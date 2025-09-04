Si eres de los que disfrutan un buen thriller psicológico con tintes policiacos, giros inesperados y personajes profundamente humanos, entonces hay una serie que no te puedes perder: “Queen Mantis”, o como la han traducido en algunos portales, “Reina Mantis”. Esta nueva producción surcoreana aterriza con fuerza el 5 de septiembre de 2025 en Netflix y otras plataformas, prometiendo colocarse entre lo mejor del año en cuanto a suspenso se refiere.

No es novedad que Corea del Sur se ha convertido en una verdadera potencia en la producción de thrillers intensos y de alta calidad, y esta vez no es la excepción. “Reina Mantis” está basada en la serie francesa La Mante de TF1, pero con ese toque coreano que tanto nos engancha: personajes llenos de conflictos, una fotografía impecable y una narrativa que no te suelta.

¿DE QUÉ TRATA “REINA MANTIS”?

La historia gira en torno a Jung Yi-shin, interpretada magistralmente por Go Hyun-jung, una mujer que fue encarcelada hace más de 20 años por haber asesinado brutalmente a cinco hombres. El caso conmocionó a la sociedad coreana, y la prensa la apodó “Mantis”, por la forma meticulosa y despiadada en la que ejecutaba sus crímenes.

Ahora, tras décadas en prisión, su nombre vuelve a sonar. ¿La razón? Un nuevo asesino en serie ha surgido, imitando al detalle los métodos de la “Mantis” original. Esto obliga a las autoridades a mirar al pasado y a recurrir a la única persona que podría entender la mente del nuevo criminal: la misma Jung Yi-shin.

Aquí es donde entra Cha Soo-yeol, interpretado por Jang Dong-yoon, un joven detective que ha vivido toda su vida intentando distanciarse del legado de su madre. Su misión en la vida fue convertirse en policía y hacer justicia, como una forma de redimirse por el apellido que lleva.

Pero la vida es irónica, y el deber lo pone frente a su peor miedo: tener que colaborar con su propia madre, la asesina serial más infame del país, para atrapar a alguien aún más peligroso. Este conflicto emocional no solo añade profundidad a la trama, sino que convierte a “Queen Mantis” en algo más que un simple drama policiaco: es una exploración de la culpa, la redención y los lazos familiares rotos.

ACTORES Y PERSONAJES DE “REINA MANTIS”

Elenco principal:

Go Hyun-jung como Jung Yi-shin: una asesina en serie encarcelada desde hace más de 20 años.

Jang Dong-yoon como Cha Soo-yeol: detective e hijo distanciado de Yi-shin.

Elenco secundario:

Jo Sung-ha como Jung-ho: oficial de policía y mentor de Cha Soo-yeol.

Lee El como Na-hee: una agente de policía decidida y estratégica.

Kim Bo-ra como Lee Jung-yeon: esposa de Cha Soo-yeol y presidenta de una alfarería.

Lee Hwang-ui como Jeong Hyeon-nam: abuelo de Soo-yeol y padre de Yi-shin.

Kim Min-ho como Bae Seong-gyu: miembro del equipo de investigación de asesinatos en serie.

Kim Tae-jung como Choi Hyuk: el detective más joven de la Unidad de Crímenes Violentos.

Park Wan-hyung como Son Ji-an: investigador cibernético.

Han Dong-hee como Seo Ara: amiga cercana de Lee Jung-yeon y socia en su taller.

Lee Chang Min como Park Min Jae.

Lee Tae-gu como Seo Gu-wan.

Lee Yoon-geon como Hong Seung-pyo.

Han Si-a como Kim Eun-ae.

Gil Eun-seong como Kim Woo-tae.

Cha Sun-bae como Park Eun-bae.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “QUEEN MANTIS”?

La serie se estrena el 5 de septiembre de 2025 y estará disponible para streaming a través de varias plataformas. En Corea del Sur se podrá ver en SBS TV y en Wavve, mientras que para el público internacional estará disponible en:

Netflix (en regiones seleccionadas)

Kocowa (especialmente en Norteamérica)

Rakuten Viki

TrueVisions Now (Tailandia)

Para los usuarios en Estados Unidos, la forma más sencilla de verla será a través de Netflix y Kocowa, que ofrecen subtítulos y opciones de audio adaptadas a audiencias globales.

La primera temporada está compuesta por 8 episodios, cada uno con una duración aproximada de 70 minutos. Además, los episodios se lanzarán cada viernes y sábado, lo cual mantiene el suspenso vivo y constante semana a semana.

