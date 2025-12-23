Ambientada justo antes de Navidad, “Adiós, June” (“Goodbye June” en su idioma original) narra la historia de cuatro hermanos cuyas vidas cambian cuando la enfermedad de su madre empeora. Mientras intentan lidiar con su enredada dinámica familiar, June (Helen Mirren), con ingenio, orquesta una despedida en sus propios términos. ¿Cuándo se estrenará la película de Netflix que marca el debut de Kate Winslet como directora? ¿Quiénes conforman el reparto?

El drama familiar navideño que aborda temas de duelo, reconciliación y amor cuenta con un guion escrito por Joe Anders, hijo de Winslet, quien señala que se trata de una historia “sobre la familia, no solo sobre la muerte”, y también forma parte del elenco de la cinta, que se estrenó en cines selectos del Reino Unido y Estados Unidos el 12 de diciembre de 2025, y llega Netflix justo a tiempo para Navidad.

Toni Collette (“Hereditary”, “The Sixth Sense”), Johnny Flynn (“Emma”, “Stardust”), Andrea Riseborough (“To Leslie”, “Mandy”), Timothy Spall (“Mr. Turner”, “Secrets & Lies”) y Helen Mirren (“The Queen”, “The Last Station”) son parte del elenco de la película “Adiós, June”.

El drama familiar navideño "Adiós, June" marca el debut como directora de Kate Winslet, quien también es parte del elenco (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “ADIÓS, JUNE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Adiós, June” “transcurre justo antes de Navidad, cuando la vida de cuatro hermanos —y de su exasperante padre— da un giro inesperado como consecuencia del repentino deterioro en la salud de su madre. Mientras todos lidian con la complicada dinámica familiar que genera una posible pérdida, June, con su ingenio inagotable, toma el control de su propia despedida con un humor mordaz, verdades sin filtro y muchísimo amor.”

Por lo que he visto en el tráiler, la enfermedad terminal de la madre reúne a cuatro hermanos que aunque se preocupan por June, tienen varios problemas que resolver entre ellos. Debido a cosas del pasado, prefieren no verse, así que una organiza un horario para no tener que cruzarse cuando visiten a su madre. No obstante, la mujer les recuerda que, “los amo a todos infinitamente. Pero los amo el doble cuando todos se aman entre sí”.

¿CÓMO VER “ADIÓS, JUNE”?

“Adiós, June” se estrenará el miércoles 24 de diciembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver este drama familiar navideño solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “GOODBYE JUNE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “ADIÓS, JUNE”

Toni Collette como Helen

Johnny Flynn como Connor

Andrea Riseborough como Molly

Timothy Spall como Bernie

Kate Winslet como Julia

Helen Mirren como June

Stephen Merchant como Jerry

Fisayo Akinade como Nurse Angel

Jeremy Swift como Dr. David Titford

Raza Jaffrey como Dr. Simon Khal

Benjamin Shortland como Benji

Toni Collette es la encargada de interpretar a Helen, la primera hija de June y Bernie, en la película "Adiós, June" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “GOODBYE JUNE”

“Adiós, June”, que cuenta con Kate Winslet y Kate Solomon como productores, tiene una duración de 114 minutos, es decir, 1 hora y 54 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “ADIÓS, JUNE”?

La fotografía principal de “Goodbye June”, que fue producida por la compañía 55 Jugglers, comenzó el 17 de marzo de 2025 en el Reino Unido.

