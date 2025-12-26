CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basado en el webtoon homónimo de Kakao de Lee Hoon y No Hye-ok, “Cashman” es una serie surcoreana de Netflix que narra la historia de Sang-ung (Lee Jun-ho), un funcionario público que apenas llega a fin de mes y que hereda de su padre un superpoder que se intensifica cuanto lleva dinero en efectivo. Cada vez que ayuda a alguien pierde el dinero que tanto necesita para comprar un departamento con su novia Kim Min-suk (Kim Hye-jun), así que ella le prohíbe utilizar sus habilidades. No obstante, no puede escapar de su responsabilidad.

Sang-ung intenta seguir las indicaciones de su novia y no ayuda a nadie, de hecho, se comporta de manera grosera. Cuando su madre le entrega el dinero suficiente para cubrir la inicial de su departamento, Sang-ung llama a Kim Min-suk para compartir la buena nueva, pero antes de que lo haga, es testigo de un accidente automovilístico. Un autobús escolar está a punto de caer al agua, así que no tiene más opción que utilizar su superfuerza para salvarlos.

El video del momento heróico del protagonista de “Cashman” se viraliza y llama la atención de Jo Anna (Kang Hanna), quien junto a su hermano Jo Nathan (Lee Chae-min) cazan superhumanos para robarles sus habilidades en beneficio de Beominhoe, una oscura organización dirigida por su familia Jo, que también se dedica a producir y vender drogas que replican superpoderes.

Kim Min-sook (Kim Hye-jun) le prohíbe a Kang Sang-ung Lee Jun-ho) utilizar sus poderes en la serie surcoreana "Cashman" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “CASHMAN”?

Aunque solo intentaba ayudar, Sang-ung termina en prisión y se comunica al número que su padre le dio antes de retirarse y viajar a España con su esposa. Recupera su libertad, pero se mete en otro gran problema: su padre tiene una enorme deuda con la prestamista con la que se negó a casarse. La mujer decide que Sang-ung debe asumir la deuda o casarse con su hija.

Sang-ung logra escapar. No obstante, tiene una batalla que librar: contarle lo que pasó con el dinero a Min-suk. Por supuesto, ella se enoja y se marcha. Él intenta seguirla, pero los hombres que envió Jo Anna hacen explotar su departamento. Más tarde, utilizan a Min‑suk como cebo, así que el protagonista de “Cashman” se ve obligado a retirar todo el dinero de su cuenta de ahorros para salvar a su novia.

Tras descubrir que se convirtió en un objetivo, Sang‑ung acepta entrenar con Byeon Ho‑in (Kim Byung-chul), quien puede atravesar objetos sólidos, y Bang Eun‑mi (Kim Hyang-gi), quien posee telequinesis, miembros de la Asociación de Superhumanos, que también cuenta con el anciano Do, capaz de predecir el futuro; el detective Hwang Hyun-seung, capaz de retroceder en el tiempo; y Lee Hwa-jin, capaz de controlar el fuego.

Después de varios ataques, Sang‑ung considera vender sus poderes a la Vanguardia Mundana, pero Ho‑in lo detiene. Cuando los intentos de Jo Anna no dan resultado, su hermano Jonathan interviene y complica la vida de Sang‑un y su prometida. Cuando Sang‑un decide enfrentar a los despiadados hermanos, Nathan secuestra a Min-suk.

Kang Sang-ung (Lee Jun-ho) recibe la ayuda de Bang Eun Mi (Kim Hyang Gi) y Byeon Ho In (Kim Byung Chul) en la serie surcoreana "Cashman" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “CASHMAN”?

¿Qué pasó con Sang-ung?

Sang-ung reúne todo lo que tiene para luchar contra la Vanguardia Mundana y salvar a su amada, pero no es suficiente. Incluso con la ayuda de sus amigos con otros poderes no consigue librar a su novia del peligro, así que decide sacrificarse. Comprende que sus poderes tienen un costo, mientras él pierde su dinero, Ho-in y Eun-mi sacrifican su salud, y Do pierde la memoria.

El protagonista de “Cashman” lleva a Nathan al ascensor y provoca una explosión que termina con la vida de ambos. Sin embargo, Min‑suk no se resigna a perder al hombre que ama. Por sugerencia de Ho‑in, busca al detective Hwang Hyun-seung y logra regresar en el tiempo para entregarle a su novio el dinero suficiente para sobrevivir a la explosión.

Pero Sang-ung no es el único que sobrevive. Nathan también lo consigue y ajusta cuentas pendientes con su padre y hermana, quien le dispara, pero él debía la bala y le provoca una herida letal a Jo Anna. Debido a que también está herido, acude al laboratorio y se inyecta las drogas que dan poderes que su empresa fabrica y que tiene varios efectos secundarios.

Tras recuperarse, decide enfrentar a Sang-ung, quien está listo para luchar. Cuando Sang-ung se queda sin dinero, el villano cree que su victoria es segura, pero las personas a su alrededor le lanzan dinero al superhéroe para que siga peleando además cuenta con la ayuda de sus amigos con poderes. Sang-ung consigue la victoria y al fin puede tener un poco de tranquilidad en su vida. De hecho, compra un nuevo departamento y descubre que se convertirá en padre. En tanto, Won-do es llevado a juicio por sus fondos ilícitos que contienen millones.

“No solo los demás superhumanos ayudan a Sang-ung, sino que la gente común también se une a él para derrotar a un gran mal. Esto demuestra que nadie puede lograr nada solo; lograr lo que todos anhelan requiere la ayuda de todos”, señaló Lee Jun-ho a Tudum. “Creo que este mensaje es especialmente significativo hoy, ya que sirve como un recordatorio esperanzador de que, incluso en tiempos difíciles, nuestros esfuerzos conjuntos pueden superar los desafíos”.

Jo Nathan (Lee Chae-min) es derrotado por Sang-ung tras matar a su hermana al final de la serie coreana "Cashman" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “CASHMAN”?

“Cashman” está disponible en Netflix desde el 26 de diciembre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

