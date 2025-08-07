Cada semana Netflix agrega distintos títulos a su catálogo, así que los usuarios tienen varias opciones para elegir. Para los fanáticos de los K-dramas, la plataforma de streaming de la N roja incluyó una serie sobre una abogada novata que sobresale en un prestigioso bufete gracias a la ayuda de un talentoso y frío abogado experimentado. ¿Sabes de qué drama se trata?

La serie surcoreana dirigida por Kim Jae-hong a partir del guion de Park Mi-hyun tiene com protagonistas a Lee Jin Wook, reconocido por producciones como “Squid Game”, “Sweet Home” y “Doona”, y a Jung Chae Yeon, que participó en “The King’s Affection”, “My First First Love”, “The Golden Spoon” y “Family by Choice”.

Se trata de “El sinuoso camino del derecho” (“Beyond the Bar” en inglés), que también cuenta con las actuaciones de Lee Hak Joo (“The Potato Lab”), Jeon Hye Bin (“Beyond the Bar”, “Revolutionary Sisters”), Kim Kang-min, Lee Ju-yeon, Pyo Jae-beom, Kim Yeo-jin y Kim Eui-sung. Y está en el Top 10 de las series más populares de Netflix.

Jung Chae-yeon da vida a la abogada novata Kang Hyo-min en la serie de drama judicial "El sinuoso camino del derecho" (Foto: JTBC / Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “El sinuoso camino del derecho”, “una joven abogada con un claro concepto de justicia se une a un prestigioso bufete y navega el complejo mundo legal bajo las órdenes de su exigente mentor.”

Kang Hyo-min empieza con el pie izquierdo en el bufete Yullim, pero logra destacar cuando se une al equipo de Yoon Seok-hoon y encuentra una discrepancia en el caso. En cada episodio, la pareja resuelve distintos casos que los acercan un poco más.

¿CÓMO VER “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO”?

“El sinuoso camino del derecho” se estrenó en JTBC el 2 de agosto de 2025 y se emite todos los sábados y domingos a las 22:40 (KST). Mientras que Netflix se encarga de las transmisión internacional a partir del 2 de agosto.

Por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “BEYOND THE BAR”

ACTORES Y PERSONAJES DE “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO”

Lee Jin-wook como Yoon Seok-hoon

Jung Chae-yeon como Kang Hyo-min

Lee Hak-joo como Lee Jin-woo

Jeon Hye-bin como Heo Min-jeong

Kim Kang-min como Ji Gook-hyeon

Lee Ju-yeon como Choi Ho-yeon

Pyo Jae-beom como Oh Sang-cheol

Kim Yeo-jin como Kwon Na-yeon

Kim Eui-sung como Ko Seung-cheol

Park Jeong-pyo como Go Tae-seop

Hong Seo-jun como Kim Yul-seong

Kwon A-reum como Han Seol-ah

Lee Seung-hyun como Lee Ji-eun

Kang Sang-jun como Han Seong-chan

Lee Jin-wook asume el rol del abogado experimentado Yoon Seok-hoon en la serie coreana "El sinuoso camino del derecho" (Foto: JTBC / Netflix)

