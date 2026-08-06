Después de su estreno, “Demon Slayer: Infinity Castle I” (“Demon Slayer: Castillo Infinito I” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita I” en España) se convirtió en un fenómeno histórico absoluto, acumulando más de 795 millones de dólares a nivel global y alcanzando hitos en los mercados más importantes del mundo. La primera película de la trilogía que adapta el arco final consolidó el rotundo éxito de la franquicia basada en manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge y redefinió la estrategia comercial de la industria del anime a nivel global.

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” es una de las franquicias más rentables y populares de todos los tiempos en la industria del entretenimiento japonés. Aunque la primera temporada del anime no fue un éxito masivo, fue considerada un estreno sólido y desde entonces, solo ha superado la expectativas de los fans. Incluso, el manga que empezó como un Shonen con ventas modestas, ha superado las 220 millones de copias vendidas a nivel mundial.

Entre las razones de su éxito están la calidad excepcional de la animación de Ufotable, una historia directa y emotiva sobre la familia, personajes carismáticos y un fuerte atractivo para todo tipo de público. En el apartado de la trama, se puede incluir a las frases más icónicas de la serie.

LISTA DE FRASES ICÓNICAS DE “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA”

Temporada 1

Giyu Tomioka: “No llores. No te dejes vencer por la tristeza. Este no es momento para la desesperación. Sé que estás devastada. Tu familia masacrada. Tu hermana, un demonio. Sé que duele. Sé que quieres gritar. Lo entiendo.” (Episodio 1)

Tanjiro Kamado: “No importa cuántas personas pierdas, no tienes más remedio que seguir viviendo, no importa lo devastadores que sean los golpes.” (Episodio 7)

Tanjiro Kamado menciona una frase icónica en el séptimo episodio de la primera temporada del popular anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

Temporada 2

Kyojuro Rengoku: “Así que mantén la cabeza bien alta. Si te sientes desanimado, si crees que no eres suficiente, enciende la llama de tu corazón. Sécate las lágrimas y mira hacia adelante.” (Episodio 2)

Hinatsuru a Tengen Uzui (El Pilar del Sonido): “Mientras no te desprecies a ti mismo, todo irá bien.” (Episodio 5)

Gyutaro: “La vida es injusta. Todo lo que tenemos nos lo han arrebatado, así que nosotros tenemos el derecho de quitárselo a los demás.” (Episodio 11)

Kyojuro Rengoku es uno de los protagonistas centrales de la película "Demon Slayer: Mugen Train". Aunque fue eliminado por Akaza, es uno de los personajes más recordados (Foto: Ufotable)

Temporada 3

Muichiro Tokito (Pilar de la Niebla): “El tiempo de los demás es tan valioso que no se puede desperdiciar.” (Episodio 2)

Tanjiro Kamado a Muichiro: “Todo lo que haces por los demás, al final, también te beneficia a ti.” (Episodio 3)

En el anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", Muichiro Tokito es el Pilar de la Niebla y uno de los espadachines más fuertes del grupo (Foto: Ufotable)

Temporada 4

Kagaya Ubuyashiki: “No importa cuántas vidas tomen los demonios, una voluntad fuerte nunca se puede tomar.” (Episodio 1)

Muichiro Tokito: “Si entrenas hasta que tus manos sangren y tus huesos crujan, solo entonces entenderás lo que significa proteger a alguien.” (Episodio 4)

Kagaya Ubuyashiki: “Sé lo que es la eternidad. La eternidad es un sentimiento humano. Solo los sentimientos humanos perduran para siempre, son imperecederos.” (Episodio 8)

Demon Slayer: Infinity Castle

Tanjiro Kamado: “No lo recuerdas, pero cuando eras bebé… alguien también te protegió y te ayudó. Los fuertes protegen a los débiles. Entonces los débiles se fortalecen y ayudan a los más débiles. ¡Esa es la ley de la naturaleza!”

Giyu Tomioka: “Debo transmitir lo que se me confió. Jamás permitiré que familiares y amigos mueran ante mis ojos. Lo salvaré. Salvaré a Tanjiro del mismo modo en que me salvaron a mí.”

Kanao Tsuyuri: “Solo puedes fingir que estás feliz, que te diviertes o que estás triste, para no revelar tu corazón vacío. En realidad eres una cáscara vacía. Una broma ridícula. ¿Para qué naciste?”

Kanao Tsuyuri es una cazadora de demonios. Es la hermana adoptiva de Kanae Kocho y Shinobu Kocho en "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

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