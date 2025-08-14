CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Durante su traslado a la prisión de La Quebrada, Gladys Guerra de Borges (Ana Garibaldi) y un grupo de reclusas sin experiencia en el mundo carcelario viven una situación crítica que las unirá para siempre en “En el barro”, serie argentina de Netflix que se desarrolla en el mismo universo “El marginal”. Las protagonistas de este nuevo drama carcelario creado por Sebastián Ortega deben luchar contra la adversidad del régimen penitenciario y el desafío de las distintas tribus que controlan la cárcel. ¿Qué pasó con ellas en el último episodio?

Tras un ataque a la unidad de traslado del penal dirigido por Cecilia Moranzón (Rita Cortese), Amparo ‘La Gallega’ Vilches (Ana Rujas) logra huir, pero eso pone en riesgo a las otras reclusas que estaban en el vehículo. La viuda de Borges (Claudia Rissi) consigue las llaves y libera a la mayoría, pero una fallece. Se trata de la sobrina María (Cecilia Rossetto), quien intenta cobrar venganza.

Por supuesto, Gladys demuestra que no es una presa fácil y una vez más salva a las protagonistas de “En el barro”: Marina Delorsi (Valentina Zenere), modelo que es acusada de asesinar a su novio violento, Yael Rubial (Carolina Ramírez), colombiana que fue encerrada por traficar con drogas, Olga Giuliani (Erika de Sautu Riestra), doctora acusada de mala praxis, y Soledad Rodríguez (Camila Peralta), que provoca una muerte durante un robo.

Gladys Guerra de Borges (Ana Garibaldi) salvó a Marina Delorsi (Valentina Zenere), Yael Rubial (Carolina Ramírez), Olga Giuliani (Erika de Sautu Riestra) y Soledad Rodríguez (Camila Peralta) en la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EN EL BARRO”?

Aunque Gladys solo intenta sobrevivir y recuperar su libertad para cuidar de su nieto, las condiciones la obligan a trabajar de la mano de María, sobre todo cuando la Gallega es atrapada y llega a La Quebrada. La criminal española cuenta con la protección de Fabiana ‘La Zurda’ (Lorena Vega), quien crea contenido para adultos junto a su grupo. Luego de que su estrella La China (Tatiana Glikman) sufriera una ataque, recluta a Marina.

Luego de perder a su novio ‘El Cuervo” poco después de descubrir que está embarzada, la Gallega sufre un aborto espontaneo. Mientras lidia con sus pérdidas, decide tomar el control del centro penitenciario. En poco tiempo, asesina a María y le quita el lugar a la Zurda y con la ayuda de su gente en el exterior recluta a sus subordinadas.

Por supuesto, la Zurda quiere presentar batalla, pero no tiene el poder suficiente para enfrentarse a esa enemiga. Recurre a Gladys, pero ella está enfocada en otros sustos: su posible cáncer de mama, el pedido de Sergio Antín (Gerardo Romano) de encontrar algo en contra de Moranzón a cambio de su libertad, y su relación cercana con Yael.

En tanto, Cecilia Moranzón continúa con sus negocios ilegales en La Quebrada. Bajo la excusa de brindarles un hogar mejor a los niños, le arrebata los bebés a las reclusas para entregárselos a familias con dinero. Pero su red criminal es aún más perversa, ya que el médico Soriano (Marcelo Subiotto) abusa de algunas presas para embarazarlas y seguir con el próspero negocio.

“La Zurda” (Lorena Vega) pierde su imperio por culpa de La Gallega en la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EN EL BARRO”?

Cuando Eugenia, la esposa del gobernador Andrés Faccia (Juan Gil Navarro), se encariña con la hija de Yael Rubial, Andrés le pide a Moranzón adoptarla de manera legal. Por supuesto, la madre de Brisa se niega a renunciar a su hija, pero la directora del penal se las ingenia para desaparecerla y entregarle la niña a los políticos que le aseguran un puesto importante si ganas las próximas elecciones.

Gladys se encarga de alertar a Antín de la situación, pero él le exige pruebas concretas para ayudar a salir de prisión. Con ayuda de Soledad y Piquito (Juana Molina) Gladys se escabulle en la oficina de Moranzón y consigue algunos documentos importantes. Aunque el guardia Alan Rosetti (Martín Rodríguez) las descubre, no las delata porque se entera que él fue uno de los bebés que adoptaron de manera fraudulenta.

Antín utiliza esa información para presionar a Faccia y derrocar a Moranzón, quien termina detenida, al igual que Soriano. Yael es liberada y se reencuentra con su hija. No obstante, cuando recibe la visita de Eugenia, quien decide separarse del gobernador, le pide que cuide a Brisa.

Al final de la primera temporada de “En el barrio”, Mariana demuestra su inocencia con ayuda de Luna Lunati (Maite Lanata) y Miguel Palacios (Juan Minujín). Gladys consigue su ansiada libertad gracias a Antín, quien se queda a cargo del penal, pero debe esperar unos días. Antes de poder ser libre, sufre una emboscada de La Gallega, quien la obliga a pelear por su vida.

Gladys logra imponerse, pero sabe que eso le costará la libertad. Y su rostro demuestra que está lista para asumir el mando en ese lugar. Por otro lado, La Zurda se venga de su abusador. La China ataca a Cleo (María Becerra), quien asesina a su rival. ¿Cómo afectará su caso? ¿Perderá a su hijo? Piquito asesina a Rosetta luego de revelarse que en realidad solo finge estar desequilibrada. ¿Qué pasará en la temporada 2?

Gladys Guerra (Ana Garibaldi) logra encontrara pruebas en contra de la directora de La Quebrada en la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “EN EL BARRO”?

“En el barro” está disponible en Netflix desde el 14 de agosto de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie argentina solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

