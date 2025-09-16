Ambientada en la agitada vida nocturna neoyorquina, “Black Rabbit”, es un drama criminal de suspenso de Netflix que se adentra en las caóticas vidas de los dos hermanos que fundaron un restaurante y salón VIP a punto de convertirse en el local más popular de la ciudad. ¿Cuándo se estrenará la serie creada por Zach Baylin y Kate Susman? ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

“Es un mundo muy interesante”, adelantó a Tudum Jude Law, quien, junto con Jason Bateman y los creadores Zach Baylin y Kate Susman, fue productor ejecutivo de este programa. “En el fondo, espero que el público quede cautivado por la compleja, amorosa y volátil relación de estos dos hermanos”.

Por su parte, Bateman señaló: “Se trata de unos hermanos que se aman pero no encajan: uno es un desastre y el otro es mucho más reservado. Todos nos identificamos con eso. Todos tenemos un hermano o una amistad con la que disfrutamos estar juntos, pero es un poco peligroso; esa persona suele meterte en problemas, pero es realmente emocionante estar con ella”.

Además de Jud y Bateman, “Black Rabbit” cuenta con las actuaciones de Cleopatra Coleman, Amaka Okafor, Sope Dirisu, Dagmara Domińczyk, Chris Coy, Troy Kotsur, Abbey Lee, Odessa Young, Robin de Jesús, Amir Malaklou, Don Harvey, Forrest Weber, Francis Benhamou, Gus Birney, John Ales, Steve Witting y Morgan Spector.

“Nos sentimos muy afortunados con el reparto que conseguimos”, aseguró Susman a Tudum. “Todos son excelentes y se involucran increíblemente en sus papeles. En el guión, todos estos personajes eran una cosa, pero los actores los convirtieron en algo completamente tridimensional y totalmente diferente”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “BLACK RABBIT”

1. Jude Law como Jake Friedken

Jude Law, recordado por producciones como “The Talented Mr. Ripley and Cold Mountain”, “The Grand Budapest Hotel”, “The Nest”, “Spy”, “The Young Pope” y “Star Wars: Skeleton Crew”, asume el papel de Jake Friedken, uno de los dueños del restaurante que se está convirtiendo en un éxito hasta que aparece su hermano.

“Ha dejado atrás su comportamiento infantil y ha tomado las riendas del lugar, lo ha convertido en un éxito, y se ha convertido en un éxito, o eso parece”, detalló Law a Netflix.

Jude Law da vida a Jake Friedken, el hermano que lleva al éxito el restaurante, en la nueva serie "Black Rabbit" (Foto: Netflix)

2. Jason Bateman como Vince Friedken

Jason Bateman, reconocido por “Arrested Development”, “Ozark”, “Air”, “Juno” y “Bad Words”, da vida a Vince Friedken, exadicto que lucha por llegar a fin de mes a toda costa. Esto lo motiva a regresar con su hermano.

“Comete muchos errores y es arriesgado tenerlo cerca, pero es un tipo bienintencionado”, explicó Bateman. “Es un problema, pero es súper adorable porque simplemente no es muy brillante. Y sientes empatía por un tipo que, al ver que intenta tomar la decisión correcta, simplemente no puede evitarlo”.

Jason Bateman interpreta a Vince Friedken, quien lidia con adicciones, en la serie "Black Rabbit" (Foto: Netflix)

3. Cleopatra Coleman como Estelle

Cleopatra Coleman, que ha participado en series como “Dopesick”, “Clipped” y “The Last Man on Earth”, interpreta a Estelle en “Black Rabbit”. La diseñadora de interiores del restaurante y la novia del inversor Wes.

Cleopatra Coleman asume el papel de Estelle, la novia de Wes, en el drama criminal de suspenso "Black Rabbit" (Foto: Netflix)

4. Amaka Okafor como Roxie

Amaka Okafor, que apareció en “The Responder and Bodies”, “The Sandman” y “Doctor Who”, asume el rol de Roxie, la chef estrella del negocio de los hermanos Friedken. Susman aseguró a Tudum que fue un placer trabajar con ella. “Aportó muchísimo a Roxie, y el viaje que emprendió el personaje se desarrolló de maneras que no podríamos haber previsto al escribirlo”.

Amaka Okafor da vida a Roxie, al chef del restaurante, en el drama criminal de suspenso "Black Rabbit" (Foto: Netflix)

5. Sope Dirisu como Wes

Sope Dirisu, que fue parte de en las producciones “Gangs of London”, “Slow Horses”, “The Gorge” y “Mr. Malcolm’s List” y “All the Sinners Bleed”, es el encargado de interpretar a Wes, músico e inversor del restaurante, además de amigo íntimo de Jake.

Sope Dirisu asume el rol de Wes, inversor del restaurante, en el drama criminal de suspenso "Black Rabbit" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Black Rabbit”:

Dagmara Domińczyk como Val

Chris Coy como Babbit

Troy Kotsur como Joe Mancuso

Abbey Lee como Anna

Odessa Young como Gen

Robin de Jesús como Tony

Amir Malaklou como Naveen

Don Harvey como Matt

Forrest Weber como Junior

Francis Benhamou como Lisa Klein

Gus Birney como Mel Whitney

John Ales como Jules Zablonski

Steve Witting como Andy

Morgan Spector como Campbell

¿DE QUÉ TRATA “BLACK RABBIT”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “ambientada en el vertiginoso mundo nocturno de Nueva York, ‘Black Rabbit’ narra la historia de dos hermanos que luchan por abrirse camino entre la lealtad a la familia y la ambición. Jake Friedken (Jude Law) es el carismático dueño del Black Rabbit, un restaurante y club vip que va camino de convertirse en el local de moda en Nueva York.

Pero cuando su hermano Vince (Jason Bateman) vuelve al negocio de forma repentina, deja la puerta abierta a viejas heridas y nuevos peligros que amenazan con tirar por tierra todo lo que han construido. ‘Black Rabbit’ combina la fuerza del thriller con un retrato íntimo del vínculo entre dos hermanos que, aun siendo irrompible, puede acabar destrozándolo todo.”

¿CÓMO VER “BLACK RABBIT”?

“Black Rabbit” se estrenará el jueves 18 de septiembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo drama criminal de suspenso solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

