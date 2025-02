CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Engin Erden, “Tras el viento” (“Chasing the Wind” en inglés y “Rüzgara Birak” en su idioma original) es una película turca de Netflix que narra la historia de amor de Asli Mansoy (Hande Erçel) y Ege Yazici (Baris Arduç), quienes son accionista del Grupo Yazman, pero tiene prioridades distintas. Aunque se enfrentan, no tardan en comprender que tienen mucho en común y que lo mejor es unir fuerzas en la sala de juntas. ¿Qué pasó con la pareja al final de la comedia romántica escrita por Ceylan Naz Baycan?

Yazman Group of Companies está en riesgo de quiebra, pero la construcción de un lujoso hotel en Çesme podría cambiar el rumbo de la empresa. Los principales accionistas, Nazmi (Serhat Nalbantoglu), Asli y su padre Arif (Ahmet Saraçoglu) están de acuerdo con el proyecto, pero necesitan la aprobación de Ege para continuar. Asli se ofrece a viajar para conseguir la firma.

Después de un tiempo en Estados Unidos, Ege Yazici se estableció en Çesme, donde tiene un restaurante y una escuela de surf. Se niega a firmar porque no quiere que destruyan la naturaleza que lo rodea con un fin comercial. Al ver a Asli, la reconoce, pero no le revela su identidad hasta el día siguiente. Ella no lo reconoce porque la última vez que lo vio eran unos niños y él no tiene redes sociales.

Asli Mansoy (Hande Erçel) intenta convencer a Ege Yazici (Baris Arduç) de aprobar el proyecto que salvará la empresa familiar en la película turca "Tras el viento" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “TRAS EL VIENTO”?

Los protagonistas de “Tras el viento” no empiezan de la mejor manera, pero a medida que se conocen, surge una química innegable y no tardan en enamorarse. Pero antes, Asli insiste en la aprobación del proyecto que representa la única salvación de la empresa. Lo lleva a un lugar para mostrarle sus opciones, le asegura que no destruirán lo que ha construido, pero nada lo hace cambiar de opinión.

Asli no se rinde y toma clases de surf para estar cerca de Ege y descubrir algo que puedan utilizar en su contra. Unos días después, se entera de que tiene una empresa constructora junto a un amigo. ¿Por qué eso es relevante? Con eso quedaría fuera de la junta directiva y no podría votar en contra del proyecto.

Los maravillosos días que ha pasado con Ege, hacen que Asli dude sobre lo que realmente quiere y le pide a su asistente que no comparta la información que tiene hasta que ella lo autorice. Sin embargo, Cenk, su amante ocasional y abogado de la empresa, se entera, se pone celoso y planea su próxima jugada.

En tanto, Asli comparte tiempo con los amigos de Ege. Por primera vez en mucho tiempo se siente cómoda y libre. De hecho, durante una cena con Ege, admite que nunca pensó en ser parte de la empresa hasta que su madre los abandonó por otro hombre. Al ver a su padre tan mal, busco la mejor manera de alegrarlo, y esa fue seguir sus pasos en el negocio familiar.

Asli Mansoy (Hande Erçel) decide no usar lo que averiguó en contra de Ege Yazici (Baris Arduç) en la película turca "Tras el viento" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “TRAS EL VIENTO”?

¿Qué pasó con Asli y Ege?

Asli insiste en que tiene que volver al hotel para empacar y volver a casa en el vuelo de la mañana, pero Ege la convence de quedarse con él. Pasan la noche juntos y disfrutan de una romántica mañana. La magia termina cuando Cenk se presenta en una comida de amigos y revela que Ege está fuera de la junta gracias a lo que Asli averiguó.

Decepcionado, Ege le pide a Asli que se marche. De regreso en la empresa, la asistente de Asli se disculpa por no proteger la información de Cenk y le aconseja hablar con Ege. Asli admite que lo ha intentado, pero no ha tenido éxito. Aunque abandonó Çesme, su perspectiva de la vida ha cambiado, así que duda sobre el proyecto.

En tanto, Ege recibe la visita de su abogado, quien le informa que su padre, Nazmi, es el responsable de la situación de la empresa, ya que malversó fondos con una empresa fantasma que creó junto a Cenk. Decidido a desenmascarar a los culpables, se presenta en la oficina justo cuando Asli se niega a firmar.

Ege expone a su padre ante sus socios y promete dar el dinero que se necesita para superar la crisis financiera a cambio de que no tenga que volver a las oficinas y que Asli se encargue de aprobar los proyecto. “Tras el viento” termina con los protagonistas regresando a Çesme para vivir su amor.

Asli Mansoy (Hande Erçel) y Ege Yazici (Baris Arduç) viven su amor en Çesme al final dela comedia romántica turca "Tras el viento" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “TRAS EL VIENTO”?

“Tras el viento” está disponible en Netflix desde el 14 de febrero de 2025, por lo tanto, para ver la nueva película turca solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

