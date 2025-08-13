Si eres de los que disfrutan del anime con profundidad psicológica, estética cuidada y un enfoque sobrenatural, probablemente ya hayas oído hablar de “Mononoke”, esa serie animada japonesa que con el tiempo se volvió una obra de culto. Pues bien, este universo sigue expandiéndose, y ahora llega a Netflix su segunda película, titulada “Mononoke II: Las cenizas de la ira” (“The Ashes of Rage”), lista para estrenarse en la plataforma este 14 de agosto de 2025.

Esta nueva entrega no solo mantiene el nivel, sino que lo eleva en varios aspectos. Con un enfoque más intenso en el terror psicológico y un desarrollo narrativo más maduro, esta película te atrapa desde los primeros minutos.

Póster de Netflix sobre el estreno de "Mononoke II: Las cenizas de la ira" en su plataforma (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “MONONOKE II: LAS CENIZAS DE LA IRA”?

La historia se sitúa un mes después de los eventos ocurridos en “Phantom in the Rain”. El protagonista, conocido como el Vendedor de Medicina, regresa a las cámaras imperiales, un lugar que ya había visitado anteriormente y que ahora muestra ciertos cambios. La administración está a cargo de Botan, quien ha logrado mejorar las condiciones para las concubinas de menor rango. Sin embargo, entre las concubinas de alto rango, las tensiones aumentan debido a la lucha por concebir al próximo heredero imperial.

Todo se intensifica cuando ocurre un hecho inesperado y escalofriante: una de las concubinas se prende fuego de forma espontánea. A partir de ahí, el Vendedor de Medicina comienza a investigar los orígenes de este fenómeno sobrenatural, buscando las tres claves necesarias para enfrentar a un mononoke: su forma, su verdad y su motivo.

¿QUÉ HACE ESPECIAL A ESTA ENTREGA?

Lo que más destaca de Las cenizas de la ira es su capacidad para mezclar el horror psicológico con elementos tradicionales de la cultura japonesa. La dirección artística conserva ese estilo visual tan característico de la franquicia, con una animación que parece una pintura en movimiento, llena de detalles simbólicos y colores intensos.

Además, la historia no se limita a causar miedo, sino que invita a reflexionar sobre temas profundos como la ambición, la represión emocional, el poder y el sufrimiento en silencio. Es una película que no subestima al espectador y que deja mucho espacio para la interpretación personal.

PRINCIPALES PERSONAJES

En esta película, varios personajes nuevos se suman al elenco, mientras otros regresan desde la primera entrega. Aquí te dejo una lista con los más destacados:

Vendedor de Medicina

Botan Ōtomo

Asa

Fuki Tokita

Saburōmaru Tokita

Yoshimichi Tokita

Elderly Ōtomo

Fujimaki

Katsunuma

Suikōin

Sayo

Sachiko

¿CUÁNDO Y CÓMO VER?

“Mononoke II: Las cenizas de la ira” se estrenó en cines de Japón el 14 de marzo de 2025 y también fue exhibida en el Anima Festival de Bruselas el 6 de marzo. Ahora, gracias a que Netflix adquirió los derechos de distribución internacional, la película estará disponible para ver en todo el mundo a partir del 14 de agosto de 2025.

Solo necesitas una suscripción a Netflix para acceder a ella desde cualquier dispositivo compatible. Estará disponible con subtítulos y probablemente con doblaje en varios idiomas.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí