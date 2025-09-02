La exitosa serie “Wednesday” (en Latinoamérica: “Merlina” y en España: “Miércoles”) fue renovada para una tercera temporada el pasado 23 de julio del 2025, dos semanas antes -incluso- del lanzamiento de la primera parte de la segunda entrega de la ficción. Así, aquel anuncio anticipado demostró la confianza que Netflix tiene por el fenómeno gótico que reinventó a la familia Addams. Pero, ¿cuándo llegaría la temporada 3 del show a la plataforma de streaming? Pues, conoce su fecha tentativa de estreno en esta nota.

Vale precisar que la serie de Netflix narra las aventuras de Merlina Addams (Jenna Ortega) durante su paso por la Academia Nevermore, lugar donde desarrolla sus habilidades psíquicas mientras resuelve misterios sobrenaturales.

Allí, la adolescente debe lidiar con secretos, criaturas fantásticas y conspiraciones centenarias.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Wednesday” - Temporada 2 Parte 2:

EL CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN DE LA TEMPORADA 3 DE “WEDNESDAY”

Inicialmente, se había reportado que el rodaje de la tercera entrega del espectáculo comenzaría en noviembre del 2025, tan solo dos meses después de que concluyera la segunda temporada.

Sin embargo, Netflix habría pospuesto el inicio de la producción hasta el segundo trimestre del 2026. Es decir, entre abril y mayo del 2026, lo que representa un retraso significativo respecto a los planes originales.

¿CUÁNDO SERÍA EL ESTRENO DE LA TEMPORADA 3 DE “WEDNESDAY”?

Tomando como base el nuevo cronograma de producción y considerando los tiempos promedio de filmación y postproducción, se estima que la temporada 3 de “Wednesday” se lanzaría entre mediados y finales del 2027.

Y si bien todavía no hay una fecha oficial de estreno en Netflix, se calcula que se requieren -aproximadamente- 18 meses entre el comienzo del rodaje y el lanzamiento de los nuevos episodios.

¿SERÍA UN PERIODO DE ESPERA MENOR ENTRE TEMPORADAS?

La respuesta corta es SÍ. A pesar del retraso en el inicio de producción, la espera entre la segunda y la tercera temporada de “Wednesday” sería considerablemente menor a los casi tres años que transcurrieron entre las dos primeras entregas.

En ese sentido, los fans que tuvieron que aguardar dos años y nueve meses para ver los siguientes capítulos después de la temporada 1, ahora deberán lidiar con un período de espera más corto.

En la serie "Wednesday", la familia Addams cobra vida a través de las interpretaciones de Jenna Ortega como Merlina, Catherine Zeta-Jones como Morticia, Luis Guzmán como Gomez e Isaac Ordonez como Pugsley (Foto: Netflix)

