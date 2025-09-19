Después del intrigante final de “El refugio atómico” (“Billionaires’ Bunker” en inglés), serie española de Netflix que se centra en un grupo de multimillonarios se refugia en un búnker de lujo llamado Kimera cuando la Tercera Guerra Mundial está a punto de estallar, los fanáticos de la producciones de suspenso se preguntan si tendrá una segunda temporada en la que se resuelvan algunos misterios relacionados con los protagonistas y sus últimas decisiones. A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

Una de las historias principales de la ficción creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato (“La casa de papel”, “Sky Rojo” y “Berlín”) es la de Max (Pau Simón), quien tras ser pasar unos años en prisión por provocar el accidente automovilístico en el que murió su novia Ane (Monica Mara), sale únicamente para volver al encierro, aunque con instalaciones de lujo.

En el búnker no solo se reencuentra con su familia, también con el padre y la hermana de Ane, quienes aún lo culpan por el accidente. En medio de la supuesta destrucción mundial, debe enfrentar sus culpas y las personas de su pasado. Las cosas empeoran cuando empieza a sospechar del secreto que esconde Minerva Palatchi (Miren Ibarguren) es la CEO y fundadora de la empresa Kimera Underground Park.

Asia (Alícia Falcó) se siente atraída por Max (Pau Simón), pero se controla porque era el novio de su hermana en la serie española "El refugio atómico" (Foto: Netflix)

“EL REFUGIO ATÓMICO” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro “El refugio atómico”, serie española dirigida por Jesús Colmenar, David Barrocal y José Manuel Cravioto. No obstante, el último capítulo deja el camino preparado para una segunda entrega que responda lo que sucedió con Max tras abrir esa compuerta.

En una entrevista con Sensacine, Álex Pina habló sobre la posibilidad de realizar una segunda temporada. Aunque no descartó la idea, tampoco confirmó nuevos episodios. Señaló que lo importante es la respuesta de la audiencia. De hecho, así fue como “La casa de papel” consiguió luz verde para más temporadas.

“El decorado es una inversión brutal en todos los términos en esfuerzo, pero al final nada de eso te garantiza que te vea al público y al final que te vea el público es la verdadera razón de hacer más temporadas. Nosotros tenemos algo en mente, pero siempre que hacemos un final de una primera temporada lo hacemos cerrado y abierto a la vez. Y este final también es cerrado y abierto.”, aseguró.

Asimismo, agregó: “Y lo único que tenemos pensado de la siguiente temporada es cómo sería el primer acto de un primer capítulo. Eso es lo que a donde nos llega lo que tenemos previsto hasta ahora. Y bueno, tenemos que salir ahí fuera, intentar llenar el patio de butacas y si lo llenamos volveremos con mucha fuerza. Creo que se pueden encontrar muchísimas cosas aquí, la verdad.”

Al final de la primera temporada “Refugio atómico”, Frida pierde el control y revela algunas verdades dolorosas. En tanto, Max y Asia ponen su plan en acción para salir a la superficie y descubrir lo que realmente sucedió con el mundo. Y eso es lo último que se muestra, por lo tanto, no está claro si Max logra escapar y ¿qué hará con esa valiosa información?

¿Qué pasará con Minerva (Miren Ibarguren) en una segunda temporada de la serie "El refugio atómico" si Max logra escapar? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “EL REFUGIO ATÓMICO”?

“El refugio atómico” está disponible en Netflix desde el 19 de septiembre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie española solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

