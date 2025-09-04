CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Vathanyu Ingkawiwat, “El ataúd de cristal” (“Tomb Watcher” en inglés) es una película de terror tailandesa de Netflix que sigue a Cheev (Thanavate Siriwattanagul), quien tras la muerte de su esposa Lunthom (Woranuch BhiromBhakdi) debe pasar cien días con el cadáver en una mansión aislada. Pero él no está solo, lo acompaña su amante Rossukhon (Arachaporn Pokinpakorn), quien empieza a tener horribles visiones. ¿Se trata de una maldición por la traición de la pareja? ¿Lograrán sobrevivir?

La cinta escrita por Nut Nualpang, Nattamol Paethanom, Nattapot Potchumnean, Weerasu Worrapot empieza con Cheev jurandole amor eterno a Lunthom y plasmando su belleza en varios retratos. No obstante, eso cambia cuando conoce a Rossukhon en la oficina. Desde de su primer encuentro accidental queda claro que existe una fuerte atracción entre ellos, y Ros se encarga de no dejarlo pasar.

Cuando Lunthom descubre el engaño de su esposo de la peor manera sufre una crisis, que lleva a que un médico le diagnostique con una extraña enfermedad que la sume en un sueño profundo por largos periodos. Aunque Cheev cuida a su esposa, continúa su romance con Ros, quien se presenta en la casa tras varios días sin noticias de su amante. A pesar de estar dormida, Lunthom escucha la conversación que la lastima profundamente.

Lunthom (Woranuch BhiromBhakdi) le pidió a Rossukhon (Arachaporn Pokinpakorn) dejar a su esposo en la película de terror tailandesa "El ataúd de cristal" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL ATAÚD DE CRISTAL”?

Lunthom confronta a su esposo por su engaño, pero este la responsabiliza por su abandono para enfocarse en el trabajo. Para intentar salvar su matrimonio, Lunthom compra una amplia cabaña en el bosque, pero eso no es suficiente para que Cheev se olvide de Ros. Desesperada, la esposa le exige a Ros que se aleje de Cheev, pero la amante asegura que no es algo que solo dependa de ella.

Cansada de la situación, la protagonista de “El ataúd de cristal” decide divorciarse de Cheev, a quien le advierte que no recibirá nada de su patrimonio. En medio de la discusión, sufre un ataque y le pide ayuda a su esposo, pero Cheev se queda inmovil mientras la mujer a la que juró amor eterno muere, con la esperanza de heredar su fortuna y disfrutarla con su amante.

Pero no resulta tan sencillo como esperaba, ya que el testamento de Lunthom incluye una condición: Cheev y Ros deben pasar cien días con el cadáver de Lunthom para poder cobrar su herencia. Durante ese tiempo, el fantasma de la difunta se encarga de atormentar a la pareja, principalmente a Ros, quien ve a la muerta en sus sueños y cuando está despierta.

Ros es una joven ambiciosa que espera presentar a Cheev como su futuro esposo. Cuando él la invita a pasar una temporada en la cabaña cree que es el inicio de su nueva vida, pero su perspectiva cambia cuando descubre “El ataúd de cristal” de Lunthom y que su novio la llevó porque el testamento lo exige. ¿La ama y solo quiere el dinero? Pero ¿ella también lo ama o solo busca alguien que le asegure un futuro cómodo?

Rossukhon (Arachaporn Pokinpakorn) empieza a tener horribles visiones de Lunthom (Woranuch BhiromBhakdi) en la película "El ataúd de cristal" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL ATAÚD DE CRISTAL”?

¿Qué pasó con Cheev y Ros?

Al principio, Ros acepta quedarse en la cabaña para conseguir el dinero de la herencia, pero tras varias noches de pesadillas y otros extraños sucesos, decide destruir “El ataúd de cristal” de Lunthom. Cheev la detiene y la acusa de estar loca porque no cree en sus visiones. Pero estas se vuelven cada vez más perturbadoras.

Para lidiar con la terrible situación, Ros le pidió al chamán del pueblo que realizara un ritual para alejar el fantasma de Lunthom. Para lograrlo, necesitaban quemar el árbol que estaba afuera de la cabaña, pero Cheev, que en ese punto está extrañamente obsesionado con el cadáver de su esposa, lo impide. De hecho, una oportuna lluvia evita la destrucción del árbol.

Atormentada, Ros decide renunciar a todo y decide marcharse, pero Cheev le revela que dejó morir a Lunthom para empezar una nueva vida con ella, así que si lo abandona ese sacrificio no tendría sentido. A pesar de esa confesión, la amante se alejó del lugar. No obstante, regresó a la cabaña y le pidió perdón a Cheev, quien le dijo que no debería haber regresado. ¿Por qué?

Cheev está poseído por el espíritu de Lunthom, quien utiliza el cuerpo de su esposo para concretar su venganza contra la mujer que considera lo alejó de ella. Intenta apuñalarla y la golpea varias veces, pero no la deja morir. En su lugar, la encierra en el ataúd y luego la empuja por las escaleras.

“El ataúd de cristal” termina con Cheev despertando en el ataúd de Lunthom con varias heridas en el cuerpo. Aunque intenta escapar no puede y debe resignarse a su destino al lado del cuerpo en descomposición de su esposa. En tanto, la agonizante Ros está debajo de ellos. Condenada a ser la tercera en la relación. Lunthom obligó a Cheev a cumplir su promesa de permanecer juntos para siempre.

Cheev (Thanavate Siriwattanagul) fue poseído por el espíritu de su esposa e intentó matar a Rossukhon (Arachaporn Pokinpakorn) en la película de terror tailandesa "El ataúd de cristal" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “EL ATAÚD DE CRISTAL”?

“El ataúd de cristal” está disponible en Netflix desde el 4 de septiembre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva película tailandesa solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming.

