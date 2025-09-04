CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Al igual que la primera parte, los últimos episodios de la segunda temporada de “Wednesday” (“Merlina” en Hispanoamérica y “Miércoles” en España) incluyó muertes impactantes. Desde algunas inesperadas y sangrientas hasta otras esperadas y conmovedoras. ¿Qué personajes perdieron la vida en los nuevos capítulos de la serie de Netflix creada por Alfred Gough y Miles Millar? A continuación, te comparto la lista.
Después de que Merlina Addams (Jenna Ortega) despertó del coma y recibió a Larissa Weems (Gwendoline Christie), la exdirectora de Nevermore, como nueva guia espiritual, se enfocó en recuperar sus poderes y localizar a Tyler Galpin (Hunter Doohan) para evitar que su profecía sobre Enid Sinclair (Emma Myers) se cumpla.
En el proceso, Wednesday descubrió otro secreto de la familia Addams y se enfrentó a los villanos de la temporada. En medio del caos, algunos personajes relacionados con Nunca Más murieron. ¿Quiénes y cómo fallecieron?
LOS PERSONAJES QUE MURIERON EN “WEDNESDAY” - TEMPORADA 2 PARTE 2
1. Judi Spannegel
Aunque Judi Stonehearst (Heather Matarazzo) sobrevivió al ataque de los miembros del programa LOIS y no fue perseguida por la policía porque Merlina no denunció sus actividades y no tiene pruebas en su contra, la hija de Augustus no pudo cantar victoria. Slurp le hizo una visita y completó su venganza contra esa familia.
2. Profesor Orloff
Más tarde, se reveló que Slurp, el zombi de Pericles/ Pugsley (Isaac Ordonez), en realidad es Isaac Night (Owen Painter), quien murió en la explosión de su laboratorio mientras intentaba liberar a su hermana de Francoise Galpin (Frances O’Connor) de su parte Hyde.
Tras algunos cerebros que le ayudaron a volver casi a la normalidad, Isaac buscó volver a ayudar a su hermana y para eso, asesinó al profesor Orloff (Christopher Lloyd), le robó lo que le daba energía a su máquina y regresó a Willow Hill.
3. Gedeon
En el séptimo episodio de la temporada 2 de “Wednesday”, el director Barry Dort (Steve Buscemi) se presentó como el verdadero líder del culto Morning Song. Luego de concebir la idea, contrató a Gideon (Casper Van Dien) para ser el rostro atractivo y completar sus oscuros planes. Cuando Gideon apareció para quejarse por su persecución y reclamar su parte de las ganancias, Dort utilizó su poder para incinerarlo.
4. Director Barry Dort
Tras esa demostración de poder del director Dort, Bianca Barclay (Joy Sunday) no tuvo más opción que seguir sus órdenes para proteger a su madre. No obstante, Merlina lo descubrió a tiempo y rescató a la mujer. Gracias a eso y a que Thing/ Dedos robó el artilugio de Barry que lo protegía del canto de sirena, Dort se reveló como el líder de Melodía diurna.
Cuando intentó atacar a Bianca, Ajax Petropolus (Georgie Farmer) intervinó y utilizó sus poderes de gorgona para convertir en piedra a Dort y salvar a su amiga. Barry quedó hecho añicos luego de que el candelabro le cayera encima.
5. Françoise Galpin
A pesar de que le quedaba poco tiempo de vida, Françoise Galpin insistió en salvar a su hijo y le pidió a su hermano Isaac que utilizará su laboratorio para eliminar la parte Hyde de Tyler. Para que eso se concretara era necesario que Pericles muriera, así que los Addams intervinieron y provocaron que madre e hijo Hyde se enfrentaran, lo que resultó en la muerte de Françoise.
6. Isaac Night / Slurp
Después de la muerte de su hermana, Isaac Night intentó vengarse de Merlina, pero Dedos, que en realidad era parte de este personaje, recobró su propia conciencia y defendió a los Addams. Thing le arrancó el corazón mecánico a Isaac.
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí