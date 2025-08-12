Si lo tuyo son las películas de superhéroes, sin duda Netflix está para complacerte, ya que aterrizó en su parrilla una producción que te fascinará, pues además de acción tiene suspenso, intriga, ciencia ficción sobrenatural y más. Se trata de un filme de superhéroes del año 2005. ¿Adivinas de cuál se trata?

Aquí va un par de pistas más: está protagonizada por Jennifer Garner y es un spin-off de una cinta de 2003. Pues nos referimos a nada más y nada menos que “Elektra”, la cinta estadounidense-canadiense que se basa en Elektra Natchios, un personaje de Marvel Comics. A continuación, lo que debes saber de esta producción dirigida por Rob Bowman.

Netflix estrena una cinta olvidada del universo Marvel… ¿la recuerdas? Está protagonizada por Jennifer Garner (Foto: 20th Century Fox / Regency Enterprises / Marvel Entertainment)

SINOPSIS DE “ELEKTRA”

“Elektra” sigue a una misteriosa mujer que vive torturada por su pasado y que busca vengar la muerte de sus padres. Tras recuperarse de sus heridas mortales, las cuales sufrió en “Daredevil” se convierte en la más peligrosa asesina a sueldo.

Cuando le encargan la próxima misión, Elektra toma una decisión que podría encauzar su vida o destruirla para siempre. Resulta que el último objetivo que debe ejecutar, una chica de 13 años llamada Abby y su padre Mark, hará de todo para salvarlos, pero pondrá en riesgo su propia existencia.

En ese camino, ella se encuentra con un ejército de agresores con poderes sobrenaturales, entre ellos Tifón Mary, un demonio que propaga enfermedades. Ahora, sus únicos aliados son su compañero de combate, su sai de confianza y, sobre todo, un místico poder conocido como “kimagure”, que es su habilidad de predecir los acontecimientos antes de que ocurran.

Elektra es una asesina a sueldo con un oscuro pasado. La película está disponible en Netflix (Foto: 20th Century Fox / Regency Enterprises / Marvel Entertainment)

TRÁILER DE “ELEKTRA”

De acuerdo con la breve descripción que le da Netflix a “Elektra” se lee: “La asesina a sueldo Elektra se niega a ejecutar una tarea y debe enfrentarse a una oscura orden de asesinos para salvar la vida de una niña prodigio y su propia alma”.

¿CÓMO VER “ELEKTRA”?

Para disfrutar de la película “Elektra”, solamente debes tener una suscripción en Netflix, toda vez que se encuentra disponible en dicha plataforma de streaming.

“Elektra” es la cinta estadounidense-canadiense que se basa en Elektra Natchios (Foto: 20th Century Fox / Regency Enterprises / Marvel Entertainment)

ACTORES Y PERSONAJES DE LA PELÍCULA

Jennifer Garner como Elektra Natchios

Terence Stamp como Stick

Will Yun Lee como Kirigi

Goran Višnjić como Mark Miller

Cary-Hiroyuki Tagawa como Roshi

Colin Cunningham como McCabe

Jason Isaacs como DeMarco

Hiro Kanagawa como Kinkou

Natassia Malthe como Typhoid Mary

Jana Mitsoula como la madre de la joven Elektra

Kirsten Prout como Abby Miller

Bob Sapp como Stone

Chris Ackerman como Tattoo

Edison T. Ribeiro como Kinkou

Jennifer Garner es la protagonista de "Elektra" (Foto: 20th Century Fox / Regency Enterprises / Marvel Entertainment)

