Para detener a un misterioso asesino que se inspira en los crímenes que cometió en el pasado una famosa asesina serial, un policía debe trabajar con la persona detrás de los crímenes originales en “Reina Mantis” (“The Mantis: Original Sin” en inglés y “Samagwi: sarinjaui oechul“ en su idioma original). La mujer acepta únicamente si su interlocutor es su propio hijo. ¿Cuándo episodios tiene la nueva serie surcoreana de Netflix? ¿Cuándo se estrenarán?
Dirigida por Byun Young-joo a partir del guion de Lee Young-jong, esta ficción de misterio y suspenso se basa en la serie francesa “La Mante” de 2017. Go Hyun-jung y Jang Dong-yoon lideran el elenco conformado por Jo Sung-ha, Lee El, Kim Bo-ra, Lee Hwang-ui, Kim Min-ho, Kim Tae-jung, Park Wan-hyung, Han Dong-hee, Lee Chang-min, Lee Tae-gu, Lee Yoon-geon, Han Si-a, Gil Eun-seong y Cha Sun-bae.
El rodaje de “Reina Mantis” se realizó en el invierno de 2024-2025, pero se interrumpió en diciembre por problemas de salud de Go Hyun-jung. Poco después se reanudó y concluyó a finales de febrero de 2025.
¿CÓMO VER “REINA MANTIS”?
El primer episodio de “Reina Mantis” se estrenó el 5 de septiembre de 2025 en Netflix. Cada semana se emitirán dos nuevos nuevos capítulos hasta el 27 de septiembre.
Por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming.
En Corea del Sur, se estrenó el 5 de septiembre de 2025 en SBS TV, se emite todos los viernes y sábados a las 21:50 (KST).
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “REINA MANTIS”?
La primera temporada de “Reina Mantis”, que cuenta con Lee Ock-gyu, Choi Jeong-bok y Kim Min-jeong como productores ejecutivos, tiene ocho episodios.
FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “REINA MANTIS”
- Episodio 1: 5 de septiembre de 2025 (Ya disponible)
- Episodio 2: 6 de septiembre de 2025
- Episodio 3: 12 de septiembre de 2025
- Episodio 4: 13 de septiembre de 2025
- Episodio 5: 19 de septiembre de 2025
- Episodio 6: 20 de septiembre de 2025
- Episodio 7: 26 de septiembre de 2025
- Episodio 8: 27 de septiembre de 2025
¿A QUÉ HORA VER “REINA MANTIS” POR PAÍS?
- Estados Unidos: 11:00 (ET)
- México: 9:00 (ET)
- Colombia, Ecuador y Perú: 10:00 (ET)
- Argentina y Brasil: 12:00 (ET)
- Chile, Paraguay, Venezuela y Uruguay: 11:00 (ET)
- España: 17:00 (ET)
TRÁILER DE “THE MANTIS: ORIGINAL SIN”
¿DE QUÉ TRATA “REINA MANTIS”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “The Mantis: Original Sin”, “para detener a un imitador, un policía debe trabajar con la asesina en serie detrás de los crímenes originales y a quien ha intentado olvidar durante toda su vida: su madre.”
ACTORES Y PERSONAJES DE “REINA MANTIS”
- Go Hyun-jung como Jung Yi-shin
- Jang Dong-yoon como Cha Soo-yeol
- Jo Sung-ha como Jung-ho
- Lee El como Na-hee
- Kim Bo-ra como Lee Jung-yeon
- Lee Hwang-ui como Jeong Hyeon-nam
- Kim Min-ho como Bae Seong-gyu
- Kim Tae-jung como Choi Hyuk
- Park Wan-hyung como Son Ji-an
- Han Dong-hee como Seo Ara
- Lee Chang-min como Park Min-jae
- Lee Tae-gu como Seo Gu-wan
- Lee Yoon-geon como Hong Seung-pyo
- Han Si-a como Kim Eun-ae
- Gil Eun-seong como Kim Woo-tae
- Cha Sun-bae como Park Eun-bae
