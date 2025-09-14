Dirigida por Janeen Damian, “El otro París” (“The Wrong Paris” en su idioma original) es una película de Netflix que narra la historia de Dawn (Miranda Cosgrove), una aspirante a artista que se inscribe en un programa de citas convencida de que viajará a París, la capital francesa. Cuando descubre que el programa se desarrollará en Texas busca la manera de ser eliminada, sin embargo, cambia de opinión tras conocer al soltero protagonista Trey (Pierson Fodé).

La comedia romántica escrita por Nicole Henrich se estrenó el 12 de septiembre de 2025 y se ha posicionado en el Top 10 de las películas más populares de Netflix Latinoamérica. La cinta que tiene una duración de 107 minutos cuenta con Brad Krevoy y Michael Damian como productores.

Miranda Cosgrove y Pierson Fodé son los protagonistas de “El otro París”, que también cuenta con las actuaciones de Torrance Coombs, Madison Pettis, Frances Fisher, Yvonne Orji, Hannah Stocking, Naika Toussaint, Christin Park, Madeleine Arthur, Veronica Long, Emilija Baranac y Ava Bianchi. Pero ¿dónde se realizó el rodaje de la nueva película de Netflix?

Dawn (Miranda Cosgrove) se sintió decepcionada al descubrir que el reality no grabaría en Francia en la película "El otro París" (Foto: Netflix)

¿DÓNDE FUE GRABADA LA PELÍCULA “EL OTRO PARÍS”?

A pesar de que “The Wrong Paris” se ambienta París, Texas, el rodaje bajo la producción de Lifetime se filmó en la Columbia Británica, Canadá, específicamente, en el área metropolitana de Vancouver y Agassiz. La fotografía principal se realizó entre septiembre y octubre de 2024 bajo el título provisional “Paris Bound”.

Gran Vancouver

La mayor parte del rodaje se realizó en el Gran Vancouver, también conocido como Metro Vancouver, es el área metropolitana cuyo principal centro urbano es la ciudad de Vancouver, Columbia Británica, Canadá. Varios lugares de esta área sirvieron para recrear el escenario de varios sitios en la capital del condado de Lamar, Texas.

Para recrear el hogar de la familia de Dawn se utilizó la Granja Anderlini, ubicada en el número 843 de la calle 248, en la comunidad agrícola de Aldergrove, en el municipio de Langley, también sirvió como hogar familiar de Dawn. También se rodó en The Kent Farm, llamada así porque fue el escenario de la granja familiar de Clark Kent en la serie “Smallville”.

El rodaje de la película "El otro París", protagonizada por Miranda Cosgrove y Pierson Fodé, se realizó principalmente en Gran Vancouver (Foto: Netflix) (Foto: Netflix)

Agassiz

Las grabaciones de “El otro París” se realizaron en Agassiz​, una pequeña comunidad ubicada en la región de “Eastern Fraser Valley” de Columbia Británica, Canadá, a unos 97 kilómetros al este de Vancouver. Se rodó en el restaurante local Sossy’s Saloon, ubicado en el número 7215 de Pioneer Avenue. Además, las escenas de exteriores se filmaron en los alrededores del Park Street.

Miranda Cosgrove declaró a Decider que disfrutó su tiempo en Canadá. “Es precioso allí. Filmamos muchos ranchos, así que fue muy divertido. Me encanta la sensación de estar en un rancho, porque soy de la ciudad, de Los Ángeles, y el ritmo y la atmósfera en un rancho eran totalmente diferentes. Me gustó mucho. Me imagino viviendo en un rancho algún día gracias a ello”.

Madison Pettis como Lexi y Miranda Cosgrove como Dawn en una escena de "El otro París", que también se grabó en Agassiz​ (Foto: Netflix)

París, Francia

Según los informes, “The Wrong Paris” también se grabó en París, Francia. La icónica Torre Eiffel y el histórico Campo de Marte se pueden ver de fondo en algunas escenas de la nueva comedia romántica de Netflix.

