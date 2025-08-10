CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de los eventos de los primeros episodios de la segunda temporada de “Wednesday” (“Merlina” en Hispanoamérica y “Miércoles” en España), los fanáticos de la popular serie de Netflix no solo están pendientes de los próximos capítulos, también están interesados en saber si la ficción creada por Alfred Gough y Miles Millar tendrá una tercera temporada. A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

En los cuatro nuevos episodios, Merlina Addams (Jenna Ortega) lleva al extremo sus habilidades psíquicas para descubrir a la persona que está detrás de las amenazas anónimas. Aunque la persona que está detrás de los misterioso mensajes, no es un verdadero enemigo, debe lidiar con una amenaza real que utiliza cuervos para sus siniestros planes.

Además, una visión sobre la inminente muerte de Enid Sinclair (Emma Myers) la obliga a buscar la manera de proteger a su amiga. Pero la profecía ¿está relacionada con los misteriosos asesinatos cometidos por los cuervos y con el secreto que se oculta en el centro psiquiátrico Willow Hill? Entonces, ¿habrá temporada 3 de “Merlina”?

Sin duda, Jenna Ortega volverá a interpretar a Merlina Addams en la tercera temporada de "Wednesday" (Foto: Netflix)

“WEDNESDAY” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

La respuesta corta es sí. Netflix renovó “Wednesday” para una tercera temporada incluso antes del estreno de la segunda tanda de episodios. Por lo tanto, las oscuras aventuras de Merlina y la familia Addams continuarán al menos por una temporada más.

En una entrevista con Tudum, Alfred Gough, cocreador de “Wednesday”, comentó: “Miles [Millar] y yo llevamos tanto tiempo en esto que sabemos que programas como este no se ven todos los días. Es una auténtica alquimia de guion, dirección, actuación, equipo, plataforma de streaming, estudio y fans. Seguimos agradecidos y emocionados de continuar este viaje y contar estas historias con todos nuestros colaboradores”.

“Nuestro objetivo para la tercera temporada es el mismo que para cada temporada: que sea la mejor temporada de Wednesday posible“, señaló Gough. “Queremos seguir profundizando en nuestros personajes mientras expandimos el mundo de Nevermore y Wednesday “. Millar añadió: “¡Veremos a más miembros de la Familia Addams y descubriremos más secretos familiares en la tercera temporada!”.

Para especular sobre lo que sucederá con los protagonistas en la tercera entrega y el nuevo misterio al que Miércoles se enfrentará, solo queda esperar los eventos de la segunda parte de la segunda temporada en busca de algunas pistas.

Por otro lado, aunque se ha especulado sobre un spin-off centrado en el tío Fester/ Lucas Addams, quien es interpretado por Fred Armisen, aún no se ha confirmado nada al respecto.

De hecho, los creadores de “Merlina” señalaron que le darán prioridad a la segunda y tercera temporada en lugar de enfocarse en extender el universo de “Wednesday”. No obstante, tampoco descartaron la serie derivada.

¿Qué pasará con Tyler Galpin (Hunter Doohan) en una tercera temporada de "Wednesday"? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “WEDNESDAY” - TEMPORADA 2 PARTE 1?

La primera parte de la segunda temporada de “Wednesday” está disponible en Netflix desde el 6 de agosto de 2025, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí