CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de lo que sucedió con la primera ministra británica Abigail Dalton (Suranne Jones) y el anunció que realizó al final de “Rehén” (“Hostage” en su idioma original), los fanáticos de los dramas políticos y los usuarios de Netflix tienen dudas sobre el futuro de la serie de Netflix creada y escrita por Matt Charman (“Bridge of Spies”, “Treason”). ¿Tendrá segunda temporada? ¿La historia de Dalton continuará?

En la ficción que inicialmente fue nombrada “The Choice”, la primera ministra británica se enfrenta a un dilema imposible luego de que su esposo es secuestrado y sus captores exigen su renuncia para liberarlo. Por su parte, la presidenta francesa Vivienne Toussaint (Julie Delpy) sufre un chantaje durante su visita oficial para que no pueda brindar apoyo a Dalton.

A pesar de los consejos de su jefe de gabinete, Kofi Adomako (Lucian Msamati), Dalton busca cómo rescatar a su esposo sin informar al gabinete. Cuando Toussaint le revela que está siendo amenaza para no intervenir, intenta persuadirla de unir fuerzas y descubrir a los que están detrás de todo. No obstante, Vivienne prefiere no poner en riesgo su mandato.

Abigail Dalton (Suranne Jones) y Vivienne Toussaint (Julie Delpy) en su primer discurso juntas en la miniserie británica "Rehén" (Foto: Netflix)

“REHÉN” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA 2?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de “Rehén”, serie que también cuenta con las actuaciones de Corey Mylchreest, Lucian Msamati, Ashley Thomas, James Cosmo y Jehnny Beth. Sin embargo, la última escena del quinto episodio deja abierta la posibilidad de continuar la historia de Dalton en la política.

Aunque Netflix anunció Hostage como una miniserie o serie limitada, es decir, fue concebida como una historia de una sola temporada, no sería la primera vez que alguna de las plataformas de streaming más populares renuevan una producción debido a su éxito. “El juego del calamar” es un claro ejemplo.

Al final de la primera temporada de “Rehén”, se declara estado de emergencia en todo el país. Con las fuerzas militares al mando, Dalton debe descubrir quién está detrás de todo antes de que sea demasiado tarde. Cuando lo hace, lo confronta y expone ante el primer ministro interino.

Pero ese no es su único problema, ya que el hombre al mando del secuestro de su esposo no solo sigue las órdenes de su general, además, busca una venganza personal, así que vuelve a amenazar la vida de la familia de Abigail. Aunque logra librarse de él, deben vivir con las consecuencias.

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse algunas semanas para evaluar la reacción de la audiencia, y en base a dichas cifras, que no comparte, decidir renovar o cancelar una serie.

¿Qué pasará con Abigail Dalton (Suranne Jones) y su familia en una segunda temporada de la serie británica "Rehén"? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “REHÉN”?

“Rehén” está disponible en Netflix desde el 21 de agosto de 2025, por lo tanto, para ver la nueva miniserie británica solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí