Netflix estrena una de las comedias románticas más esperadas del año: “The Wrong Paris” (“El otro París”). En esta nota te contamos de qué trata la película y cómo verla, además de otros datos clave sobre su producción, elenco y estreno para que no te pierdas ningún detalle de este curioso y divertido estreno.

La cinta está producida por Brad Krevoy y Michael Damian, bajo la dirección de Janeen Damian (conocida por éxitos como “Falling for Christmas” y “Irish Wish”). Como gran novedad, la protagonista Miranda Cosgrove no solo encarna a Dawn, sino que también participa como productora ejecutiva y aporta su sello personal al filme, acompañada del actor Pierson Fodé y un elenco de figuras jóvenes del cine y televisión estadounidense.

¿DE QUÉ TRATA “THE WRONG PARIS”?

La historia sigue a Dawn (Miranda Cosgrove), una aspirante a artista que sueña con llegar a París, Francia, para obtener una oportunidad única en una escuela de arte de prestigio. Pensando que el camino más fácil será participar en un programa de citas al estilo Bachelor, Dawn acepta formar parte del reality, convencida de que grabarán en la “Ciudad del Amor”. Pronto, descubre que los productores le han jugado una broma y que el show en realidad se desarrolla en París, Texas. Desilusionada y decidida a abandonar, trama planes para ser eliminada… hasta que comienza a sentir una conexión genuina con Trey (Pierson Fodé), el soltero codiciado del programa, complicando todo lo que creía seguro.

El París equivocado. (De izquierda a derecha) Madeleine Arthur como Cenicienta, Veronica Long como Heather, Miranda Cosgrove como Dawn, Hannah Stocking como Eve, Madison Pettis como Lexi, Naika Toussaint como Amber y Christin Park como Jasmine en "The Wrong Paris" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL OTRO PARÍS EN NETFLIX?

“The Wrong Paris” o “El otro París” tendrá su estreno mundial en Netflix el 12 de septiembre de 2025. Para poder ver la película debes estar suscrito a la plataforma.

La película "El otro París" estará disponible el 12 de septiembre de 2025 exclusivamente por Netflix (Foto: Netflix)

FICHA DE “EL OTRO PARÍS”

Título :“The Wrong Paris” o “El otro París”

:“The Wrong Paris” o “El otro París” Año de estreno : 2025

: 2025 Dirección: Janeen Damian

Janeen Damian Guion: Nicole Henrich

Nicole Henrich Productores: Brad Krevoy y Michael Damian

Brad Krevoy y Michael Damian Productores ejecutivos: Janeen Damian, Amanda Phillips, Jimmy Townsend, Kelly Frazier, Galen Fletcher, y Miranda Cosgrove

Janeen Damian, Amanda Phillips, Jimmy Townsend, Kelly Frazier, Galen Fletcher, y Miranda Cosgrove Elenco principal: Miranda Cosgrove (Dawn), Pierson Fodé (Trey), Madison Pettis, Madeleine Arthur, Frances Fisher, Yvonne Orji, Torrance Coombs, Hannah Stocking, y más

Miranda Cosgrove (Dawn), Pierson Fodé (Trey), Madison Pettis, Madeleine Arthur, Frances Fisher, Yvonne Orji, Torrance Coombs, Hannah Stocking, y más Distribuye: Netflix.

MIRA EL TRÁILER DE “EL OTRO PARÍS”

