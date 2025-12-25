La temporada final de “Stranger Things” no solo trajo consigo el regreso de Vecna y de los héroes de Hawkins, sino también el de una leyenda del cine que parecía haberse retirado hace más de una década. Se trata de Frank Darabont, el aclamado cineasta detrás de obras como “The Green Mile” (“Milagros inesperados”) y “The Shawshank Redemption” (“Sueño de fuga”). Pero, ¿sabes qué lo motivó a volver a trabajar y cuáles son los episodios que lo tienen como director? Pues, te invito a descubrirlo en las siguientes líneas. ¡Presta atención!

Vale precisar que Darabont no había liderado un set de filmación desde “Mob City” (2013), serie que también creó, coescribió y produjo.

Además, el realizador es reconocido por haber dirigido el episodio piloto de “The Walking Dead” (2010), así como las películas “The Mist” (2007) y “The Majestic” (2001).

Antes de continuar, mira el tráiler de “Stranger Things 5” - Volumen 2:

¿POR QUÉ FRANK DARABONT ACEPTÓ SALIR DE SU RETIRO PARA TRABAJAR EN “STRANGER THINGS 5”?

En una entrevista concedida a Variety, Frank Darabont explicó que su salida del retiro no fue por dinero ni por insistencia de su agente, sino por una genuina conexión emocional con la historia de Eleven y sus amigos.

Y es que tanto él como su esposa son fans de “Stranger Things”, lo que facilitó su decisión de aceptar la propuesta.

“Cuando eres un viejo como yo, que ha echado raíces en una comunidad y se siente cómodo siendo un vagabundo desempleado, tienes que preguntarte: ‘¿De verdad voy a hacer esto?’. Pero, al final, mi amor por la serie y el amor de mi esposa por ella prevalecieron sobre todas esas otras preocupaciones y dijimos: ‘¿Qué diablos? ¡Hagámoslo!’. Me alegro de haberlo hecho", le dijo el cineasta al referido medio.

Por otro lado, el director dejó entrever que podría seguir aceptando nuevos proyectos profesionales, pero solo si estos son tan especiales como la serie de Netflix.

“Si hay un ambiente agradable y el material me entusiasma lo suficiente, entonces sin duda es una posibilidad. No descarto nada, pero tendría que ser algo especial. ‘Stranger Things’ fue una oportunidad especial para mí de formar parte de algo muy grande y maravilloso que le encanta a tanta gente. Le estoy agradecido a los Duffer”, agregó.

¿CUÁLES SON LOS EPISODIOS QUE FRANK DARABONT DIRIGIÓ EN “STRANGER THINGS 5”?

Frank Darabont se encargó de dirigir dos capítulos cruciales de la quinta y última temporada de la producción:

El episodio 3: “Chapter Three: The Turnbow Trap” (o “Capítulo tres: la trampa de Turnbow”), el cual se lanzó como parte del Volumen 1 de “Stranger Things 5”. Sinopsis: Will percibe el siguiente paso de Vecna, lo que le da al grupo la oportunidad de tenderle una trampa. Holly explora su nuevo entorno.

(o “Capítulo tres: la trampa de Turnbow”), el cual se lanzó como parte del Volumen 1 de “Stranger Things 5”. Will percibe el siguiente paso de Vecna, lo que le da al grupo la oportunidad de tenderle una trampa. Holly explora su nuevo entorno. El episodio 5: “Chapter Five: Shock Jock” (o “Capítulo cinco: electrochoque” o “Capítulo cinco: plan de choque”), con el que inicia el Volumen 2 de “Stranger Things 5”.

Respecto a su participación en ambos episodios, el cineasta comentó: “​Creo que en el episodio 5 verán cosas muy interesantes con Henry. No creo que esté revelando nada al decir que en el episodio 3 se puede ver que nos adentramos más en su historia. Fue muy emocionante hacerlo. Tenemos muchas buenas actuaciones y escenas que les encantarán".

Y a ti, ¿también te alegra su regreso a la industria audiovisual?

Frank Darabont es reconocido por su trabajo en obras como "The Shawshank Redemption", "The Green Mile" y "The Walking Dead" (Foto: Lucy Nicholson / AFP)

