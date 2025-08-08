Desde el estreno de su primera temporada, “Wednesday” (“Merlina” en Hispanoamérica y “Miércoles” en España) ha sido un éxito rotundo en Netflix, así que no es una sorpresa los rumores sobre spin-off centrados en algunos de los personajes principales. Uno de los más mencionados es el tío Fester/ Lucas Addams, quien es interpretado por Fred Armisen. Pero ¿realmente es una posibilidad? ¿Qué se sabe al respecto?

El actor y músico estadounidense conocido por sus colaboraciones en “Saturday Night Live” y por interpretar a varios personajes extranjeros en películas como “Eurotrip”, “Anchorman: The Legend of Ron Burgundy” y “Cop Out”, da vida a Lucas Addams en las dos temporadas de la serie creada por Alfred Gough y Miles Millar, y se espera que continúe en la tercera entrega.

Después de su aparición en las dos temporadas de “Wednesday”, queda claro que Fester Addams tiene una relación muy cercana con su sobrina Merlina (Jenna Ortega), ya que es uno de los pocos que puede hacerla sonreír. Además, ella siempre recurre a él cuando necesita ayuda. Por lo tanto, sería interesante ahondar en su historia. Pero ¿es el momento?

Lucas/Fester (Fred Armisen) acepta ayudar a Merlina (Jenna Ortega) en la primera parte de la temporada 2 de "Wednesday" (Foto: Netflix)

“WEDNESDAY” ¿TENDRÁ SPIN-OFF SOBRE EL TÍO FESTER/ LUCAS?

Netflix tenía planes de expandir el universo de “Wednesday” desde el 2023 y un spin-off centrado en tío Fester Addams parecía la primera opción. Sin embargo, desde esa fecha no hay novedades sobre dicho proyecto o los involucrados.

Aunque los creadores Alfred Gough y Miles Millar no han realizado ningún comentario respecto a posibles series derivadas, señalaron que le darán prioridad a la segunda y tercera temporada, que fue confirmada antes del estreno de la anterior entrega.

En conversación con Deadline, le preguntaron a Fred Armisen sobre el spin-off del tío Fester, específicamente si aún está en desarrollo y si siente presión al incorporar comedia en una serie de terror.

“No, no hay presión. Es muy divertido. Se siente muy natural. Eso es todo lo que puedo decir sobre la anticipación. Me encanta hacerlo y encarnar a este personaje que ha existido durante tanto tiempo. Eso es lo divertido.”, declaró.

Aunque esas declaraciones no representan una actualización importante sobre el spin-off, tampoco descarta el proyecto. Así que, probablemente los fanáticos de “Wednesday” tendrán que esperar algunos años para ver series derivadas de este universo.

Lucas/Fester (Fred Armisen) y Merlina (Jenna Ortega) encuentran a los marginados en Willow Hill en la primera parte de la temporada 2 de "Wednesday" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “WEDNESDAY” - TEMPORADA 2 PARTE 1?

La primera parte de la segunda temporada de “Wednesday” está disponible en Netflix desde el 6 de agosto de 2025, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

