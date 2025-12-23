Después de que Vecna (Jamie Campbell Bower) logra llevarse a los niños que necesitan para continuar con su aterrador plan, Eleven (Millie Bobby Brown) se reencuentra con su “hermana” y Will (Noah Schnapp) demuestra hasta dónde llega su conexión con el Upside Down, los fanáticos están entusiasmados por los eventos de la segunda parte de la quinta y última temporada de “Stranger Things”. Pero ¿cuántos episodios tiene y cuál es el tiempo de duración de cada uno?

Por supuesto, Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman, Jamie Campbell Bower, Cara Buono, Amybeth McNulty, Nell Fisher, Jake Connelly, Alex Breaux y Linda Hamilton retoman sus roles en los nuevos capítulos de la exitosa serie de Netflix creada por los hermanos Duffer.

En el Volumen 2 de la quinta temporada de “Stranger Things”, los protagonistas corren contra el reloj para desentrañar los secretos más oscuros de Hawkins. Además, el tráiler revela que al parecer lo que sabían sobre el Mundo de Revés era un error y para tener una oportunidad contra Vecna tienen que trabajar en equipo.

Kali/ Ocho (Linnea Berthelsen), Eleven (Millie Bobby Brown) y Jim Hopper (David Harbour) en el Volumen 2 de la temporada 5 de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTO DURARÁN LOS NUEVOS EPISODIOS DE “STRANGER THINGS” - TEMPORADA 5 VOLUMEN 2?

La segunda parte de la última temporada de “Stranger Things” tiene tres episodios que se estrenarán el día de Navidad. El cocreador de la exitosa serie, Ross Duffer, reveló la duración de cada capítulo en Instagram.

Mientras el quinto episodio, titulado “Shock Jock”, dura una hora y ocho minutos, el sexto episodio, “Escape From Camazotz”, una hora y quince minutos, y el séptimo episodio, “The Bridge”, durará una hora y seis minutos.

Para ver el capítulo final de “Stranger Things”, los fans tendrán que esperar una semana. Anteriormente se anunció que “The Rightside Up” duraría dos horas y cinco minutos, pero la publicación de Ross Duffer señaló que en realidad durará dos horas y ocho minutos.

Episodio 5: Shock Jock: 68 minutos

Episodio 6: Escape From Camazotz: 75 minutos

Episodio 7: The Bridge: 66 minutos

¿CÓMO VER “STRANGER THINGS” - TEMPORADA 5 VOLUMEN 2?

La segunda parte de la quinta temporada de “Stranger Things” se estrenará el 25 de diciembre de 2025 en Netflix.

¿A QUÉ HORA VER “STRANGER THINGS” - TEMPORADA 5 VOLUMEN 2?

Países Horario Estados Unidos 5:00 p.m. (PT) 8:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. España 2:00 a.m.

Vecna (Jamie Campbell Bower) en una escena del tráiler del Volumen 2 de la temporada 5 de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí