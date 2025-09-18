CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida y escrita por Onur Bilgetay, “Platónico: Hotel Luna Azul” (“Platonic: Hotel Blue Moon” en inglés y “Platonik: Mavi Dolunay Otel” en su idioma original) es una serie turca de Netflix que sigue al empresario Kaan (Kerem Bürsin) mientras intenta conseguir un pequeño y acogedor hotel en Alaçatı, un pintoresco pueblo bañado por el Egeo en la costa Este de Turquía. Cuando la dueña se niega a vender, Kaan decide visitar el lugar, hacerse pasar por otra persona y manipularla para concretar sus planes.

Nezahat (Ugur Demirpehlivan) es la encargada de administrar el hotel Luna Azul, que desde hace años no recibe huéspedes nuevos. Aunque están enfocadas en sus propios asuntos, sus hijas, Gulten (Gupse Özay) y Nedret (Öykü Karayel), la ayudan con algunos detalles de la propiedad. No obstante, ellas preferirían que su madre venda el lugar para poder empezar una nueva vida en Estambúl.

Cuando el atractivo Kaan llega al hotel, Gülten y Nedret empiezan a competir para atraer su atención. Mientras la mayor busca un esposo, la segunda anhela encontrar a su alma gemela. Por diferentes razones y supuestas señales, creen que el universo escuchó sus peticiones con Kaan, así que no descansarán hasta conquistarlo.

Kaan (Kerem Bürsin) intenta conquistar a Gulten (Gupse Özay) en la serie turca "Platónico: Hotel Luna Azul" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “PLATÓNICO”?

Kaan, a quien solo le importa conseguir la propiedad, se aprovecha del interés que esas mujeres muestran por él. Incluso logra confundir a Nezahat, con quien es amable y encantador para convencerla de que vender en la respuesta a sus problemas. Al no conocer sus verdadera intenciones, la dueña cree que se preocupa por ella y empieza a considerar la idea.

Aunque Gülten escucha una conversación de Kaan con su asistente Mehtap (Aysima Ateseduran), cree que están hablando de ella y se asegura de ganarse el corazón del protagonista de “Platónico”. En tanto, las clases espirituales de Nedret con la maestra Hale le llevan a cometer algunas locuras para confirmar que el recién llegado es su alma gemela.

A medida que se acerca la Luna Azul, las cosas se vuelven aún más alocadas. Omer secuestra a Kaan porque está seguro de que se trata de extraterrestre y pretende obligarlo a confesar. Cuando Kaan nota que no puede convencerlo de lo contrario, decide seguirle el juego para recuperar su libertad. En tanto, las hermanas y casi todo el pueblo buscan desesperadamente al visitante.

La noche termina con el pueblo pensando que Kaan es el elegido y con las hermanas con el corazón roto por la llegada de Mehtap, quien es confundida con la esposa del empresario. Aunque la asistente también se siente atraída por su jefe, empieza a perder el entusiasmo cuando lo ve manipulando a las hermanas y comportándose de manera extraña.

Nedret (Öykü Karayel) está segura de que Kaan (Kerem Bürsin) es su alma gemela en la serie turca "Platónico: Hotel Luna Azul" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “PLATÓNICO”?

A medida que se esparcen los rumores por el pueblo, a Kaan empieza a gustarle demasiado su flamante fama. Se siente merecedor de la atención del pueblo que lo considera el elegido y tras descubrir que las verdaderas dueñas del hotel son Gülten y Nedret, dirige sus encantos a las hermanas que planean sus propuestas de matrimonio.

Nezahat decidió dejar que sus hijas vendieran el hotel luego de escucharlas discutir por Kaan. Aunque está enojada con sus hijas, les escribe una emotiva carta para expresar sus sentimientos y no duda en ayudarlas en lo que necesiten. Sobre todo, cuando Gülten es elogiada por su comida y consigue un contrato, y Nedret recibe una propuesta laboral como guía turística.

Al inicio de cada episodio de “Platónico”, se muestran pequeños momentos del desastre que se producirá en una cena especial. El día finalmente llega y Kaan cree que todo está a su favor, desde la venta del hotel hasta su ceremonia del elegido. Sin embargo, Omer le explica que no es el elegido y que todos tuvieron alucinaciones por las hierbas de la adivinadora Hidayet.

Kaan se niega a creer que no es especial y superior al resto, principalmente, porque Hidayet le da un té especial. Luego de beberlo, alucina que los extraterrestres son reales y se considera uno. Tras despertar, se topa con la realidad: Gülten y Nedret no venderán y ya no están interesadas en él. La mayor descubre que tiene talento para la cocina y que no necesita un esposo, mientras que la menor comprende que ella es su alma gemela.

Los rechazos alteran a Kaan, quien se vuelve loco y provoca un caos. Logran detenerlo y lo internan en un centro psiquiátrico, ya que publicó un video hablando sobre ser el elegido. El video se volvió viral y atrajo a más turistas al pueblo, así como a un equipo que graba un documental. “Platónico” termina con una nota cómica: en su entrevista, Nebahat revela que es reptiliana. Entonces, ¿Kaan no está loco? ¿Esas criaturas existen? Hidayet en realidad eran tres mujeres que se dedicaban a estafar a las personas.

Kaan (Kerem Bürsin) se vuelve loco al final de la serie turca "Platónico: Hotel Luna Azul" y es internado en un centro psiquiátrico (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “PLATÓNICO”?

“Platónico” está disponible en Netflix desde el 18 de septiembre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie turca solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

