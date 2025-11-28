La película “La chica zurda” (en inglés: “Left-Handed Girl”) ya está disponible en Netflix, por lo que miles de suscriptores de la famosa plataforma de streaming de la “N” roja han tenido la oportunidad de sumergirse en su trama. Así, tras verla, muchos de los espectadores se han preguntado si se trataba de una historia real. Por eso, en esta nota, te cuento todo lo que debes saber sobre la verdadera inspiración detrás de la cinta. ¡Presta atención!

Vale precisar que la ficción está dirigida por Shih-Ching Tsou, quien coescribió el guion al lado de Sean Baker.

Además, con su estilo visual casi documental, la producción es la representante taiwanesa seleccionada para competir en la categoría Mejor Película Internacional en los próximos premios Oscar 2026.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La chica zurda”:

¿DE QUÉ TRATA “LA CHICA ZURDA”?

La película de Netflix se centra en una madre soltera y sus dos hijas, quienes vuelven a Taipéi—tras varios años viviendo en el campo—para abrir un puestecito en un bullicioso mercado nocturno.

Así, cada una a su manera deberá adaptarse al nuevo entorno para ganarse la vida y mantener la unidad familiar.

Sin embargo, cuando el abuelo—de costumbres tradicionales—le prohíbe a su nieta zurda que use la ‘mano del diablo’, saldrán a la luz secretos guardados durante generaciones.

“LA CHICA ZURDA” DE NETFLIX, ¿ESTÁ INSPIRADA EN UNA HISTORIA REAL?

Si bien “La chica zurda” no está basada en un caso real específico, la trama sí se inspira en la infancia de la directora Shih-Ching Tsou en Taiwán.

“Al crecer en Taiwán, a menudo me sentía limitada por las tradiciones y las expectativas, especialmente por ser mujer. Me enseñaron a estar callada, a seguir las reglas, a no ocupar espacio ni llamar la atención. Pero, mirando atrás, veo cómo esas limitaciones me moldearon”, le dijo la cineasta a Netflix Tudum.

“Me enseñaron a observar, a escuchar entre líneas y, lo más importante, a darle voz a quienes no podían expresarse. Volver a Taiwán para rodar ‘Left-Handed Girl’ fue como reconectar con esa versión callada de mí misma y, por fin, contar su historia en voz alta”, agregó.

Por si fuera poco, el conflicto central del largometraje también tiene su origen en una experiencia personal de la directora.

“La idea de esta película proviene básicamente de lo que me contó mi abuelo. Cuando estaba en la preparatoria, me vio usar un cuchillo con la mano izquierda. Así que me regañó. Estaba muy enojado. Me dijo: ‘No puedes usar la mano izquierda. Es la mano del diablo’”, le confesó Tsou a Awards Watch.

EL CASO REAL QUE SÍ SE MUESTRA EN “LA CHICA ZURDA”

Cabe resaltar que hay un elemento de la trama de la producción que sí está basado en hechos periodísticos. Específicamente, el caso de la abuela involucrada en negocios turbios con visas.

En declaraciones para Film Festival Today, Shih-Ching Tsou explicó: “Es una noticia real que le compré a una cadena de televisión porque vimos la noticia y en ese momento utilizaron a una abuela. Es un señuelo para muchos inmigrantes ilegales procedentes de China. Quieren ir a Estados Unidos, así que primero vienen a Taiwán, utilizan un pasaporte falso y luego van acompañados de esta abuela para que la gente no sospeche. ‘Solo es una abuela con una niña pequeña’. Ese es el plan”.

Y tú, ¿sospechabas que esto era real? ¿Ya te animaste a ver la cinta?

El póster de "La chica zurda", película dirigida por Shih-Ching Tsou que se desarrolla a lo largo de 108 minutos de metraje (Foto: Good Chaos / Cre Film / Le Pacte)

