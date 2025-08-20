Después de cumplir una condena en prisión por un crimen que en realidad cometió su hermano, Baran (Mert Ramazan Demir) intenta reconstruir su vida, pero el rencor que siente por su familia le complican las cosas en “Un hombre abandonado” (“Abandoned Man” en inglés y “Metruk Adam” en su idioma original). No obstante, empieza a sanar cuando conoce a su sobrina y debe cuidar de ella. ¿Cuándo se estrenará la nueva película turca de Netflix? ¿Quiénes conforman el reparto?

Tal como señala Tudum, el drama dirigido por Çağrı Vila Lostuvalı “explora el poder de las segundas oportunidades, los lazos familiares y el perdón a través de una narrativa emotiva y cautivadora”.

“Un hombre abandonado”, escrita por Deniz Madanoğlu junto con Murat Uyurkulak, cuenta con un elenco conformado por Mert Ramazan Demir, Ada Erma, Rahimcan Kapkap, Ercan Kesal, Burcu Cavrar y Edip Tepeli.

Baran (Mert Ramazan Demir) intenta reconstruir su vida tras ser encerrado por un crimen que no cometió en la película turca "Un hombre abandonado" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “UN HOMBRE ABANDONADO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Abandoned Man”, “Baran, un hombre con el alma rota, quiere empezar de cero tras cumplir condena por un crimen que en realidad cometió su hermano, una carga que su familia le impuso. Su vida nunca ha sido fácil, y tampoco lo será tras salir de prisión.

El taller que sueña con abrir, el accidente que marcó a su familia y Lidya, su sobrina, que consigue que se abra emocionalmente, serán clave en su intento por reconstruir su vida. A pesar de los golpes, su lucha por ella y por sí mismo acabará sanando no solo su presente, sino también sus heridas de la infancia.”

Por lo que he visto en el tráiler, el padre de Baran lo obliga a asumir la culpa por el crimen de su hermano, bajo la excusa de que al ser menor de edad lo liberarán pronto. El rencor que siente por su familia se transforma en sanación cuando conoce a su sobrina Lidya.

¿CÓMO VER “UN HOMBRE ABANDONADO”?

“Un hombre abandonado” se estrenará el viernes 22 de agosto de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película turca solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “ABANDONED MAN”

ACTORES Y PERSONAJES DE “UN HOMBRE ABANDONADO”

Mert Ramazan Demir como Baran

Ada Erma como Lidya

Rahimcan Kapkap

Ercan Kesal

Burcu Cavrar

Edip Tepeli

Baran (Mert Ramazan Demir) debe cuidar a su sobrina Lidya (Ada Erma) en el drama turco "Un hombre abandonado" (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí