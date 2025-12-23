Will (Noah Schnapp) tiene a aprender a controlar sus poderes en el Volumen 2 de la temporada 5 de "Stranger Things" (Foto: Netflix)
Will (Noah Schnapp) tiene a aprender a controlar sus poderes en el Volumen 2 de la temporada 5 de "Stranger Things" (Foto: Netflix)
, Eleven (Millie Bobby Brown) se reencuentra con su “hermana” y Will (Noah Schnapp) demuestra hasta dónde llega su conexión con el Upside Down, los fanáticos están entusiasmados por los eventos de l. Pero ¿cuántos episodios tiene y cuál es el tiempo de duración de cada uno?

Por supuesto, Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman, Jamie Campbell Bower, Cara Buono, Amybeth McNulty, Nell Fisher, Jake Connelly, Alex Breaux y Linda Hamilton retoman sus roles en los nuevos capítulos de la exitosa serie de Netflix creada por los hermanos Duffer.

En , los protagonistas corren contra el reloj para desentrañar los secretos más oscuros de Hawkins. Además, el tráiler revela que al parecer lo que sabían sobre el Mundo de Revés era un error y para tener una oportunidad contra Vecna tienen que trabajar en equipo.

¿CUÁNTO DURARÁN LOS NUEVOS EPISODIOS DE “STRANGER THINGS” - TEMPORADA 5 VOLUMEN 2?

La segunda parte de la última temporada de “” tiene tres episodios que se estrenarán el día de Navidad. El cocreador de la exitosa serie, Ross Duffer, reveló la duración de cada capítulo .

Mientras el quinto episodio, titulado “Shock Jock”, dura una hora y ocho minutos, el sexto episodio, “Escape From Camazotz”, una hora y quince minutos, y el séptimo episodio, “The Bridge”, durará una hora y seis minutos.

Para ver el capítulo final de “”, los fans tendrán que esperar una semana. Anteriormente se anunció que “The Rightside Up” duraría dos horas y cinco minutos, pero la publicación de Ross Duffer señaló que en realidad durará dos horas y ocho minutos.

  • Episodio 5: Shock Jock: 68 minutos
  • Episodio 6: Escape From Camazotz: 75 minutos
  • Episodio 7: The Bridge: 66 minutos

¿CÓMO VER “STRANGER THINGS” - TEMPORADA 5 VOLUMEN 2?

¿A QUÉ HORA VER “STRANGER THINGS” - TEMPORADA 5 VOLUMEN 2?

PaísesHorario
Estados Unidos5:00 p.m. (PT) 8:00 p.m. (ET)
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica7:00 p.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador8:00 p.m.
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico9:00 p.m.
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil10:00 p.m.
España2:00 a.m.
