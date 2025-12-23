Tras la salida de prisión del temido asesino del gasoil, una nueva cadena de crímenes idénticos sacude la ciudad y la vida de Sara (Elena Anaya), quien ha creado una vida perfecta alejada de su traumático pasado en “Innato”, serie española de Netflix. Pero ¿realmente se trata de Félix Garay (Imanol Arias)? ¿Existe un imitador más peligroso y despiadado? Sara colabora con la policía para capturarlo, lo que provoca que sus secretos salgan a la luz.

El thriller psicológico creado por Fran Carballal y Enrique Lojo cuenta con Carballal como coordinador del equipo de guion integrado por Lojo, Pablo Roa, Verónica Marza, Fernando Sancristóbal y Pablo Manchado.

Elena Anaya (“La piel que habito”) e Imanol Arias (“Cuéntame cómo pasó”) son los protagonistas de “Innato”, que también cuenta con las actuaciones de Emma Suárez (“Intimidad”), Roberto Álamo (“Asalto al Banco Central”), Aura Garrido (“El inocente”), Ane Gabarain (“Patria”), Fernando Guallar (“Pared con Pared”), Clara Sans (“Celeste”), Juan Blanco, Natalia Huarte, Joana Vilapuig, Ignacio Mateos, Tito Asorey y Teo Soler, entre otros.

Imanol Arias es el protagonista de la serie española "Innato", donde interpreta a Félix Garay conocido como ‘el asesino del gasoil’ (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “INNATO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Innato’ cuenta la historia de Sara (Elena Anaya), una psicóloga que ha dejado atrás un traumático pasado como hija de Félix Garay (Imanol Arias), un asesino múltiple bautizado en su momento por la prensa como ‘el asesino del gasoil’.

La vida idílica que Sara ha construido, junto a su marido Aitor (Roberto Álamo) y su hijo adolescente Sebas (Teo Soler), se tambalea cuando Félix es liberado de prisión, coincidiendo con una nueva ola de crímenes que parecen replicar los asesinatos perpetrados 25 años atrás. Tras haber ocultado su pasado a su familia durante años, Sara ahora debe colaborar con la policía para resolver los nuevos casos.”

Por lo que he visto en el tráiler, Sara admite que lleva muchos años disfrazada de mujer feliz, madre perfecta y psicóloga, pero la liberación de su padre y la serie de asesinatos reviven sus traumas. Nuevamente se une a la policía para atrapar al responsable antes de que vuelva a arruinar su vida.

Todo parece indicar que se trata de un imitador. Pero ¿quién quiere replicar los crímenes de Félix Garay y por qué? ¿Sara alguna vez ha cometido un asesinato? ¿Cómo afecta a Sebas conocer el pasado de su madre?

¿CÓMO VER “INNATO”?

“Innato” está disponible en Netflix España desde el martes 23 de diciembre de 2025, por lo tanto, para ver el nuevo thriller psicológico español solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “INNATO”

ACTORES Y PERSONAJES DE “INNATO”

Elena Anaya como Sara

Imanol Arias como Félix Garay

Emma Suárez como Arias

Roberto Álamo como Aitor

Teo Soler como Sebas

Mónica Solaun con Nagore

Juan Blanco como Jota

Fernando Guallar como Jaime

Clara Sans como Lorena

Natalia Huarte como Andrea

Celia Lopera

Ignacio Mateos

Ane Gabarain como Mercedes

Aura Garrido

Joana Vilapuig

Teo Soler asume el rol de Sebas, el hijo adolescente de Sara, en la serie española "Innato" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “INNATO”?

“Innato”, que cuenta con Fran Carballal, César Benítez, Emilio Amaré, Álvaro Benítez, Dan March y Carrie Stein como productores ejecutivos, tiene ocho episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “INNATO”?

El rodaje de “Innato”, producida por las compañías Plano a Plano Bilbao y Dynamic Television, comenzó en Álava en abril de 2025. También se grabó en el Ayuntamiento de Vitoria y el bar Virgen Blanca.

