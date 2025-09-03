Si lo tuyo son las historias de terror con giros inesperados y atmósferas intensas, “El ataúd de cristal” es una apuesta que no puedes dejar pasar en Netflix. Esta película indonesia combina herencia, engaños y venganza sobrenatural en un relato que te pondrá los pelos de punta.

¿DE QUÉ TRATA “EL ATAÚD DE CRISTAL”?

La premisa es tan inquietante como intrigante: para cobrar una herencia, un viudo y su amante deben pasar cien días con el cadáver de su esposa en una mansión aislada. Lo que parecía un plan sencillo pronto se transforma en una pesadilla, pues nada es lo que parece y la presencia de la difunta sigue muy viva dentro de la casa.

Después de la muerte de Lunthom, su esposo y su amante se mudan a la villa familiar para cumplir la extraña condición. Pero lo que encuentran allí supera cualquier expectativa: un ataúd de vidrio que contiene el cuerpo de la mujer. Ese hallazgo marca el inicio de un aterrador camino de venganza que se despliega con cada día que pasa.

“El ataúd de cristal” juega con los miedos más profundos: el encierro, la culpa y la venganza que trasciende la muerte. La película logra atrapar al espectador con una atmósfera oscura y un suspenso constante que no se apoya únicamente en sustos repentinos, sino en la tensión psicológica y la sensación de que el pasado nunca se deja atrás.

EL REPARTO DE “EL ATAÚD DE CRISTAL”

El reparto principal lo encabezan Woranuch Bhirombhakdi, Thanavate Siriwattanagul y Arachaporn Pokinpakorn, quienes dan vida a personajes atrapados entre el amor prohibido, la codicia y un tormento del que parece imposible escapar. Sus interpretaciones añaden realismo a una trama cargada de simbolismo y horror.

Uno de los grandes atractivos de esta cinta es cómo logra unir lo sobrenatural con un trasfondo humano y emocional. La codicia, el adulterio y la ambición desmedida se convierten en catalizadores de la tragedia, recordando que las decisiones tomadas en vida pueden perseguirnos incluso más allá de la muerte.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “EL ATAÚD DE CRISTAL”?

La película está disponible en Netflix, lo que la hace fácilmente accesible para los fanáticos del terror alrededor del mundo. Los precios de la suscripción varían según el plan en Estados Unidos: US$7.99 al mes con anuncios, US$17.99 al mes sin anuncios y US$24.99 al mes en 4K UHD + HDR sin publicidad.

