CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Poco después del intenso enfrentamiento de “Mononoke: El fantasma bajo la lluvia”, el boticario está de regreso en las salas interiores del Ooku en “Mononoke II: Las cenizas de la ira” (“Mononoke: The Ashes of Rage”), película de Netflix basada en la serie de anime “Mononoke” (2007), que a su vez es un spin-off de la serie de antología “Ayakashi: Samurai Horror Tales” (2006). En esta secuela, el harén de Edo arde al calor de nuevas crisis, disputas familiares y envidias que engendran un espíritu incendiario.

Tras la muerte de Madam Utayama, la antigua líder del Ooku, el Consejero Otomo disuelve el clan Utayama durante un juego con los líderes de otras familias. Además, aprovecha la ocasión para recordarle al Maestro Tokita que sí ha logrado un gran ascenso es gracias a su bondad, pero que no debe olvidar cuál es su verdadero lugar y el de los suyos, eso incluye a Fuki, la favorita del Emperador.

En tanto, Señora Suikoin, la madre del Emperador, se reúne con las concubinas para determinar quién se convertirá en la tutora de la hija de Lady Yukiko. Se trata de una decisión muy importante, ya que, tal como recuerda Otomo, si no hay herederos varones, la tutora de la princesa ganaría gran poder. Aunque Yukiko desea cuidar a su bebé, se lo niegan y nombran a Lady Matsu, hija del Maestro Katsunuma, como tutora.

Fuki descubrió que está embarazada al inicio de la película "Mononoke II: Las cenizas de la ira" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “MONONOKE II: LAS CENIZAS DE LA IRA”?

En “Mononoke II: Las cenizas de la ira”, cuando nombran a Lady Botan, la hija del Consejero Otomo, la nueva líder del Ooku, y ella instaura antiguas reglas como no poder hablar con el Emperador durante el servicio nocturno o no poder realizar el servicio dos noches seguidas, Fuki protesta. Pero antes de que puedan escucharla, se siente mal. Más tarde, se revela que está embarazada.

La noticia enfurece a Lady Sayo, una criada que sentía envidia de Lady Fuki. Ese sentimiento y su intención de dañar a Fuki atrajeron al espíritu ardiente, que la redujo a cenizas. Poco después, apareció el boticario para analizar la situación y determinó que se trataba de la deidad guardiana Hinezumi en forma de Ayakashi, que reduce todo a cenizas, que custodia en forma de rata y reside en los sentimientos de los que desean tener hijos o un parto seguro. Entonces, ¿por qué está en el Ooku?

A pesar de que el evento se vuelve a repetir, Lady Botan se niega a aceptar la presencia del boticario. No obstante, cuando se revela que el doctor Gentaku intentó matar a Fuki y terminó consumido por el Mononoke, el guardia Sakashita decide pedirle ayuda para atraparlo y evitar más muertes.

El Boticario intenta deshacerse del Mononoke con su espada, pero para lograrlo necesita conocer la forma, la verdad y la razón. La primera es el Hinezumi, pero aún debe descubrir el resto. Cuando Fuki se siente enferma, se revela parte de la verdad que involucra a Lady Suzu, quien murió unos veinte años antes en un incendio.

Lady Botan intenta proteger a Fuki y al futuro hijo del emperador en la película "Mononoke II: Las cenizas de la ira" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “MONONOKE II: LAS CENIZAS DE LA IRA”?

¿Quién es el verdadero culpable?

Aunque el Mononoke corresponde al espíritu de Lady Suzu, el verdadero culpable de todo es el Consejero Otomo, quien durante años se ha encargado de “semilla de fuego que puedan llevar al conflicto”, es decir, posibles herederos con madres de baja cuna. Lady Suzu fue una de sus víctimas. Y Fuki es la siguiente en la mira.

Cuando Suzu quedó embarazada, Otoma le pidió a su familia de Suzu que pagara su deuda demostrando lealtad a él, aunque no lo dijo con esas palabras, le ordenó que abortara. Suzu aceptó para proteger a su familia, pero no pudo lidiar con la culpa y se suicidó en un incendio. Por eso, su espíritu intenta proteger a Fuki del mismo destino.

Los primeros planes de Otomo no dan resultado, así que se reúne con el Maestro Tokita para que hable con su hija. Fuki lo escucha, pero se niega a deshacerse de su bebé. Por lo tanto, Otomo le pide a los Katsunuma que orquesten una trampa: una supuesta carta de Fuki dirigida al Emperador es interceptada y Lady Botan debe castigar a la culpable.

Sin embargo, Botan se da cuenta de la trampa y se niega a actuar, ya que a pesar de sus rencillas con Fuki, quiere cumplir con su deber, que incluye proteger al sucesor del emperador. Durante una reunión con los implicados, Otomo intenta presionarla, pero no da resultados, así que el consejero revela su verdadero rostro.

Fuki enfurece y libera la forma definitiva de Hinezumi, la madre. Luego de que Otomo, Katsunuma y Matsu son incinerados, el boticario finalmente puede deshacerse del Mononoke y la paz regresa al Ooku.

Al final de “Mononoke II: Las cenizas de la ira”, Botan le entrega un pase especial al boticario, aunque espera que no tenga que utilizarlo. El Maestro Fujimaki asume el puesto de consejero y promete proteger a Fuki, quien solicita cuidar de su bebé tras su nacimiento. ¿Quién será el villano de la tercera película? ¿Lady Suikoin?

El Boticario logra salvar a las mujeres del Ooku al final de la película "Mononoke II: Las cenizas de la ira" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “MONONOKE II: LAS CENIZAS DE LA IRA”?

“Mononoke II: Las cenizas de la ira” está disponible en Netflix desde el 14 de agosto de 2025, por lo tanto, para ver esta secuela solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

