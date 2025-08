CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela homónima de Julia Whelan, “Mi año en Oxford” (“My Oxford Year” en su idioma original) es una película romántica de Netflix que narra la historia de Anna De La Vega (Sofia Carson), una entusiasta estudiante estadounidense que llega a la Universidad de Oxford para cumplir el sueño de su infancia. Ella tiene toda su vida perfectamente planeada, pero la aparición de un atractivo, inteligente y sensible hombre, Jamie Davenport (Corey Mylchreest) la hará replantearse lo que significa vivir. Aunque él esconde un terrible secreto, le muestra otra forma de ver la vida y la muerte.

El drama romántico dirigido por Iain Morris a partir del guion de Allison Burnett y Melissa Osborne empieza con Anna instalándose en el campus y conociendo a sus nuevos compañeros. En su primer día, decide completar algunas cosas de su lista como visitar lugares emblemáticos y probar el platillo tradicional. Aunque tiene un encuentro desafortunado con Jamie, se vuelve a ver en el lugar menos pensado.

La protagonista de “Mi año en Oxford” anhela escuchar a una reconocida maestra, pero ella le informa que será reemplazada por su estudiante de doctorado, Jamie, quien se encargará del programa de poesía. Él se disculpa por el incidente del día anterior y poco a poco la literatura y la poesía los van acercando.

Anna (Sofia Carson) tenía todo planeado ara su viaje a Londres, pero no imaginó que se enamoraría en "Mi año en Oxford" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “MI AÑO EN OXFORD”?

Fuera del campus, Anna y Jamie coinciden en un pub, pero no se acercan hasta que la estadounidense tiene un problema con un arrogante londinense. Jamie se ofrece a acompañarla hasta su departamento, pero en el camino se desvían a un bar-karaoke y él la lleva a probar su comida callejera favorita. La atracción entre ellos es innegable, así que Anna lo invita a quedarse esa noche, pero él prefiere marcharse.

Mientras intenta superar el rechazo, Anna asiste a una fiesta de Halloween y sale con otro chico. Aunque no resulta bien, Jamie siente celos y decide iniciar una romance con la estudiante. Los protagonistas de “My Oxford Year” acuerdan que su relación se basará en la diversión y aclaran que tiene tiempo de caducidad, pero sus planes no resultan cómo esperaban.

A medida que pasan los meses, se vuelve más intensa, así que la amiga de Jamie, Cecelia Knowles (Poppy Gilbert), le advierte que no se involucre emocionalmente. Aunque parece que está celosa, en realidad, está genuinamente preocupada porque ella pasó por algo similar y aún no se recupera. ¿Con Jamie?

La poesía permite conocer la manera de ver la vida de cada uno. Mientras Anna tiene toda su vida planeada y se esfuerza por seguir su plan, Jamie prefiere vivir disfrutar de cada momento y de las pequeñas cosas. Aunque al inicio se niega a compartir aspectos de su vida, eventualmente, invita a Anna a su casa y le revela que su hermano Edward murió de cáncer y que está disgustado con su padre.

Anna (Sofia Carson) y Jamie (Corey Mylchreest) viven un apasionado romance en la película "Mi año en Oxford" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “MI AÑO EN OXFORD”?

¿Cuál es el secreto de Jamie?

Cuando Anna descubre que la excusa de Jamie para no acompañarla a un evento era una mentira, cree que la engaña con Cecelia, así que decide confrontarlo por no ser sincero. Al llegar a su casa, se encuentra con Cece, pero no es el escenario que ella se imaginaba. Jamie está recibiendo tratamiento de quimioterapia porque, al igual que su hermano, tiene cáncer. Y Cecelia es la exnovia de Eddie.

Más tarde, Jamie le explica que no le queda mucho tiempo y se niega a recibir tratamientos, prefiere disfrutar de los momentos que aún tiene. Esa es la razón de la pelea con su padre, William Davenport (Dougray Scott) y por la que le recalcó a Anna que su relación era solo diversión.

Jamie intenta despedirse, pero la protagonista de “Mi año en Oxford” lo convence de continuar con su romance. Sin más secretos, ambos se dedican a disfrutar de cada momento juntos, incluso asisten a un baile, donde Anna conoce a los padres de Jamie. William aprovecha para pedirle a Anna que lo ayude a convencer a su hijo de someterse a algún tratamiento, pero ella se niega a ir en contra de la decisión del hombre que ama, aunque resulte muy doloroso.

¿Qué pasó con Anna y Jamie?

Llega el cumpleaños de Anna y también se acerca la fecha de retorno a casa. Jamie decide organizarle una celebración con sus amigos en la casa en la que creció. La ocasión sirve para que padre e hijo resuelvan sus problemas. Sin embargo, Anna y Jamie se pelean cuando ella anuncia que se quedará en Londres. Jamie la animaba a no seguir planes estructurados, no obstante, no quiere que se quede por él.

Cuando finalmente se reconcilian, pasan una hermosa noche. Sin embargo, al día siguiente la condición médica de Jamie empeora. Durante una visita, Jamie le pide a Anna que realice su tour por Europa. Ella acepta y le pide que la acompañe. Mientras lo abraza en la cama le relata lo que harán durante el viaje.

Aunque al final de “Mi año en Oxford” se muestran escenas de Anna y Jamie recorriendo los lugares emblemáticos de Europa, queda claro que solo corresponde a lo Anna soñaba. Sin embargo, tras la muerte de Jamie, la protagonista realizó el viaje que prometió. Además, no regresó a Estados Unidos para seguir su plan original. En su lugar, se quedó a enseñar en Oxford a disfrutar de cada momento de la vida como lo hacía Jamie.

Anna (Sofia Carson) acompaña a Jamie (Corey Mylchreest) hasta su último momento en la película "Mi año en Oxford" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “MI AÑO EN OXFORD”?

“Mi año en Oxford” se estrenó el viernes 1 de agosto de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo drama romántico solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

