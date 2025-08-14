CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después del impactante final de “En el barro” y las revelaciones del último episodio de la serie argentina de Netflix, los fanáticos del universo “El marginal” se preguntan si el drama carcelario creado por Sebastián Ortega tendrá una segunda temporada, en la que ahondará más en la historia de Gladys Guerra de Borges (Ana Garibaldi) y el resto de las reclusas de La Quebranta. Aunque todos han superado distintas pruebas, su calvario no ha terminado.

En los primeros capítulos de la primera entrega, después de un ataque a la unidad de traslado de un penal, dirigido por Cecilia Moranzón (Rita Cortese), Amparo ‘La Gallega’ Vilches (Ana Rujas) logra huir, pero eso pone en riesgo a las otras reclusas que estaban en el vehículo. La viuda de Borges (Claudia Rissi) consigue las llaves y libera a la mayoría, pero una fallece. Se trata de la sobrina María (Cecilia Rossetto), quien intenta cobrar venganza.

Por otro lado, Cecilia Moranzón continúa con sus negocios ilegales en La Quebrada. Bajo la excusa de brindarles un hogar mejor a los niños, le arrebata los bebés a las reclusas para entregárselos a familias con dinero. Pero su red criminal es aún más perversa, ya que el médico Soriano (Marcelo Subiotto) abusa de algunas presas para embarazarlas y seguir con el próspero negocio.

Gladys Guerra de Borges (Ana Garibaldi) investiga a la directora de La Quebrada para conseguir su libertad en la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

“EN EL BARRO” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix no ha confirmado una segunda temporada de “En el barro” de manera oficial, no obstante, el último capítulo dejó el camino preparado para una segunda temporada en la que Gladys, la viuda de Borges (Claudia Rissi), debe lidiar con las consecuencias de sus últimas acciones.

Además, Ortega reveló en una entrevista que la segunda parte ya fue grabada. Asimismo, adelantó que se incorporarán figuras como Eugenia ‘La China’ Suárez, Verónica Llinás, quien interpretará a la villana de los nuevos episodios, y Victorio D’Alessandro. Y que la recientemente fallecida Alejandra ‘La Locomotora’ Oliveras tendrá un mayor protagonismo.

Al final de la primera temporada “En el barro”, Lunati recurre a un viejo amigo por el caso de Marina. El imperio de Moranzón se desmorona, y la venganza de la Gallega llega hasta Gladys, justo cuando hay demasiado en juego.

Tras la caída de Moranzón, Gladys consigue su libertad. Solo debe esperar unos días para salir, pero antes de que eso suceda, La Gallega (Ana Rujas) arma un alboroto, y la viuda de Borge se ve obligada a luchar para sobrevivir. Gana la batalla, pero eso significa el final de su sueño de salir de prisión.

El último episodio también revela el destino de los otros personajes principales. Mariana (Vanessa Zenere) logra un gran avance en su caso, Cleo (María Becerra) lidia con una prueba similar a Gladys.

¿Qué pasará con Piquito (Juana Molina) tras revelarse su secreto al final de la primera temporada de "En el barro"? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “EN EL BARRO”?

“En el barro” está disponible en Netflix desde el 14 de agosto de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie argentina solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

