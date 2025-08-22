CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigido por Çağrı Vila Lostuvalı, “Un hombre abandonado” (“Abandoned Man” en inglés y “Metruk Adam” en su idioma original) es una película turca de Netflix que narra la historia de Baran (Mert Ramazan Demir), un hombre con el alma rota que quiere empezar de cero tras cumplir condena por un crimen que en realidad cometió su hermano, una carga que su familia le impuso. Aunque no quiere saber nada de Fatih, este busca su perdón junto a su pequeña hija Lidya (Ada Erma), quien será clave en su intento por reconstruir su vida.

El drama escrito por Deniz Madanoğlu junto con Murat Uyurkulak empieza mostrando a Baran de catorce años como un gran reparador. Justo cuando logra recuperar unos archivos para su hermano mayor, él llega angustiado luego de causar un accidente automovilístico y la muerte de un inocente. La policía llega buscando al culpable, pero el padre entrega al hijo menor con la esperanza de que reciba una condena menor.

Durante los años que pasó en prisión, el protagonista de “Un hombre abandonado” hizo un gran amigo Esat, a quien salvó del abuso de los guardias que los vigilaban. Además, se negó a ver y hablar con la familia que le dio la espalda para proteger al hijo mayor. Al salir de prisión, solo le queda Fatih, pero no puede perdonarlo por no asumir su culpa. No obstante, cuando Lidya le suplica que los acompañe a casa, no puede negarse al pedido de la niña.

Baran (Mert Ramazan Demir) acepta cuidar de su sobrina Lidya (Ada Erma) en la película turca "Un hombre abandonado" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “UN HOMBRE ABANDONADO”?

Mientras Lidya está encantada de conocer a su apuesto tío y no duda en presentarle a su mejor amigo, una jirafa de peluche llamada Balim, la esposa de Fatih le recrimina por permitir que un expresidiario entre en su hogar y conviva con su hija pequeña. Ella no conoce la verdad, y juzga a Baran, quien acepta quedarse esa noche solo por no herir los sentimientos de su sobrina.

Baran tiene planeado alquilar un local para abrir un taller mecánico y Esat lo ayuda a buscar uno que se ajuste a su presupuesto. Lo encuentra, pero en el último minuto el dueño decide elevar el precio y destruye las esperanzas de Baran, quien esa noche abandona la casa de su hermano porque no soporta estar cerca de él por dejar que pagará por un crimen que no cometió.

Después de firmar un acuerdo con su supuesto amigo de Esat, Baran entusiasmado por abrir su negocio propio, pero una mala noticia termina con su alegría: Fatih y su familia sufrieron una accidente automovilístico. Lidya sobrevivió con heridas leves, pero perdió a su madre y su padre está grave. Sin más familiares, Baran debe hacerse cargo de la niña.

Como las malas noticias no llegan solas, Baran descubre que Esat no envió a ningún amigo, así que fue estafado y perdió el dinero que tenía ahorrado. Además, el seguro de su hermano no cubre todo, así que debe mucho dinero al hospital. Abrumado por todo lo que sucedió en las últimas horas, decide que lo mejor para Lidya es quedarse en una casa hogar. Sin embargo, no tarda en cambiar de opinión.

El señor Musa le da una oportunidad a Baran (Mert Ramazan Demir) en la película turca "Un hombre abandonado" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “UN HOMBRE ABANDONADO”?

¿Qué pasó con Baran y Lidya?

Para pagar la deuda del hospital, Baran vende los muebles de la casa de su hermano y lo que queda de su automóvil. También traslada a Fatih a un hospital público. Cuando Lidya sale del hospital, viven unos días en el departamento de su familia hasta que el casero le informa que deben desalojar el lugar, no obstante, les da unos días para encontrar otro hogar.

Baran busca desesperadamente trabajo, pero no lo consigue debido a sus antecedentes penales. Esat interviene para que su jefe gruñón y con un pasado doloroso, el señor Musa, le dé una oportunidad a Baran. Al principio se niega, pero al descubrir que asumió la culpa por su hermano, acepta ayudarlo.

Aunque no tiene una casa propia, tío y sobrina son felices. Lidya logra reparar el corazón lastimado de Baran, y él la ayuda a lidiar con la pérdida de su madre. Cuando su situación económica empeora, Baran considera entregar a su sobrina, pero el señor Musa le permite quedarse en la bodega de su taller. Poco a poco la niña se gana el corazón de todos.

Tiempo después, Fatih se recupera y busca a su hija. Aunque el protagonista de “Un hombre abandonado” enfrenta una dolorosa despedida, no deja de ver a su sobrina, quien le ayudó a reconstruir su vida. Baran aún no está listo para perdonar a su hermano, pero no se cierra esa posibilidad. Además, consigue un local para su taller.

Lidya (Ada Erma) ayuda a que Baran (Mert Ramazan Demir) ya no se sienta abandonado al final de la película turca "Abandoned Man" (Foto: Netflix)

