CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la exitosa novela de Willy Vlautin, “La noche siempre llega” (“Night Always Comes” en su idioma original) es una película de Netflix que narra la historia de Lynette (Vanessa Kirby), una mujer dispuesta a arriesgarlo todo para conseguir la casa que simboliza el futuro de su familia. El problema es que solo tiene doce horas para conseguir los 25 000 dólares que necesita para no perder la casa en la vive con su madre Doreen (Jennifer Jason Leigh) y su hermano mayor Kenny (Zack Gottsagen). ¿Lo consigue?

El thriller criminal dirigido por Benjamin Caron a partir del guion de Sarah Conradt empieza señalando que Estados Unidos atraviesa por una crisis financiera y eso se ve reflejado en la inflación, el aumento de alquileres y la cantidad de personas que se ve obligada a vivir en sus automóviles o en la calle. En medio de todo eso, Lynette está lista para dar el anticipo para la casa en la que creció.

Después de presentarse a uno de sus empleos y asistir a la universidad, la protagonista de “La noche siempre llega” acude a la cita para comprar la casa. No obstante, para cerrar el trato necesita la firma de su madre, quién no llega a la cita. Desesperada, Lynette regresa a casa y descubre que Doreen ha utilizado el dinero del banco para comprar un automóvil. Lynette intenta razonar con su madre y convencerla de regresar el vehículo, pero no lo consigue.

Doreen (Jennifer Jason Leigh) utilizó el dinero del banco para comprar el automóvil en la película "La noche siempre llega" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LA NOCHE SIEMPRE LLEGA”?

Con la esperanza de que brinde más tiempo para conseguir dinero, Lynette lo llama, pero él le da hasta la nueve de la mañana del día siguiente para depositar los 25 000 dólares o la venderá a otro comprador que ofrece más. Sin saber de dónde conseguir semejante suma, la mujer abandona su segundo empleo con la excusa de auxiliar a su hermano con síndrome de Down.

Se reúne con Scott (Randall Park), un amante con el que se encuentra ocasionalmente, e intenta pedirle un préstamo, pero él solo está interesado en pasar la noche con ella. Lynette acepta acompañarlo a la habitación y tras cobrar su dinero, decide robarle su lujoso automóvil. Sin embargo, se arrepiente poco después y lo abandona en la calle.

Las horas siguen transcurriendo y la protagonista de “Night Always Comes” no ha reunido ni una cuarta parte de lo que necesita. Pero no pierde la esperanza, y visita a una amiga escort para cobrarle los tres mil dólares que le prestó tiempo atrás. La mujer se desentiende y le entrega solo unos billetes antes de acudir a una cita con su amante de turno.

No obstante, no todo está perdido para Lynette, ya que su amiga le permitió quedarse en su departamento por un tiempo, lo que le da acceso a la caja fuerte del empresario con el que sale su amiga. Cuando no logra abrirla, recurre a Cody (Stephan James), un compañero de trabajo que estuvo en prisión. Él la lleva con otro contacto que consigue abrir la caja, pero al ver su contenido empieza a hacer muchas preguntas. Cuando se pone violento, Lynette se defiende y asesina a uno de ellos.

Cody (Stephan James) intentó robarle el dinero de Lynette en la película de acción "La noche siempre llega" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LA NOCHE SIEMPRE LLEGA”?

¿Qué pasó con Lynette?

Aunque logra escapar de ese grupo con ayuda de Cody, aún debe conseguir cuatro mil dólares. Cody le ofrece esa cantidad por el automóvil que le robó a Scott, pero antes Lynette debe buscar a su hermano Kenny. La pesadilla de la desesperada mujer parece que está por terminar, sin embargo, Cody le exige la mitad del dinero.

Cody logra escapar con todo el dinero, pero Lynette lo atropella y lo recupera. En medio de la madrugada, decide buscar a alguien de su pasado que le puede ayudar a vender la droga que encontró en la caja fuerte. Se trata del hombre con el que vivió durante un tiempo después de escaparse de su casa.

En este punto de “La noche siempre llega”, se revela el horrible pasado de Lynette, quien debido a los traumas por el abandono de su padre, ha cometido varios errores en su vida. Se mudó con un hombre mayor que se aprovechó de ella y la prostituyó cuando ella apenas tenía 16 años. Ver a ese sujeto le trae recuerdos oscuros, pero los soporta para conseguir el dinero.

El hombre la envía con un contacto, quien al reconocerla intenta aprovecharse de ella. Lynette se defiende y arma un escándalo. Aunque resulta herida, consigue el dinero y regresa a casa junto a Kenny, quien ha visto demasiado esa noche y expresa su preocupación por su hermana.

Luego de que su madre cura sus heridas, Lynette le pide que se prepare para comprar la casa, pero Doreen se niega a hacerlo y explica que odia esa casa. Solo en ese momento, Lynette comprende que su madre ya no quiere vivir ni en ese lugar ni con ella. La única que luchaba por esa casa era ella, en parte porque guardaba buenos recuerdos con su padre. Al final de “La noche siempre llega”, la protagonista resuelve marcharse para poner en orden su vida y permitir que su madre se encargue del cuidado de Kenny.

“Al final, el mayor acto moral de Lynette es finalmente elegirse a sí misma, romper el ciclo de autodestrucción que ha definido su vida”, explicó Caron a Tudum. “Creo que, por primera vez, se adentra en lo desconocido con un sentido de autonomía. Ha aprendido que la salvación no se encuentra en una casa ni en una relación, sino en el acto radical de cuidarse a sí misma”.

Lynette (Vanessa Kirby) decide empezar una nueva vida al final de la película "La noche siempre llega" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LA NOCHE SIEMPRE LLEGA”?

“La noche siempre llega” está disponible en Netflix desde el 15 de agosto de 2025, por lo tanto, para ver el nuevo drama criminal solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

