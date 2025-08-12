“En el barro” se desarrolla dentro del mismo universo narrativo que “El Marginal”, popular serie argentina que se emitió entre 2016 y 2022. En este drama carcelario creado por Sebastián Ortega para Netflix se muestra una mirada cruda y realista sobre las prisiones femeninas mediante la historia de un grupo de mujeres sin antecedentes que ingresan al sistema penitenciario y deben adaptarse a una lógica tan dura como impredecible. ¿Cuándo se estrena?

El elenco principal de la ficción producida por Netflix y Underground, una división de Telemundo Studios, está compuesto por Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírez y Ana Rujas. El reparto se completa con Camila Peralta, Erika de Sautu Riestra, Martín Rodríguez, Silvina Sabater, Carla Pandolfi, Payuca, Alejandra ‘Locomotora’ Oliveras, Tatu Glikman, y la presentación de María Becerra.

“En el barro” también cuenta con las participaciones especiales de Michel Noher, Andrea Bonelli, Juan Gil Navarro, Justina Bustos y Juana Molina, y con Cecilia Rossetto como actriz invitada. Además, marcará el regreso de Juan Minujín, Maite Lanata y Gerardo Romano en sus recordados roles de “El Marginal”.

La fotografía principal empezó el 2 de julio de 2024 en Buenos Aires. Para recrear la cárcel de mujeres utilizaron una fábrica tabacalera abandonada en la localidad de San Martín. Las grabaciones terminaron el 14 de septiembre de 2024.

Ana Garibaldi asume el rol de Gladys Guerra en una escena de la serie "En el barro" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO y CÓMO VER “EN EL BARRO”?

“En el barro” se estrenará el jueves 14 de agosto de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la serie derivada de “El marginal” solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “EN EL BARRO” POR PAÍS?

Hora local de estreno México (CDMX) 2:00 a.m. Colombia 3:00 a.m. Perú 3:00 a.m. Ecuador 3:00 a.m. Panamá 3:00 a.m. Venezuela 4:00 a.m. Bolivia 4:00 a.m. Chile 4:00 a.m. Paraguay 4:00 a.m. Uruguay 5:00 a.m. Argentina 5:00 a.m. Brasil (Brasilia) 5:00 a.m.

TRÁILER DE “EN EL BARRO”

¿DE QUÉ TRATA “EN EL BARRO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, ”durante su traslado a la prisión de La Quebrada, Gladys Guerra ‘la Borges’ y un grupo de reclusas sin experiencia en el mundo carcelario viven una situación crítica que las unirá para siempre. Como supervivientes, a partir de ese momento, se enfrentarán a la vida en prisión luchando contra la adversidad del régimen penitenciario y el desafío de las distintas tribus que controlan la cárcel. Con la ayuda de las armas que cada una trae de su historia personal van descubriendo sus propias fortalezas y debilidades, lo que les permite hacerse un hueco en el universo de La Quebrada.

‘En el barro’ narra la transformación de este grupo de reclusas inmersas en una nueva realidad: el encierro y la privación de libertad. Deberán afrontar el desafío de encontrar su propio espacio, luchar por derechos y beneficios, y resistir la aplastante influencia de las distintas tribus que dominan el día a día de la cárcel. Sin buscarlo, se convertirán en ‘Las embarradas’. Las motivaciones y objetivos de sus vidas anteriores se sustituyen por la supervivencia diaria, al tiempo que intentan mantener los vínculos con el mundo exterior. El contacto con la familia, los seres queridos y los asuntos pendientes son lo único que alimenta la esperanza de recuperar la libertad perdida.”

ACTORES Y PERSONAJES DE “EN EL BARRO”

Ana Garibaldi como Gladys Guerra

Valentina Zenere como Marina Delorsi

Rita Cortese como Cecilia Moranzón

Lorena Vega como ‘La Zurda’

Marcelo Subiotto como Soriano

Carolina Ramírez como Yael Rubial

Ana Rujas como Amparo ‘La Gallega’ Vilches

Camila Peralta como Soledad ‘Solita’ Rodríguez

Erika de Sautu Riestra como Olga Giuliani

Martín Rodríguez como Alan

Silvina Sabater

Carla Pandolfi como Selva

Payuca Del Pueblo como Coca

Tatiana Glikman como ‘La China’

Adriana Ferrer como Elba

Julieta Ruiz

Ana Paula Buljubasich como Noelia Conde

Germán de Silva como Daniel

Santiago Caamaño como Rubén

Participaciones

Juan Gil Navarro

Justina Bustos

Juana Molina como ‘Piquito’

Cecilia Rossetto

Michel Noher

Andrea Bonelli

Pablo Rago

María Becerra como Cleo

Juan Minujín como Miguel ‘Pastor’ Palacios

Maite Lanata como Luna Lunati

Gerardo Romano como Sergio Antín

Jorge Lorenzo como Capace

Alejandra Oliveras como ‘Roqui’

"En el barro" es una nueva producción de Netflix protagonizada por cinco mujeres en una prisión femenina (Foto: Netflix)

