Si eres de los que extrañaban ver a Jason Bateman en un papel oscuro o a Jude Law metido en tramas intensas y llenas de tensión, te tengo una excelente noticia: ambos protagonizan “Black Rabbit”, una nueva miniserie de Netflix que, desde que se anunció, ha generado muchísima expectativa. Y no es para menos: la fórmula combina drama, crimen, relaciones familiares tóxicas y el implacable ritmo de la vida nocturna neoyorquina.

A mí me bastó con ver el tráiler para saber que esta serie va a dar mucho de qué hablar. Además, detrás del proyecto están nombres fuertes como Zach Baylin (nominado al Oscar por “King Richard”) y la directora Laura Linney, que regresa en un rol diferente al que conocimos en “Ozark”. En esta nota te cuento lo que ya sabemos sobre la trama, el elenco, la fecha de estreno y por supuesto, cómo luce ese primer adelanto oficial.

¿DE QUÉ TRATA “BLACK RABBIT”?

De acuerdo con la información oficial de Netflix, la historia gira en torno a dos hermanos, Jake Friedken (Jude Law) y Vince Friedken (Jason Bateman), que son dueños de Black Rabbit, un exclusivo restaurante y club en el corazón de Manhattan.

Jake es el carismático rostro del negocio, pero todo se complica cuando su hermano, Vince —un eterno problemático— reaparece cargando deudas, secretos del pasado y una gran dosis de caos.

La serie explora los límites del amor fraternal en medio de un entorno donde las apariencias, el dinero y la lealtad se enfrentan todos los días. Es una historia sobre vínculos rotos, adicciones emocionales, y hasta dónde puede uno llegar para proteger a la familia, incluso cuando eso implique destruirlo todo.

FECHA DE ESTRENO EN NETFLIX

Black Rabbit se estrena en Netflix el próximo jueves 18 de septiembre de 2025. La serie estará disponible globalmente, por lo que podrás verla sin importar en qué país te encuentres. Estará compuesta por ocho episodios, y aunque aún no está confirmado si todos se lanzarán el mismo día, todo indica que será un estreno completo, ideal para maratonear.

Así que ya sabes: marca la fecha, prepara snacks y pon en modo silencio tu celular, porque este drama promete atraparte desde el primer minuto.

MIRA EL TRÁILER OFICIAL

ELENCO COMPLETO DE “BLACK RABBIT”

Te dejo la lista de los actores confirmados y sus personajes. Es un reparto diverso y muy bien elegido:

Jude Law como Jake Friedken.

Jason Bateman como Vince Friedken.

Cleopatra Coleman como Estelle, una diseñadora de interiores reconocida.

Amaka Okafor como Roxie, una chef ambiciosa de Nueva York

Ṣọpẹ́ Dìrísù como Wes, músico y empresario.

Dagmara Dominczyk como Val, filántropa y exesposa de Jake

Chris Coy como Babbitt, un apostador de bajo perfil.

Troy Kotsur como Joe Mancuso, un corredor de apuestas ligado al pasado de los hermanos.

Abbey Lee como Anna, una bartender muy respetada en la ciudad.

Odessa Young como Gen, tatuadora del East Village con conexión a los Friedken.

Robin De Jesús como Tony, chef talentoso en la escena culinaria de Nueva York.

Amir Malaklou como Naveen, inversionista en los negocios de Jake.

Don Harvey como Matt, bartender de la vieja escuela.

Forrest Weber como Junior, un criminal impulsivo.

Francis Benhamou como Lisa Klein, periodista de New York Magazine.

Gus Birney como Mel Whitney, actriz en ascenso y anfitriona.

John Ales como Jules Zablonski, artista plástico reconocido.

Steve Witting como Andy, prestamista y procesador de pagos.

¿QUIÉN DIRIGE LOS EPISODIOS?

La dirección de “Black Rabbit” también tiene nombres interesantes. Jason Bateman dirige los dos primeros episodios, repitiendo su rol detrás de cámaras tras el éxito de Ozark. Luego vienen:

Laura Linney dirige los episodios 3 y 4.

Ben Semanoff (“Ozark”, “Yellowjackets”) dirige los episodios 5 y 6.

Justin Kurzel (“Macbeth”, “The Order”) cierra la temporada con los episodios 7 y 8.

