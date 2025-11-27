fff

CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. ¡La espera terminó! La quinta temporada de “Stranger Things” ya está disponible en Netflix, al menos los cuatro primeros episodios. Después de lo que sucedió con Max (Sadie Sink), Hawkins sigue marcada por la apertura de los portales. El Gobierno ha puesto la ciudad en cuarentena militar y ha intensificado la búsqueda de Once, que se ve obligada a esconderse de nuevo. En tanto, los protagonistas comparten un único objetivo: encontrar a Vecna (Jamie Campbell Bower) y acabar con él. Entonces, ¿qué pasó en esta primera parte del final?

La nueva entrega de la serie creada por los hermanos Duffer empieza en noviembre de 1987, pocos días antes del aniversario del secuestro de Will (Noah Schnapp), lo que sin duda no es una buena señal. Mientras Max sigue inconsciente y Lucas (Caleb McLaughlin) se esfuerza por despertarla, el grupo evade al ejército para entrar al Otro Lado y encontrar a Vecna. Han completado varias misiones, pero únicamente de reconocimiento porque no hay rastro del enemigo.

Sin embargo, en la quinta temporada de “Stranger Things”, la amenaza se encuentra más cerca de lo que creen. Jim Hopper (David Harbour) logra infiltrarse en el Mundo del Revés con éxito, pero esta vez las cosas se complican por un ataque de Demogorgones. En ese momento, Will tiene una ataque y descubre que puede ver los mismo que las criaturas, así comprende que una de ellas se dirige a casa de los Wheeler.

Holly (Nell Fisher) fue la primera víctima de Vecna en la primera parte de la quinta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “STRANGER THINGS” - TEMPORADA 5 VOLUMEN 1?

El objetivo es Holly Wheeler (Nell Fisher). Nancy (Natalia Dyer) lleva a Eleven (Millie Bobby Brown) con la esperanza de salvar a su familia, pero al llegar se encuentra con una escena terrible: sus padres están gravemente heridos y su hermana menor ha desaparecido. El portal aún está abierto, así que Once decide cruzar para evitar que la niña sufra un destino fatal. En el Upside Down, se encuentra con Hopper, quien también está herido.

Después de sus extrañas visiones, Will está seguro que puede utilizar eso para encontrar a Holly, pero Joyce Byers (Winona Ryder) se niega a exponer a su hijo. No obstante, Robin (Maya Hawke) inventa un problema para llevarse a Will y seguir el rastro que los lleva a comprender que Will está conectado con el Upside Down y Vecna, por eso, puede ver lo mismo que el villano y los Demogorgones.

Gracias a eso descubre que el supuesto amigo imaginario de Holly era Vecna con la apariencia amigable de Henry, y que la hermana de Mike (Finn Wolfhard) no es a la única que planea llevarse. ¿Por qué necesita a los niños? Nancy y Mike llegan a misma conclusión luego de escabullirse y comunicarse con su madre.

El rastro de sangre del Demogorgon que secuestró a Holly lleva a Eleven y Hopper hasta una especie de muro. La protagonista de “Stranger Things” utiliza sus poderes para intentar atravesarlo, pero no lo consigue. Antes de que pueda probar otra cosa, aparece un grupo de militares con una poderosa arma sónica que incapacita a Once. Hopper se encarga de enfrentarlos y destruir el artefacto que lastima a su hija. Tras recuperarse, Eleven entra a la mente de uno de los soldados y descubre que la Dra Jay (Linda Hamilton) dirige la operación desde una base militar de la dimensión de sombra.

El regreso de Max

Mientras el grupo que está en el mundo real elabora un plan para evitar que un demogorgon se lleve al siguiente niño, Derek, Holly está atrapada en un fantasía de Vecna. Por supuesto, ella confía en Henry y cree cada una de sus mentiras. Cuando él se marcha para continuar con sus maléficos planes, le advierte que no debe acercarse al bosque plagado de monstruos. No obstante, poco después recibe un mensaje que la obliga a hacer lo contrario.

Holly reúne todo el valor que posee y sigue el mapa, pero al llegar al punto de encuentro, no ve a Henry sino a Max, quien comparte su historia y todo lo que sucedió desde que está ahí. Admite que intentó escapar y casi lo logra, pero luego de que Vecna la persiguiera se refugió en la zona rocosa, que esconde un recuerdo al que Henry parece tener mucho miedo. Tras su charla, Max le pide a Holly que vuelva con Henry y no revele que la conoció, ya que tiene un plan para escapar.

Max (Sadie Sink) está atrapada en el mundo de los recuerdos de Vecna en el Volumen 1 de la última temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “STRANGER THINGS” - TEMPORADA 5 VOLUMEN 1?

Con ayuda de Erica Sinclair (Priah Ferguson), el grupo droga a la familia de Derek y utiliza su casa para atraer al demogorgon a una trampa. Logran herirlo y colocarle un rastreador, pero antes de volver al Mundo del Revés, localiza a Derek e intenta llevárselo. Joyce lo evita, pero Will vuelve a tener un ataque y no solo ve lo mismo que las criaturas, también siente lo mismo. En la mente colmena también descubre que Vecna tiene a otros tres niños y busca reunir a doce.

Pero Vecna no es el único que busca a los niños. La Dra. Kay comprende que los necesita, así que ordena llevarlos al centro militar con la promesa de protegerlos del peligro. Joyce y el resto saben que eso es imposible, así que elaboran un plan para sacar a los niños de Hawkins, con ayuda de Murray (Brett Gelman). Primero necesitan que Derek se infiltre y reúna a los pequeños que han tenido contacto con Henry, quien se hace llamar el señor Qué.

Cuando el demogorgon regresa al Upside Down, el grupo conformado por Nancy, Jonathan (Charlie Heaton), Steve (Joe Keery) y Dustin (Gaten Matarazzo) deciden seguirlo. Pero se estrellan con un muro. Logran ponerse en contacto con Hopper, quien les indica que lo esperen. Nancy no parece dispuesta a esperar, hasta que Dustin explica que el muro es un círculo y que el centro coincide con el Laboratorio Hawkins. Por lo tanto, buscarán respuestas en ese lugar.

¿Quién está atrapado en la base militar?

Cuando Once entra en la mente del teniente Robert Akers (Alex Breaux), descubre que los militares han estado ocultando a alguien tras una puerta de acero en el invernadero de la Dra. Kay. Eleen está convencida de que se trata de Vecna, así que, junto con Hopper, se las ingenia para entrar, pero antes de que pueda enfrentarlo. La Dra. Kay la atrapa utilizando el arma sónica.

Once consigue herir a la Dra. Kay y Hopper se libera de una criatura del Mundo de Revés justo a tiempo para continuar con el plan. Debido a que Eleven no está en condiciones de utilizar sus poderes, Jim le pide que escape y se reúna con el resto, mientras él se encarga de lo demás. Eleven se niega, pero no puede evitar que Hopper atraviese la puerta solo.

Sin embargo, no se encuentra con Vecna. La persona que estaba atrapada en ese lugar no es otra que Kali/ Ocho (Linnea Berthelsen), la “hermana” que Once conoció en la segunda temporada de “Stranger Things”. Ocho posee el poder de crear ilusiones, así que sin duda será de gran ayuda para vencer a Vecna. Pero primero debe escapar de la base militar. ¿Lo lograrán?

Los poderes de Will

El grupo liderado por Joyce logra entrar a la base militar en el mundo real y empieza a sacar a los niños con ayuda de Derek. Pero unos contratiempos los exponen. Son detenidos antes de completar el plan. El teniente coronel Sullivan (Sherman Augustus) exige respuestas, pero los interrumpidos por varios Demogorgones. Las armas humanas poco pueden hacer contra las criaturas del Otro lado.

Mientras Murray y Robin escapan con algunos niños, Lucas recorre los túneles con otros dos niños. Pero ambos son interceptados por demogorgones y a pesar de sus esfuerzos, no pueden evitar el secuestro de los pequeños. Mike, Will, Derek, Joyce y otros niños también intentan huir, pero Vecna cruza el portal para completar su misión. Antes de regresar al otro lado, levanta a Will y le explica porque utiliza a los niños, “son débiles y fáciles de romper, como él lo fue alguna vez”.

Aunque Vecna se marcha, los demogorgones regresan para asesinar a los sobrevivientes. Sin embargo, Will los detiene con sus recién descubiertos poderes. Las palabras de Vecna tuvieron el efecto contrario y Will está listo para demostrar que no es débil. Esto sumado al regreso Ocho y el plan de Max prepara el terreno para la batalla final.

Vecna (Jamie Campbell Bower) le explica a Will Byers (Noah Schnapp) por qué secuestra niños al final de la primera parte de la temporada 5 de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

