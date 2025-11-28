CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida y escrita por Shih-Ching, “La chica zurda” (“Left-Handed Girl” en inglés) es una película taiwanesa de Netflix que narra la historia de Shu-Fen (Janel Tsai), una madre soltera que regresa a Taipéi junto a sus dos hijas, I-Ann (Shih-Yuan Ma) y I-Jing (Nina Ye), con la esperanza de mejorar sus vidas a partir de un puesto de fideos en un bullicioso mercado nocturno. Pero los problemas surgen rápidamente y poco a poco salen a la luz secretos guardados durante generaciones. ¿Qué pasó con esta familia?

Mientras Shu-Fen intenta que su puesto en el mercado deje las suficientes ganancias para pagar la renta y mantener a su familia, I-Ann se resiste a ayudarla y prefiere trabajar en una tienda de nueces de betel, ya que gana más dinero, además está involucrada sentimentalmente con el dueño. La pequeña I-Jing parece feliz, pero también nota los problemas de su familia.

La protagonista de “La chica zurda” nunca fue cuestionada por utilizar su mano izquierda hasta que visitó a su abuelo, quien le recrimina por usar la que él llama “mano del diablo”. Aunque le reprocha a su hija por permitir que eso suceda, Shu-Fen lo ignora porque tiene otros asuntos que resolver. No obstante, en I-Jing tiene un impacto diferente.

Shu-Fen (Janel Tsai) lleva a sus hijas I-Jing (Nina Ye) y I-Ann (Shih-Yuan Ma) a casa de sus padres en la película taiwanesa "La chica zurda" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LA CHICA ZURDA”?

Shu-Fen tiene la esperanza de mejorar su situación económica, pero su pasado la alcanza y arruina sus planes. Su exesposo está hospitalizado y necesita su ayuda. Sin dudarlo, ella acude a verlo y lo visita frecuentemente. I-Ann, quien se ve obligada a hacerse cargo del puesto de fideos, le reprocha a su madre cuidar de un hombre tan miserable como su padre y le pide dejarlo morir solo.

En tanto, I-Jing se queda al cuidado de su abuelo, quien debido a sus costumbres tradicionales, le prohíbe usar la “mano del diablo”. La niña no entiende muy bien la situación, pero en su inocencia comprende que esa mano es mala, así que comienza a robar cosas en el mercado y esconde su botín en una caja en su casa. Aunque sabe que lo que hace es incorrecto culpa a su “mano del diablo”.

Cuando el padre de I-Ann fallece, Shu-Fen se hace cargo del funeral, lo que evita que pague el alquiler de su puesto. Tras meses de deudas, el dueño del espacio se presenta y exige su dinero. Para no perder su puesto, Shu-Fen le pide un préstamo a su madre, pero ella se niega. “La chica zurda” escucha cada una de las decisiones y comprende que su madre necesita dinero. Creyendo que se trata de algo valioso, roba un sobre de su abuela.

La abuela y matriarca de la familia, Xue-Mei Wu (Xin-Yan Chao), está operando un plan de inmigración en secreto desde su apartamento. Pero cuando la policía llega a registrar su casa, no encuentra evidencia porque I-Jing se llevó los pasaportes falsos con la esperanza de venderlos para ayudar a su madre.

I-Jing (Nina Ye) empieza robar con la esperanza de ayudar a su madre con su problemas económicos en la película taiwanesa "La chica zurda" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LA CHICA ZURDA”?

¿Qué pasó con la familia de Shu-Fen?

Debido a que su madre está ocupada, I-Ann se encarga de la situación. Confronta a su abuelo por decirle esas cosas negativas a I-Jing y le pide que desmienta la historia de la “mano del diablo”. En tanto, la abuela le agradece a la pequeña por salvarla de tener problemas con la policía.

“La chica zurda” comprende que la “mano del diablo” no existe y fue ella quien robó esos objetos. Se ve obligada a devolverlos y a disculparse con las personas afectadas. I-Ann no duda en apoyar a su hermana menor, pero también tiene que lidiar con sus problemas. Se lamenta por no poder asistir a la universidad y por la vida que le tocó.

Además, descubre que su jefe A-ming está casado casi al mismo tiempo que se entera de su embarazo. Tras los reclamos de la esposa de su jefe, decide marcharse y someterse a un aborto. Pero A-ming no deja de buscarla. Asegura que necesita hablar con ella de algo muy importante. ¿De qué se trata?

A-ming y su esposa se presentan en la fiesta de cumpleaños de Xue-Mei Wu y arman un escándalo. La mujer quería quedarse con el bebé de I-Ann , pero ella revela que interrumpió su embarazo ante toda su familia. Shu-Fen se siente decepcionada, pero decide quedarse en la celebración.

Motivada por el alcohol, I-Ann decide revelar un secreto: I-Jing no es su hermana, es su hija. Esa es la razón por la que se fueron de la ciudad. Shu-Fen decidió hacerse cargo de la bebé para intentar proteger a su hija, pero ella está cansada de ocultar la verdad. Tras el momento de extrema tensión, la familia continúa con la celebración.

“La chica zurda” termina con las protagonistas llegando al puesto de fideos lista para trabajar. “Muchas veces pasas por un evento importante en tu vida, pero al día siguiente, la vida sigue”, señaló Tsou a Tudum. “Si ayer discutiste con tu madre, hoy simplemente te dirá: ‘Oye, la cena está lista. Ven a cenar’. Así es la vida”.

Al final de la película taiwanesa "La chica zurda", I-Ann (Shih-Yuan Ma) revela que I-Jing (Nina Ye) es su hija (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LA CHICA ZURDA”?

“La chica zurda” está disponible en Netflix desde el 28 de noviembre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva película taiwanesa solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

