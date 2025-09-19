CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato (“La casa de papel”, “Sky Rojo” y “Berlín”), “El refugio atómico” (“Billionaires’ Bunker” en inglés) es una serie española de Netflix que narra la historia de un grupo de multimillonarios que invierte mucho dinero en búnker en caso de una Tercera Guerra Mundial. Cuando el conflicto bélico está apunto de empezar se encierra en ese lugar con la esperanza de que todo mejore pronto, sin embargo, eso no sucede y deben adaptarse a su nueva realidad. Aunque cuenta con varios lujos, el escenario se vuelve claustrofóbico para más de uno y comienzan a revelar terribles secretos.

Dos familias marcadas por un trauma del pasado se reencuentran en el refugio y se abren dolorosas heridas. Tras pasar dos años en prisión por causar el accidente automovilístico en el que murió su novia Ane Falcón (Monica Mara), Max (Pau Simón) recupera su libertad, pero antes de que pueda disfrutarla su padre Rafa (Carlos Santos) le informa sobre la situación mundial y lo lleva al búnker, donde también se encuentra Guillermo Falcón (Joaquín Furriel), su nueva esposa Mimi y su hija menor Asia (Alícia Falcó).

A pesar del odio que siente por el que considera el asesino de su hija, Guillermo se controla y permite que la familia de Max se siente en su mesa. Aunque los multimillonarios tienen la esperanza de volver a la superficie, los noticieros no muestran imágenes alentadoras. Y la sentencia parece llegar cuando “El refugio atómico” se enfrenta a un ataque. Los habitantes logran sobrevivir con heridas menores y se trasladan al lugar más seguro de las instalaciones.

Max (Pau Simón) debe lidiar con el odio de Guillermo Falcom (Joaquín Furriel) por la muerte de Ane en la serie española "El refugio atómico" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL REFUGIO ATÓMICO”?

En medio del caos y con la fatalidad rondando, los protagonistas empiezan a revelar algunos de sus secretos. Rafa confiesa que fue él quien le dijo a Max que escapara de la escena del accidente y luego declaró en contra de su hijo porque su amigo Guillermo se lo pidió. Frida (Natalia Verbeke) le reprocha a su esposo por traicionar a su hijo y admite que su matrimonio no fue por amor.

Minerva Palatchi (Miren Ibarguren), la CEO y fundadora de la empresa Kimera Underground Park, intenta tranquilizar a los propietarios, pero las exposiciones que se trasmiten en los noticieros confirman el desastre. Más tarde, envían dos empleados a restablecer las comunicaciones, pero el resultado es catastrófico. Los refugiados están convencidos de que todos en el exterior han muerto.

¿Cuál es el secreto de Kimera?

El primer episodio de “El refugio atómico” parece el inicio de una película post-apocalíptica, y ese es precisamente el objetivo de Minerva y su hermano Ziro, quiénes encabezan el proyecto Kimera. El mundo no ha colapsado, pero ellos le hicieron creer eso a los habitantes del búnker para evitar que intenten salir a la superficie. Todo es parte de un plan orquestado por años para robarles dinero a los multimillonarios.

Minerva y su equipo tienen todo estudiado y utilizan una IA desarrollada por Ziro para ayudarlos. Gracias a que los están grabando y escuchando en todo momento, y a que les quitaron sus teléfonos, pueden responder mensajes y videollamadas para que sus conocidos no sospechen de su desaparición. Necesitan algunas semanas para lograr su objetivo. ¿Lo logran? Max es el primero en sospechar de que algo anda mal. ¿Lo descubre a tiempo?

Minerva (Miren Ibarguren) está dispuesta a todo para que su plan maestro sea un éxito en la serie "El refugio atómico" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL REFUGIO ATÓMICO”?

En cada episodio de “El refugio atómico” se revelan más detalles del plan de Minerva y con cada contingencia que debe resolver, queda claro que está dispuesta a todo para no fracasar. Debe sobreponerse a la muerte de socia y novia Julia, quién no puede con la culpa por torturar a tantas personas y llevarlas incluso a querer suicidarse. Cuando la médico intenta marcharse, Ziro la empuja.

La muerte de Julia afecta al proyecto Kimera, ya que no cuenta con otro médico, así que Asia se vuelve una pieza clave. Después de revisar el teléfono de su hermana y convivir unos días con Max, comprende que siempre ha estado enamorado de él. Intenta alejarse, pero le resulta imposible. En tanto, Max empieza a notar cosas extrañas que le hacen sospechar de Minerva.

Por otro lado, Frida decide separarse de Rafa y apuesta por el romance secreto que ha tenido con Guillermo durante años. Este último también está soltero, ya que Mimi lo abandonó tras descubrirlo con otra mujer. Cuando se revela que Mimi tiene una enfermedad en los riñones y necesita diálisis para sobrevivir, Max tiene una idea para conseguir la máquina y recurre a Asia a pesar de sus conflictos previos.

¿Qué pasó con el plan de Max?

Mientras Max y Asia se las ingenian para evitar que escuchen sus planes, Minerva y su equipo lidia con un insistente socio de Guillermo, Oswaldo (Enrique Arce). Aunque controlan la situación con ayuda la IA Roxan, y consiguen no sospeche de que en realidad no está hablando con Guillermo hasta el punto de que lo convencerlo de comprar una empresa fantasma, Oswaldo descubre el engaño gracias a que Max interviene.

Max provoca un corto circuito para poder escapar, además provoca una pelea con Yako para que Asia pueda robar una tarjeta de acceso. En enfrentamiento con Yako, Max descubre el amorío de su madre con Guillermo. Rafa no tarda en hacer lo mismo y confrontar a los traidores. Por otro lado, Mimi recurre a las drogas para calmar su dolor, lo que eventualmente causa su muerte.

Para evitar perder el dinero de Guillermo, Minerva envía a Mae a encargarse de Oswaldo. Lo droga y engaña para que compre la empresa en Bangkok. Mientras se concreta la transacción y Oswaldo descubre el engaño demasiado tarde, Max Valera y Asia Falcón provocan una explosión para ejecutar su plan.

Al final de “El refugio atómico”, Asia le informa a Max sobre la muerte de Mimi e intenta convencerlo de regresar, pero él prefiere la libertad aunque pueda significar su muerte. Luego de que Asia le confiesa su amor, Max sube a la plataforma y sale al exterior. Alcanza a ver la luz, pero no queda claro si realmente logró salir o si ese es realmente el exterior. Podría ser otra treta de Minerva. ¿Qué pasará en una segunda temporada? En cuánto a Oswaldo, intenta denunciar la estafa, pero Mae y otro cómplice se encargan de eliminar la amenaza.

Asia (Alícia Falcó) le confiesa su amor a Max (Pau Simón) al final de la serie española "El refugio atómico" (Foto: Netflix) / Tamara Arranz /NETFLIX

¿CÓMO VER “EL REFUGIO ATÓMICO”?

“El refugio atómico” está disponible en Netflix desde el 19 de septiembre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie española solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

