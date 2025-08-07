A veces entro a Netflix y siento que ya vi todo lo bueno hasta que, de pronto, aparece esa serie que lo tiene lo que buscaba: misterio, estética gótica, personajes magnéticos y un ambiente que te atrapa desde el primer episodio. Hace poco me pasó eso. Estaba tratando de encontrar algo diferente, algo que no fuera una típica comedia o un drama repetitivo y me topé con esta joya que, créeme, vale totalmente el maratón.
Lo interesante es que no solo me atrapó a mí. Está en el top 10 de Netflix en varios países del mundo, incluyendo Estados Unidos, y las redes están que arden con teorías, memes y comentarios. La crítica especializada ya la está llamando uno de los regresos más esperados del año, y los fans están celebrando cada nuevo detalle como si fuera oro puro. Así que si te gusta el suspenso con un toque oscuro y personajes que no siguen las reglas, sigue leyendo.
Antes de contarte cuál es, quiero decirte algo importante: esta serie no es nueva. Ya fue un fenómeno global cuando se estrenó por primera vez, y ahora acaba de volver con una segunda temporada que está rompiendo todo. Lo mejor de todo es que viene con un tono más oscuro, más maduro y con giros que no vas a ver venir.
¿Ya tienes curiosidad? Bueno, no te hago esperar más. Te hablo de la segunda temporada de “Wednesday”, también conocida como “Merlina” en Latinoamérica y “Miércoles” en España. Y sí, Jenna Ortega vuelve a brillar en el papel que la convirtió en un ícono pop moderno.
¿DE QUÉ TRATA LA SERIE?
La nueva temporada de “Wednesday” arranca con nuestra querida Wednesday Addams regresando a la Academia Nevermore, ese colegio lleno de excluidos, secretos y sucesos paranormales. Pero esta vez todo es más intenso. Hay un nuevo misterio que resolver, una amenaza sobrenatural que crece como una bomba de tiempo y una serie de secretos familiares que podrían cambiarlo todo.
Además, su amistad con Enid Sinclair se pone a prueba, aparecen nuevos enemigos y Wednesday tendrá que decidir en quién confiar y en quién no. Los escenarios son aún más oscuros, los peligros más serios y, por supuesto, su sarcasmo está más afilado que nunca.
TRÁILER DE LA SERIE
Antes de seguir, te recomiendo que le des play al tráiler oficial de la temporada 2. Lo puedes encontrar directamente en YouTube o en la app de Netflix. Te adelanto que verás a Wednesday tocando el violonchelo en medio de una tormenta, nuevos personajes muy peculiares y una Nevermore Academy más caótica que nunca.
ACTORES Y PERSONAJES
Protagonistas que regresan:
- Jenna Ortega – Wednesday Addams
- Emma Myers – Enid Sinclair
- Luis Guzmán – Gomez Addams
- Catherine Zeta-Jones – Morticia Addams
- Fred Armisen – Tío Fester
- Isaac Ordonez – Pugsley Addams
- Victor Dorobantu – “Dedos” / Thing
- Joy Sunday – Bianca Barclay
- Hunter Doohan – Tyler Galpin
- Christina Ricci – Marilyn Thornhill / Laurel Gates
Nuevas incorporaciones destacadas:
- Steve Buscemi – Director Barry Dort
- Billie Piper – Isadora Capri
- Joanna Lumley – Grandmama Hester Frump
- Noah B. Taylor – Bruno, el nuevo interés de Enid
- Lady Gaga – Rosaline Rotwood (¡sí, Lady Gaga!)
¿CÓMO VER LA SERIE?
La segunda temporada de “Wednesday” se estrenó el 6 de agosto de 2025 en Netflix. Pero atención: los ocho episodios están divididos en dos partes.
- Primera parte (4 episodios): Disponible desde el 6 de agosto
- Segunda parte (4 episodios): Llega el 3 de septiembre
Puedes verlos en cualquier plan de Netflix (básico, estándar o premium) y desde cualquier dispositivo: celular, Smart TV, tablet o navegador web. Solo asegúrate de tener la app actualizada.
¿POR QUÉ LA RECOMIENDO?
Porque “Wednesday” no es solo una serie adolescente con estética gótica. Es una mezcla perfecta entre humor negro, misterio, crítica social y personajes memorables. Jenna Ortega está impecable: tiene un timing brutal, una presencia que hipnotiza y un rango actoral que sigue creciendo, además de esa capacidad de no pestañear.
Además, esta segunda temporada se nota más arriesgada. Tiene un tono más oscuro, más maduro, y la trama se vuelve más compleja sin perder ese encanto que la hizo famosa. Los nuevos personajes, como el interpretado por Steve Buscemi, aportan capas interesantes a la historia, y el ingreso de Lady Gaga promete momentos épicos.
La ambientación, la música, los diálogos, el vestuario… todo está cuidado al detalle. Si te gustan las historias con un pie en lo sobrenatural y otro en lo emocional, con adolescentes raros que no encajan y mundos que parecen salidos de un cuento macabro, esta serie es para ti.
