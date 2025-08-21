CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de perder la oportunidad de dirigir la Funeraria Torregrosa por una estrategia equivocada, Dámaso Carrillo (Carlos Areces) debe lidiar con su nueva jefa, Vanesa Hernández (Amaia Salamanca), en la tercera temporada de “Muertos S.L.”, comedia española de Netflix de Alberto y Laura Caballero (“Machos Alfa”, “La que se avecina”). Para evitar su inminente despido, decide unir al equipo en contra de la nueva directora, pero ¿será suficiente para no perder por lo que tanto luchó?

La nueva entrega de la serie, dirigida por Laura Caballero y escrita por Alberto Caballero, Daniel Deorador, Julián Sastre y Nando Abad, empieza con Dámaso organizando al equipo de Torregrosa para evitar cualquier despido. Aunque algunos tienen dudas, aceptan protegerse entre todos. Sin embargo, a la primera oportunidad, Dámaso los abandona.

Vanesa le hace creer que no necesita para sacar el negocio adelante y le pide un informe sobre los empleados. El protagonista de “Muertos S.L.” detalla cada de las falencias de sus compañeros y Vanesa decide leer el documento en una reunión, con lo que deja expuesto a Dámaso. En tanto, Chemi (Diego Martín) se une a un grupo de apoyo para las adicciones aunque en realidad no tiene ese problema.

Como nueva directora, Vanesa Hernández (Amaia Salamanca) lidia con los problemas de la Funeraria Torregrosa en la temporada 3 de la serie española "Muertos S. L." (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “MUERTOS S.L.”?

Para evitar su despido, Dámaso presiona a Pablo Morales (Roque Ruiz) para que firme su renuncia. Cuando Vanesa lo convoca a su oficina, está listo para usar esa carta, pero ella admite que aunque quiere despedirlo, no puede porque no hay presupuesto para eso. No obstante, le advierte que esperará al mínimo error para deshacerse de él.

Además de evitar las crisis que pondrían en riesgo su permanencia en la Funeraria Torregrosa, Dámaso se esfuerza para complicarle las cosas a Vanesa. Utiliza a Chemi y sus peculiares ideas de marketing para arruinar los planes de la nueva directora. Pero no es el único que causa problemas, Nieves Torralba (Ascen López) decide seguir siendo parte de la empresa y se une al equipo de Chemis.

Para no tener más pérdidas, Vanesa le pide a las hijas de Nieves que se encarguen de su madre y de Chemi. Pero solo consiguen que Nieves renuncie al área de marketing y se convierta en limpiadora, y que Chemi decida divorciarse de Milagros Torregrosa Torralba (Bárbara Santa-Cruz). En tanto, a lo largo de la temporada 3 de “Muertos S.L.”, el equipo resuelve distintos inconvenientes con los clientes y sus familiares.

Por otro lado, Manuela (Adriana Torrebejano) se cuestiona sobre su supuesta maldición con sus novios, Abel (Gerald B. Fillmore) aún no se anima a confesarle sus sentimientos a Olivia (Aitziber Garmendia), y Dámaso intenta ponerse en contacto con su padre.

Dámaso Carrillo (Carlos Areces) intenta contactar con su padre en la tercera temporada de la serie española "Muertos S.L." (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “MUERTOS S.L.”?

Dámaso aprovecha una confusión para hacer quedar mal a Vanesa, quien confunde a un difunto acondroplásico con un niño. La directora de Funeraria Torregrosa intenta remediar el daño, pero ya es demasiado. Pero cuando descubre que Dámaso estaba el tanto de todo, decide despedirlo aprovechando que tiene un contrato para un videoclip.

Desperado, Dámaso solicita la baja por salud y gana un poco de tiempo. Para demostrarle a Vanesa que no puede despedirlo, le presenta la licencia médica en persona, pero no consigue inquietarla, al contrario, se alegra de librarse de él. En respuesta, Dámaso presiona a Morales para que también solicite una baja por salud. Cuando Pablo se niega, le quita el teléfono para enviar un mensaje a Vanesa y descubre su amorío.

A pesar del pedido de su único aliado, Dámaso utiliza eso para deshacerse de Vanesa. Presenta una denuncia por acoso. Manuela duda de sus intenciones, así que el protagonista de “Muertos S.L.” involucra a Nieves. Los cinco se reúnen para hablar del tema y resolver las medidas que se tomarán, pero son interrumpidos por Chemi, quien organiza el funeral de su amigo José Luis.

Al final de la tercera temporada, Manuela decide que no hay pruebas de acoso, pero Nieves prefiere despedir a Vanesa después de los antecedentes con su exesposo. Antes de que puedan reaccionar, Vanesa se entera de que su hijo vio un cadáver y está en shock. Al salir de la funeraria, destroza el automóvil de su rival. Nieves le ofrece el puesto de director a Dámaso, quien acepta eufórico. Sin embargo, no le dan el alta médica y Chemi decide disputar el puesto. ¿Qué pasará en la cuarta entrega?

Dámaso (Carlos Areces) denuncia a Vanesa (Amaia Salamanca) por "acosar" a Pablo Morales (Roque Ruiz) al final de la tercera temporada de "Muertos S.L." (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “MUERTOS S.L.”?

La temporada 3 de “Muertos S.L.” está disponible en Netflix desde el 21 de agosto de 2025, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie española solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

