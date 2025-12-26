Si ya disfrutaste del Volumen 2 de “Stranger Things 5”, quizá te quedaste con ganas de más. Y es que Netflix ha reservado el lanzamiento del gran final de la serie para una fecha especial. ¿Quieres saber exactamente cuándo? Pues, en esta nota, te cuento todos los detalles que debes conocer sobre su estreno para que programes tu alarma. ¡Presta atención!

Vale precisar que el último episodio de la serie de Netflix se titula “Chapter Eight: The Rightside Up” (en español: "Capítulo ocho: este lado" o “Capítulo ocho: El Mundo del derecho”).

Además, está escrito y dirigido por los Hermanos Duffer, los creadores del show televisivo, y tiene una duración de 2 horas y 8 minutos.

Por supuesto, este busca atar todos los cabos sueltos sobre el destino de Hawkins y sus personajes, prometiendo una experiencia visual y narrativa a la altura de las expectativas de los fans.

Antes de continuar, mira el tráiler del Volumen 2 de "Stranger Things 5":

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL FINAL DE “STRANGER THINGS” - TEMPORADA 5?

Con el fin de cerrar el año con broche de oro, el último episodio de la producción se estrena el miércoles 31 de diciembre del 2025.

Y es que la estrategia de Netflix es clara: la plataforma busca convertir el desenlace en un evento masivo para recibir el 2026.

Así que ya lo sabes: guarda las palomitas (o las uvas) para esa fecha especial.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL FINAL DE “STRANGER THINGS” - TEMPORADA 5?

El lanzamiento del gran final de “Stranger Things” será global, exactamente a las 8:00 p.m. (ET).

Es decir, debido a la diferencia horaria, se respeta la siguiente programación:

Países Horario Estados Unidos 5:00 p.m. (PT) / 8:00 p.m. (ET) del miércoles 31 de diciembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. del miércoles 31 de diciembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. del miércoles 31 de diciembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. del miércoles 31 de diciembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. del miércoles 31 de diciembre España 2:00 a.m. del jueves 1 de enero del 2026

¿CÓMO VER EL FINAL DE “STRANGER THINGS” - TEMPORADA 5?

“Stranger Things” es una de las series estrellas del catálogo de Netflix. Por lo tanto, para disfrutar de su gran final, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

Con eso en consideración, puedes ingresar al LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

Nell Fisher como Holly Wheeler, uno de los personajes secundarios de la quinta y última temporada de la serie "Stranger Things" (Foto: Netflix)

