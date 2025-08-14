Esta comedia negra de terror y supervivencia de 2023 está disponible en Netflix y se ha posicionado en el Top 10 de las películas más populares de la plataforma de streaming de la N roja, tanto en Estados Unidos como Latinoamérica. Por lo tanto, puede ser una buena opción si estás buscando un thriller salvaje inspirado en una historia de la vida real. ¿Sabes de cuál se trata?

La cinta dirigida y producida por Elizabeth Banks a partir del guion de Jimmy Warden está nspirada en la historia real de un oso negro estadounidense que ingirió una bolsa llena de cocaína en 1985. Y cuenta con un elenco principal conformado por Keri Russell, O’Shea Jackson Jr., Christian Convery, Alden Ehrenreich, Jesse Tyler Ferguson, Brooklynn Prince, Isiah Whitlock Jr., Kristofer Hivju, Hannah Hoekstra, Margo Martindale, Matthew Rhys, y Ray Liotta.

Se trata de “Oso intoxicado” (“Cocaine Bear” en su idioma original y “Oso Vicioso” en España), que tiene una duración de 95 minutos y sigue a un excéntrico grupo de policías, criminales, turistas y adolescentes en un bosque de Georgia donde un depredador de 500 kilos ha consumido una cantidad exorbitante de cocaína. Ahora el oso está sediento de sangre, y más cocaína.

"Cocaine Bear" está inspirada en la historia real de un oso negro estadounidense que ingirió una bolsa llena de cocaína en 1985 (Foto: Universal Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “OSO INTOXICADO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Oso intoxicado”, “el caos y una tremenda carnicería se desatan cuando una osa de 225 kg descubre y devora un cargamento de drogas ilegales lanzado a un parque natural.”

Después de que un gran cargamento de cocaína cae en Knoxville, Tennessee, un oso se convierte en una gran amenaza, ya que consume la droga se vuelve más salvaje de lo normal. En tanto, el escurridizo criminal Syd Dentwood está desesperado por recuperar sus paquetes, así que envía a su hijo Eddie y a su cómplice Daveed.

En el bosque también están Sari, una enfermera que busca a su hija Dee Dee y a su amigo Henry, Liz, la guardaparques, y Peter, un activista por los derechos de los animales, Reba, la compañera policía de Bob, Olaf, un turista acompañado de su esposa, entre otros personajes secundarios.

¿CÓMO VER “OSO INTOXICADO”?

“Cocaine Bear” está disponible en Netflix, por lo tanto, para ver la comedia negra de terror y supervivencia solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

También puedes ver “Oso intoxicado” en Amazon Prime Video.

TRÁILER DE “COCAINE BEAR”

ACTORES Y PERSONAJES DE “OSO INTOXICADO”

Keri Russell como Sari

Alden Ehrenreich como Eddie White

O’Shea Jackson Jr. como Daveed

Ray Liotta como Syd White

Isiah Whitlock Jr. como Detective Bob Springs

Brooklynn Prince como Dee Dee, hija de Sari

Christian Convery como Henry

Margo Martindale como Guardabosques Liz Winters

Jesse Tyler Ferguson como Peter

Aaron Holliday como Stache

Kristofer Hivju como Olaf

Hannah Hoekstra como Elsa

Ayoola Smart como Oficial Reba

Kahyun Kim como Beth

Scott Seiss como Tom

Matthew Rhys como Andrew C. Thornton II

Margo Martindale también es parte del reparto de la película "Cocaine Bear", dirigida por Elizabeth Banks (Foto: Universal Pictures) / Universal Pictures

