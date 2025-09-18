CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Creada por Zach Baylin y Kate Susman, “Black Rabbit” es una serie de Netflix que narra la historia de dos hermanos que luchan por abrirse camino entre la lealtad a la familia y la ambición. Jake (Jude Law) y Vince Friedken (Jason Bateman) fundaron un restaurante y club vip que se ha convertido en el local de moda en Nueva York. Pero antes del éxito del local, Vince se vio obligado a vender su parte y alejarse. Dos años después, está de vuelta y lo arrastra al submundo criminal de la ciudad. ¿Qué sucede con los hermanos Friedken?

El drama criminal de suspenso empieza con un asalto al Black Rabbit durante una fiesta con invitados adinerados. Pero ese no es el inicio de esta historia. ¿Cómo llegaron hasta ese punto? Jake parece estar en la cima del éxito, ya que gracias a la chef Roxie (Amaka Okafor) su negocio recibe tres estrellas y una buena crítica que atrae a más clientes. De hecho, tiene pensado invertir en algo más sofisticado junto a Roxie y a la diseñadora de interiores Estelle (Cleopatra Coleman). No planea incluir al músico Wes (Sope Dirisu) y novio de la última.

La vida de Jake parece cuesta arriba, pero el regreso de su hermano Vince lo cambia todo. Vince necesita dinero para pagar las deudas de juego que tiene con Junior (Forrest Weber), el hijo del despiadado jefe mafioso Mancuso (Troy Kotsur). Se resiste a pedir ayuda, pero cuando la venta de la casa de su madre no se concreta y la vida de su hija Gen (Odessa Young) peligra, no tiene más opción que recurrir a Jake.

Vince (Jason Bateman) le pide ayuda a su hermano Jake (Jude Law) en los primeros episodios de la serie "Black Rabbit" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “BLACK RABBIT”?

Aunque la situación económica de Jake parece prospera, la realidad es que está casi en la quiebra, debido a la alta manutención de su hijo Hunter, los gastos de mantener su estilo de vida y otros secretos que tiene. De hecho, él también necesitaba el dinero de la venta de la casa para resolver sus asuntos. La primera pista surge cuando un socio nota que las cuentas del restaurante no cuadran.

¿Cómo Vince perdió Black Rabbit?

La idea de abrir Black Rabbit fue de Vince, y aunque su hermano no tenía mucha fe en el negocio aceptó seguirlo. A ellos se unieron Roxie y Wes. El comportamiento errático de Vince provocó varios problemas, pero la situación se volvió insostenible luego de que el personaje de Jason Bateman saltó desde la azotea por una apuesta.

El contrincante resultó gravemente herido y Jake tuvo que liberar a su hermano de prisión y cerrar una acuerdo para evitar una demanda. Para pagar a la otra persona, obligó a Vince a vender su parte de Black Rabbit.

¿Cuál es el secreto de Jake?

Además de la aventura con Estelle, Jake ha estado malversando fondos de su negocio para costear sus excesos. Por otro lado, aunque no conoce los pormenores, está al tanto del comportamiento horrible del reconocido artista Jules (John Ales), pero se ha hecho de la vista gorda. Cuando Anna (Abbey Lee) acusa a Jules de abuso sexual, Jake no responde de la mejor manera, lo que lo distancia de Roxie.

Tras enterarse del problema de su hermano, Jake se reúne con Mancuso y llega a un acuerdo, que cada vez le resulta más complicado de cumplir. Para recaudar fondos, organizan una cena benéfica. Aunque con el dinero recaudado pueden pagar sus deudas, las cosas se complican aún más.

Roxie (Amaka Okafor) está cansada de los problemas de los hermanos Friedken en el drama criminal de suspenso "Black Rabbit" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “BLACK RABBIT”?

En lugar de utilizar el dinero de la cena benéfica para pagar la deuda de Vince, Jake lo usa para cubrir su malversación de fondos. Lo que los pone en la mira de los secuaces de Mancuso. En tanto, Black Rabbit, que podría cambiar de dueños, ya que Roxie y Wes, quien descubrió la traición de su novia con su amigo, quieren comprar el restaurante.

Por otro lado, Anna llega a un acuerdo con Campbell (Morgan Spector), el intermediario de Jules, pero antes de poder marcharse del país, es asesinada por Junior, quien al enterarse de su denuncia cree que podría afectar sus intereses, así que la amenaza. La situación se sale de control y la mata por accidente.

¿Qué pasó con Vince y Jake?

Aunque Vince y Jake consiguen el dinero de Mancuso, ya es demasiado tarde. Junior parece dispuesto a asesinarlo para encubrir su implicación en la muerte de Anna. En medio de la situación desesperada, Vince le ofrece a Junior robar Black Rabbit y así llegamos a la escena inicial de la serie de Netflix.

El asalto resulta mal cuando Wes intenta detener a los ladrones y recibe un disparo. Además, Vince asesina a Junior para proteger a su hermano y luego escapa. Por supuesto, Mancuso busca venganza y secuestra a Gen. Jake salva a su sobrina entregando a Vince, quien logra huir a tiempo. Sin embargo, no hay forma de resolver el problema, así que Vince toma una difícil decisión: se suicida.

La muerte de Vince termina el conflicto con Mancuso, y también ayuda a Jake, ya que antes de saltar de la azotea, Vince llama a la policía y confiesa sus crímenes. Sin embargo, Black Rabbit no volverá a ser lo que era. Al final, Jules es arrestado, Jake aprovecha su segunda oportunidad y Roxie empieza un nuevo negocio.

Sobre la decisión final de Vince, Susman dijo a Tudum: “En su mente, estaba maldito desde el principio, y por eso vivió esa vida. Queríamos mostrar que su camino era realmente ser altruista o decir: ‘Solo veo una manera de ayudar a mi hermano en este momento’, y lo hace. Siempre supimos que la serie iba a ser una tragedia, pero creo que el último acto de Vince está hecho con amor y bondad en su corazón”.

Vince Friedken (Jason Bateman) decidió suicidarse para salvar a su familia al final del drama criminal de suspenso "Black Rabbit" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “BLACK RABBIT”?

“Black Rabbit” está disponible en Netflix desde el 18 de septiembre de 2025, por lo tanto, para ver el nuevo drama criminal de suspenso solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

