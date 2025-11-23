¡El anime regresa con fuerza a la carrera por el Oscar! Y es que, después de un 2025 sin ninguna nominación para el género, la competencia se intensifica en el 2026... con seis largometrajes que buscan dejar huella en la 98° edición de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. ¿Te gustaría saber cuáles son? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que, el pasado viernes 21 de noviembre del 2025, se reveló la lista oficial con las 35 cintas elegibles para ser nominadas como Mejor Película Animada en los Oscars 2026.

Asimismo, la organización aclaró que estas producciones también pueden optar a los premios en otras categorías, incluida la más importante de la ceremonia: Mejor Película.

Cabe resaltar que la próxima lista oficial—mucho más reducida—se publicará el 16 de diciembre del 2025 y las nominaciones se anunciarán el 22 de enero del 2026. Finalmente, la gala se llevará a cabo el próximo 15 de marzo del 2026.

LAS 6 PELÍCULAS DE ANIME QUE PODRÍAN SER NOMINADAS A LOS PREMIOS OSCAR 2026

1. “Demon Slayer: Infinity Castle”

La película del anime “Kimetsu no Yaiba” llega a la pre-nominación con credenciales impresionantes: es el filme japonés más taquillero de todos los tiempos y la cinta internacional más taquillera en la historia de Estados Unidos.

¿De qué trata? Dirigida por Haruo Sotozaki y con la marca del estudio Ufotable, se centra en Tanjiro y sus compañeros cazadores de demonios enfrentando su batalla más peligrosa dentro del laberíntico Castillo Infinito controlado por Muzan Kibutsuji.

2. “Chainsaw Man: The Movie - The Reze Arc”

“Chainsaw Man: la película - Arco de Reze”, por su parte, es la gran apuesta de MAPPA y Shueisha para obtener la ansiada nominación a los Oscars 2026.

¿De qué trata? Denji conoce a una misteriosa chica en una cafetería, sin saber que ella guarda un secreto explosivo que pondrá a prueba sus sentimientos.

3. “Scarlet”

Dirigida por Mamoru Hosoda, cineasta previamente nominado al Oscar por “Mirai, mi hermana pequeña”, esta película podría tener muchas posibilidades de nominación si la Academia opta por reconocer un filme que aborde temas como la pérdida, la familia y el coraje.

¿De qué trata? Una princesa medieval que busca venganza por la muerte de su padre conoce a un joven del presente que la ayuda a descubrir que el verdadero poder reside en romper el ciclo del odio.

4. “Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can’t Sing”

Por otro lado, “Colorful Stage! la película: Miku no puede cantar” de Hiroyuki Hata busca conquistar a los votantes con su propuesta musical.

¿De qué trata? Hatsune Miku pierde su capacidad de cantar y debe embarcarse en un viaje emocional para recuperar su voz y reconectar con la música que define su existencia.

5. “ChaO”

Esta producción dirigida por Yasuhiro Aoki llega a la competencia por la nominación con el estilo experimental tan característico del Studio 4°C.

¿De qué trata? Stefan, un oficinista humano, se ve envuelto en un matrimonio inesperado con Chao, la princesa de las sirenas, y descubre un amor puro que trasciende los mundos.

6. “100 Meters”

Finalmente, “100 metros” (o “Hyakuemu“) podría sorprender gracias a su mirada al deporte de élite a través de la amistad y la rivalidad.

"100 metros" es una película dramática sobre las ansias de ser grande en el deporte (Foto: GKIDS)

¿De qué trata? Togashi, un prodigio del atletismo, se reencuentra años después con Komiya, a quien conoció en la escuela. Así, ambos descubren que la verdadera competencia va más allá de cruzar la meta.

