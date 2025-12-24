CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Kate Winslet, “Adiós, June” (“Goodbye June” en su idioma original) es un drama navideño de Netflix que narra la historia de June (Helen Mirren), una madre con una enfermedad terminal, y sus cuatro hijos que vuelven a unirse luego de descubrir el terrible diagnóstico de la mujer que les dio la vida. Los hermanos deben olvidar sus rencillas del pasado y hacer lo mejor por su madre. ¿Logran superar sus diferencias? ¿Cómo afrontan la dolorosa pérdida?

La película escrita por Joe Anders, hijo de Winslet, se ambienta justo antes de Navidad y empieza con el inesperado desmayo de June. Connor (Johnny Flynn), quien vive en la casa de sus padres y atraviesa por problemas personales, es el encargado de auxiliarla, llevarla al hospital y avisar a sus hermanas, Julia (Winslet), Molly (Andrea Riseborough) y Helen (Toni Collette).

Julia y Molly son las primeras en llegar, pero a penas se dirigen la palabra. Julia intenta acercarse a su hermana, pero es rechazada. Cuando el médico les da la terrible noticia, ellas, junto a Connor debaten sobre lo que es mejor para June, pero no se ponen de acuerdo. Algo que llama la atención del enfermero Angel (Fisayo Akinade).

Helen (Toni Collette) anunció que estaba embarazada en la película "Adiós, June", dirigida por Kate Winslet (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “ADIÓS, JUNE”?

Mientras sus hijas discuten por la casa en la que la madre estará más cómoda, la protagonista de “Adiós, June” decide quedarse en el hospital. Sus hijos aceptan su decisión y se enfocan en cuidarla y mimarla. De hecho, Helen da anuncio que hace muy feliz a June y al resto de la familia, se convertirá en madre. Más tarde, le confiesa a Julia que está muy asustada por hacerlo sin June cumpliendo su rol de abuela.

En tanto, Molly elabora un horario de visita para que ella y Julia no tengan que verse frecuentemente. June nota la situación y le pide a Angel que la ayude a solucionar el asunto. El enfermero llama a las dos hermanas para advertirles sobre el estado crítico de su madre. Cuando llegan alarmadas, la madre le asegura que ya se siente mejor.

Luego les pide ayuda para escribir una carta para el futuro hijo de Helen. Mientras la redacta les recuerda a sus hijas que, “los amo a todos infinitamente. Pero los amo el doble cuando todos se aman entre sí”. Tras ese momento emotivo, Julia y Molly finalmente deciden hablar sobre sus diferencias.

Después de que cada una expresa sus sentimientos, comparte lo que las lastima y sus preocupaciones, las hermanas resuelven sus diferencias y vuelven a ser una familia unida, incluso hablan de cenar juntas para Navidad. No obstante, saben que su madre no llegará hasta esa fecha.

June (Helen Mirren) logra que sus hijas menores solucionen sus problemas en la película dramática "Adiós, June" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “ADIÓS, JUNE”?

Entre risas y lágrimas, cada hermano lidia con la inminente pérdida a su manera, mientras intenta traer algo de luz y alivio a su madre. Molly y Julia no son las únicas con asuntos por resolver. Connor cree que su padre Bernie (Timothy Spall) no muestra suficiente preocupación por el estado de salud de June, y le reclama por su actitud.

No obstante, Bernie demuestra que en realidad no sabe cómo lidiar con la noticia de perder a su compañera de vida. Tras acudir a un bar y dedicarle una canción a su esposa, regresa con flores y repite la melodía para June. Esto permite que padre e hijo resuelvan sus diferencias.

Cuando la salud de June empeora, su familia decide celebrar “la mejor Navidad del mundo” una semana antes en el hospital. Hijos y nietos organizan una recreación familiar del pesebre y lo presentan para June. Tras canciones y risas, June está lista para marcharse, y su familia tiene la oportunidad de despedirse.

“Adiós, June” termina mostrando lo que sucedió con la familia de June dos años después. Todos celebran la Navidad juntos y felices. Helen tiene a su bebé y cuenta con el apoyo de sus hermanos. Además, Angel se ha unido a la familia.

“Algunas de nuestras relaciones más complicadas en la vida son con las personas que más amamos, las personas más cercanas, las personas que más necesitamos para recibir apoyo y cuidado”, indicó Kate Winslet a Tudum. “El poder de una buena despedida reside en recordar amarnos en el presente. Espero que la gente pueda verse reflejada en esta historia, estos personajes, estas dinámicas familiares”.

Angel se une a la familia de June y celebra la Navidad con ellos al final del drama familiar navideño "Adiós, June" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “ADIÓS, JUNE”?

“Adiós, June” está disponible en Netflix desde el 24 de diciembre de 2025, por lo tanto, para ver este drama familiar navideño solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

