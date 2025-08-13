CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida y creada por Genndy Tartakovsky, “Fixed” (“Despelote” en español) es una comedia negra animada para adultos de Netflix que sigue a Bull, un perro con una peculiar adicción que descubre que lo van a castrar al día siguiente. Tras lamentarse ese destino y asumir que no tiene otra opción, decide vivir una última aventura con su pandilla antes de despedirse de sus pelotas. ¿Qué podría salir mal? ¿Qué pasó con Bull y sus amigos?

Bull está obsesionado con el sexo y aunque también está enamorado de su vecina Miel, no se anima a declararse porque ella es una perra de raza pura que sus dueños han preparado para ese tipo de competencia. En tanto, Bull se entretiene con la pierna de la abuela de sus dueños.

Durante su paseo diario al parque, el protagonista de “Fixed” se reúne con sus amigos y descubre que uno de ellos ha pasado por un momento traumático y humillante: la castración. Mientras el grupo intenta consolarlo, Sterling, otro perro de competencia, se burla de la situación y presume estar completo.

Sterling se burla de un perro castrado en la película animada para adultos "Fixed" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “FIXED”?

Al volver a casa, Bull es recibido con más cariño de los normal. Lo alimentan con su comida favorita, le permiten hacer travesuras, le entregan premios e incluso lo dejan beber del inodoro. Solo en ese momento, Bull comprende que tendrá el mismo destino que su amigo del parque.

Durante la noche, Bull decide escapar para no sufrir tan cruel destino. Aunque teme no sobrevivir sin las comodidades que le brindan sus humanos, prefiere arriesgarse que perder a Pimiento rojo y Napoleón, así nombra a sus testículos luego de aspirar alucinógenos. En medio del caso, termina acorralado por una banda de gatos callejeros.

No obstante, sus amigos caninos llegan a tiempo para salvarlo. Además, se ofrecen a acompañarlo a vivir sus últimas aventuras antes de ser castrado. Juntos, el grupo de canes atraviesa la ciudad y llegan a un club para perros.

Aunque Bull contrata a una prostituta canina, no deja de pensar en Miel, quien en ese momento gana el concurso de perros y se da cuenta de que en realidad solo quiere a su vecino. Decidida a encontrarlo, Miel escapa, pero al verlo con otra, queda decepcionada y prefiere marcharse.

Bull admite que está enamorado de Miel en la película animada para adultos "Fixed" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “FIXED”?

El protagonista de “Fixed” se disculpa por lo sucedido y confiesa que nunca se ha sentido digno de su amor. Pero antes de que pueda resolver sus problemas, aparecen los agentes de la perrera y los encierran. Gracias a una travesura en grupo, los amigos logran escapar y regresan con sus respectivas familias.

De regreso en su hogar, Bull intenta hablar con Miel, pero ella está siendo preparada para su encuentro con Sterling, quien no deja de presumir que es un semental. Cuando sus dueños los dejan solos, Bull se sacrifica para evitar que su amada pase por ese momento. Sterling ni lo nota porque está enfocado en su desempeño.

Mientras atraviesa por ese incómodo y doloroso momento, Bull le confiesa su amor a Miel, quien lo perdona. Tras recuperarse del traumático evento, Bull se reúne con su familia y en la noche recibe la visita romántica de su vecina.

Al día siguiente, el protagonista de “Fixed” es llevado al veterinario y se despide de Pimiento rojo y Napoleón. Tres meses después, está recuperado y regresa al parque con sus amigos, y con los cachorros que tuvo con Miel. En tanto, Sterling descubre que es el siguiente en visitar al veterinario.

Miel perdona a Bull y le hace una visita romántica al final de la película animada para adultos "Fixed" (Foto: Netflix)

