo, la madre de Ji‑hyeok, Kim In-ae (Nam Ki-ae), reaparece, denuncia a su esposo por maltrato y reclama su lugar como cofundadora de Natural Bebe.

¿Qué pasó con Da‑rim y Ji‑hyeok?

Cuando todo parece listo para el final feliz de la pareja, Tae-young atropella a Ji‑hyeok, quien sufre pérdida de memoria parcial tras el accidente. Da‑rim intenta que su novio recuerde su romance, incluso recibe la ayuda de su equipo de trabajo, pero no lo consigue. Cansado de sus esfuerzos infructuosos, Ji‑hyeok le pide que se aleje.

Luego de vender su casa, Da-rim está lista para marcharse, pero la madre de Ji‑hyeok le ofrece ayudarla a fundar su propia empresa. Un año después, tiene una vida tranquila junto a su madre. Cuando descubre que su hermana se esconde en la Isla de Jeju, empaca y sale a buscarla. Pero en ese lugar se encuentra con Ji‑hyeok, quien finalmente la recuerda.

Da‑rim y Ji‑hyeok retoman su romance y tienen una vida feliz. Tras años de relación, se comprometen y se casan. En tanto, los caminos de Kim Seon‑u y Yu Ha‑yeong se vuelven a cruzar y al parecer están listos para darle una segunda oportunidad al amor. La popular serie coreana de Netflix cierra con un “Beso dinamita” de los protagonistas.

Gong Ji‑hyeok (Jang Ki-yong) le pidió matrimonio a Go Da‑rim (Ahn Eun-jin) en el último episodio de la serie coreana "Beso dinamita" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “BESO DINAMITA”?

La primera temporada de “Beso dinamita” terminó el 25 de diciembre de 2025 en Netflix. Por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí