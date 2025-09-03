En medio de un conflicto global sin precedentes, un grupo de multimillonarios se encierra en Kimera Underground Park, un búnker bajo tierra, para escapar de la catástrofe en “El refugio atómico”, donde una antigua enemistad entre dos familias se reaviva. ¿Cuándo se estrenará el drama de ciencia ficción creado por Álex Pina y Esther Martínez Lobato en Netflix? ¿Quiénes son parte del reparto principal? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes.

El rodaje del thriller español, protagonizado por Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montse Guallar, Pau Simon, Alícia Falcó, Agustina Bisio y Álex Villazán, empezó en febrero de 2024 en un set de rodaje de más de 8.000 metros cuadrados ubicado en el municipio madrileño de Colmenar Viejo, que también fue utilizado para producciones como “Vis a vis” y “La casa de papel”.

“El refugio atómico”, que tiene ocho episodios en su primera temporada, también cuenta con las actuaciones de Miguel Garcés, Omar Banana, Samuel López, Agustín Otón, Monica Mara, Paula Cariatydes, Alvise Rigo, Balázs Megyeri y Óscar Hernández.

Los personajes de Álex Villazán y Joaquín Furriel en "El refugio atómico" se enfrentan en una escena de la serie española (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “EL REFUGIO ATÓMICO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “El refugio atómico”, “en un búnker de lujo diseñado para soportar cualquier tipo de desastre imaginable, un grupo de multimillonarios se ve obligado a convivir ante la amenaza de un conflicto mundial sin precedentes. El complejo subterráneo de Kimera se convierte en un escenario claustrofóbico para dos familias marcadas por un trauma del pasado.

Aisladas bajo tierra y sin la menor posibilidad de escapar, sus secretos más inconfesables no tardan en salir a la luz, a la vez que nacen alianzas inesperadas. Una radiografía emocional desmedida y asombrosa de multimillonarios encerrados en un refugio de oro.”

Por lo que he visto en el tráiler, mientras en el mundo exterior reina el caos, los millonarios deben sobrevivir en el lujoso búnker. Dos familias enfrentadas por una tragedia del pasado complicarán las cosas, pero esos eventos ayudarán a demostrar quienes son los más fuertes y capaces de seguir con vida.

¿CÓMO VER “EL REFUGIO ATÓMICO”?

“El refugio atómico” se estrenará el viernes 19 de septiembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie española solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “EL REFUGIO ATÓMICO”

ACTORES Y PERSONAJES DE “EL REFUGIO ATÓMICO”

Miren Ibarguren

Joaquín Furriel

Natalia Verbeke

Carlos Santos

Montse Guallar

Pau Simón

Alícia Falcó

Agustina Bisio

Álex Villazán

Miguel Garcés

Omar Banana

Samuel López

Agustín Otón

Monica Mara

Paula Cariatydes

Alvise Rigo

Balázs Megyeri

Óscar Hernández

Montse Guallar, Natalia Verbeke, Carlos Santos y Álex Villazán son parte del elenco de la serie española "El refugio atómico" (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí