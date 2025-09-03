CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de escabullirse en el centro psiquiátrico Willow Hill, confrontar a Judi Stonehearst (Heather Matarazzo), liberar a los objetos de estudio del programa LOIS, ser atacada por el Hyde Tyler Galpin (Hunter Doohan) y quedar en coma, Merlina Addams (Jenna Ortega) despierta en la segunda parte de la segunda temporada de “Wednesday” (“Merlina” en Hispanoamérica y “Miércoles” en España), serie de Netflix creada por Alfred Gough y Miles Millar. Al abrir los ojos, recibe una sorpresa: ya tiene una nueva guía espiritual. Se trata de Larissa Weems (Gwendoline Christie), la exdirectora de Nevermore.

Mientras Merlina se esfuerza por localizar y detener a Tyler antes de que lastime a Enid Sinclair (Emma Myers), Judi contrata a un experto para capturar a los miembros de Lois. Cuando solo falta la mujer que Miércoles ayudó a salir personalmente, el Hyde lo ataca. En tanto, Slurp le hace una visita a la hija de Augustus Stonehearst y completa su venganza contra esa familia.

Cuando el director Dort (Steve Buscemi) se niega a cancelar la celebración por el Día de los Muertos, la protagonista de “Wednesday” organiza a sus amigos para tenderle una trampa a Tyler y convertirse en su nueva ama. Antes de que pueda lograrlo, aparece otro Hyde. Se trata de Francoise Galpin (Frances O’Connor), quien era parte del programa Lois y que hizo un trato con Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones): reunirse con su hijo a cambio de marcharse para siempre sin lastimar a nadie.

Larissa Weems (Gwendoline Christie) regresa como la guía espiritual de Merlina (Jenna Ortega) en los últimos cuatro episodios de la temporada 2 de la serie "Wednesday" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “WEDNESDAY” - TEMPORADA 2 PARTE 2?

Merlina no cree en la promesa de Francoise, así que busca la manera de recuperar sus poderes. Cuando Weems no parece ser de mucha ayuda, escucha el consejo de su abuela Hester Frump (Joanna Lumley) y visita la tumba de Rosaline Rotwood (Lady Gaga), quien le ofrece visiones por un breve tiempo. No obstante, debe cumplir ciertas condiciones, de lo contrario deberá pagar un precio muy alto.

Fracasa debido a la interrupción de Enid, con quien intercambia de cuerpo. Necesitan remediarlo antes del amanecer para evitar sus muertes. En tanto, Slurp causa cierto alboroto que atrae a la policía, pero Pericles/ Pugsley (Isaac Ordonez) lo ayuda a escapar. Más tarde, se revela que el zombi en realidad es Isaac Night (Owen Painter), quien murió en la explosión de su laboratorio mientras intentaba liberar a su hermana de Francoise de su parte Hyde.

En la segunda parte de la segunda temporada de “Wednesday”, Isaac intenta completar la misma hazaña. Para lograrlo, asesina al profesor Orloff (Christopher Lloyd) y regresa a Willow Hill. No obstante, Merlina, Enid y Agnes DeMille (Evie Templeton) intervienen y arruinan sus planes. Durante el encuentro, Merlina en el cuerpo de Enid se transforma en mujer lobo sin necesidad de luna llena y proteger a sus amigas.

Sin embargo, Isaac no se da por vencido y busca otra manera de salvar a su hermana. Lo que implica a la familia Addams, con quien tiene una vieja historia. En tanto, Dort se revela como el verdadero líder de la secta Morning Song y amenaza a Bianca Barclay (Joy Sunday) con lastimar a su madre para obligarla a utilizar sus poderes para concretar sus ambiciosos planes.

El director Dort (Steve Buscemi) es el verdadero líder de la secta Morning Song en la segunda parte de la temporada 2 de "Wednesday" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “WEDNESDAY” - TEMPORADA 2 PARTE 2?

¿Qué pasó con el director Dort?

Luego de que Hester Frump, acepta donar toda su fortuna para reestructurar Nunca Más, Merlina comprende que algo anda mal. Gracias a un aviso de Ajax Petropolus (Georgie Farmer), descubre que Bianca ha utilizado sus poderes de sirena para manipular a su abuela, y la confronta para conocer los detalles. Aunque Barclay también utiliza sus poderes con ella, Miércoles cuenta con Agnes y su invisibilidad como respaldo de la información.

Organiza a sus amigos y logra liberar a la madre de Bianca justo a tiempo para que Dort sea expuesto durante la fiesta de gala de la escuela. Cuando el director intenta atacar a Bianca, Ajax utiliza su poder de Gorgona para detenerlo y eliminarlo.

¿Cuál es la relación de Isaac con los Addams?

La noche no termina tan bien para los Addams, ya que Pericles es secuestrado por Isaac Night. ¿Por qué? Es pieza clave para salvar a su hermana, quien en realidad quiere que salven a su hijo Tyler. Mientras la policía de Jericó sigue un rastro falso, las mujeres de la familia Addams se reúnen para localizar al miembro más joven. La visión de Merlina revela otro secreto familiar.

En su época estudiantil, el joven Homero/ Gomez Addams (Lucius Hoyos) aceptó ayudar a su mejor amigo, Isaac Night, sin imaginar que se convertiría en un sacrificio. Morticia llegó a tiempo para salvarlo, le cortó la mano al Da Vinci (marginados con habilidades telequinéticas) y ocasionó un explosión que terminó con la vida de Isaac. Junto a Homero, enterró el cuerpo y guardó silencio.

Merlina y Dedos acuden a una cita con Isaac para recuperar a Pericles, pero el plan fracasa cuando Tyler atrapa a Thing, quien en realidad es la mano de Night. Una vez completo, el Da Vinci entierra viva a Wednesday, reactiva su laboratorio y prepara a Pericles para el mismo destino que su padre. Agnes se entera de la situación, alerta a Enid, quien decide transformarse a pesar de que podría quedarse así para siempre debido a su condición de alfa.

¿Qué pasó con los Addams?

Aunque la profecía de Enid quedó anulada, uno de los Addams tomó su lugar. ¿Quién está destinado a morir? Pericles parece la opción más probable, pero Merlina y Morticia llegan a tiempo para salvarlo. Wednesday libera a Tyler, quien no quiere perder sus poderes de Hyde y permite que se transforme. El enfrentamiento termina con Isaac herido y Francoise muerta.

Mientras Tyler escapa, Isaac intenta acabar con la vida de Merlina, pero Thing recobra conciencia y se enfrenta al resto de su cuerpo. Tras vencerlo, regresa con los Addams.

Al final de la segunda temporada de “Wednesday”, Merlina le pide ayuda a su tío Lucas/ Fester (Fred Armisen) para localizar a Enid, quien ahora es una mujer lobo alfa, a quien cazarán otros hombres lobo. Además, tiene una visión psíquica tras leer el diario de su tía Ophelia, quien aparece encerrada en el sótano de la mansión de Hester Frump.

Por otro lado, la profesora Isadora Capri (Billie Piper) se reúne con Tyler y le ofrece un lugar seguro y una manada. ¿Por qué? Su padre fue un Hyde. ¿Cuál es el verdadero objetivo de Capri? ¿Quién será el nuevo director de Nunca Más? ¿Qué significa que Merlina tenga los diarios de su tía? ¿Qué otros secretos esconden los Addams?

La profesora Isadora Capri (Billie Piper) le ofrece ayuda a Tyler al final de la segunda parte de la temporada 2 de "Wednesday" (Foto: Netflix)

